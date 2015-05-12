Samsung'dan giriş seviyesi Galaxy Core Prime modeline Lollipop takviyesi

Geçtiğimiz günlerde Android sürümlerinin kullanım oranları açıklanırken Lollipop sürümünün yaklaşık %10 seviyelerine ulaştığı görülüyordu. Bu artışın en büyük sebebi ise şüphesiz üreticilerin eskiye göre daha fazla güncelleme desteği sunması.
Güncellemeler kullanıcıların yüzünü güldürürken son zamanlarda üst seviye dışında orta seviyedeki bazı modellerin de Lollipop güncellemesi aldığını görmüştük. Samsung'da Lollipop güncellemesine destek veren üreticiler arasında başarılı bir çizgi yakalarken bu kez giriş seviyesi Galaxy Core Prime modeli için güncelleme dağıtılmaya başlandı.
İlk olarak Polonya'da yayınlanan Lollipop güncellemesinin global dağıtımına kısa süre içerisinde başlanacağı düşünülüyor. Cihaz ülkemizdeki modelinde(G360H) Snapdragon 410 yerine Spreadtrum SC8830A kullanıldığını hatırlatalım. Bu bakımdan güncellemenin ülkemizdeki modellere gelip gelmeyeceği henüz netlik kazanmış değil. Diğer yandan üreticinin daha güçlü modellere Lollipop vermeyecek olması cihazların çıkış tarihinin çok eski olmasından kaynaklanabilir.
Galaxy Core Prime geçtiğimiz yılın Kasım ayında tanıtılmış ve Android 4.4.4 Kitkat sürümü ön yüklü olarak piyasaya çıkmıştı. Kısaca teknik özelliklerini hatırlayacak olursak cihazda : 4.5 inç 480 x 800 piksel çözünürlükte ekran, Snapdragon 410 çipset (G360 H modelinde Spreadtrum SC8830A çipset), 1 GB sistem belleği, arttırılabilir 8 GB depolama alanı, 2000mAh batarya kapasitesi, arkada 5MP önde ise 2 MP kamera yer alıyordu.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
çok mu rahatsız oldun ? note 4 portları s5 portları yetmiyor mu ? 4.4 çok mu az geldi ? s3 kitkat almadı pokemon go yüklenmiyor mu ? touchwiz den şikayetin mi var ?
o zaman gidip cm kuracaksın buraya yorum atmayacaksın.
Bu cihazlar yeni yazilim yukluyen varsa sm-g 361 h modeline ..dolayisi ile bir 155 arasin bakalim cihaz bu numarayi ararmi...aramaz ..direk 112 yi arar cihaz..herhangi bir olay olsa cevremizde elimizde tel varken sagdan soldan tel bulmaya kosucaz...
2) SM-G360F Android 5.0.2 Lollipop (Qualcomm S410'lu model)
3) SM-G360FY Android 5.0.2 Lolipop
4) SM-G360G Android 5.1.1 Lolipop
5) SM-G360GY Android 5.1.1 Lolipop
6) SM-G360H Android 4.4.4 Kitkat (Türkiye'de satılan Spreadtrum SC8830A'lu model.) (lolipop teste)
7) SM-G360HU Android 5.1.1 Lolipop
8) SM-G360M Android 5.1.1 Lolipop
9) SM-G360P Android 4.4.4 Kitkat
10)SM-G360T Android 5.1.1 Lolipop
11)SM-G360T1 Android 5.1.1 Lolipop
ama bu işlemci nasıl bir işlemci onun hakkında fazla bir bilgi yok birde sen Spreadtrum SC8830Av işlemcisini 40 nm demişsin ama oda yanlış 28 nm
samsung telefonlarının özelliklerini bi yerden bakarak hüküm vermek çok zor çünkü bir telefonun bir sürü çeşiti var,
ayrıca şebeke problemi olduğu söyleniyor konuşurken ses gidip geliyormuş, bunun içinde bazı arkadaşlar çift hatlısında var tek hatlısında yok demiş bence o da yanlış, çünkü teknosada satılanlar tek hatlı onun hakkında çok şikayet var şebeke problemi ile ilgili
herhalde önce allaha dua edip sonra alıcaz :))))
s3 neden kitkat almadı biliyor musunuz ? samsung kendisi açıkladı :
core prime 480x800 bir cihaz, s3 ise 720x1280 HD bir cihaz.
s3 amiral gemi olduğu için at&t, verizon gibi markalarda kendine alacak modelleri ve kendi uygulamalarını kurucak.
ayrıca en önemli nokta core prime touchwiz in küçük bir sürümünü özelliklerin kısıldığı bir sürümünü kullanır
s3 ise tam sürüm en ağır sürüm full özellikli ve tıklım tıklım uygulama tıkıldığı bir sürümdür
şöyle diyeyim : s3 bendede var ve şahsen xda daki 4.4 portlarını kullandım. kasma yok tıkır tıkır. neden ? çünkü tıkılan uygulamaları adamlar siliyor. ve bu daha stabil yapıyor.
İşte s ve note serisinin güncelleme almama sebebi bundan ibaret.
Görünce bir kez daha nefret ettim.
Ara model telefon alınmaz.
Yeri geliyor üst modeller bile güncelleme almıyor.
Olsun,yine de güzel haber