Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung'dan giriş seviyesi Galaxy Core Prime modeline Lollipop takviyesi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
10,3b
1
14
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung'dan giriş seviyesi Galaxy Core Prime modeline Lollipop takviyesi
 
Geçtiğimiz günlerde Android sürümlerinin kullanım oranları açıklanırken Lollipop sürümünün yaklaşık %10 seviyelerine ulaştığı görülüyordu. Bu artışın en büyük sebebi ise şüphesiz üreticilerin eskiye göre daha fazla güncelleme desteği sunması.
Güncellemeler kullanıcıların yüzünü güldürürken son zamanlarda üst seviye dışında orta seviyedeki bazı modellerin de Lollipop güncellemesi aldığını görmüştük. Samsung'da Lollipop güncellemesine destek veren üreticiler arasında başarılı bir çizgi yakalarken bu kez giriş seviyesi Galaxy Core Prime modeli için güncelleme dağıtılmaya başlandı.

İlk olarak Polonya'da yayınlanan Lollipop güncellemesinin global dağıtımına kısa süre içerisinde başlanacağı düşünülüyor. Cihaz ülkemizdeki modelinde(G360H)  Snapdragon 410 yerine Spreadtrum SC8830A kullanıldığını hatırlatalım. Bu bakımdan güncellemenin ülkemizdeki modellere gelip gelmeyeceği henüz netlik kazanmış değil. Diğer yandan üreticinin daha güçlü modellere Lollipop vermeyecek olması cihazların çıkış tarihinin çok eski olmasından kaynaklanabilir. 
Galaxy Core Prime geçtiğimiz yılın Kasım ayında tanıtılmış ve Android 4.4.4 Kitkat sürümü ön yüklü olarak piyasaya çıkmıştı. Kısaca teknik özelliklerini hatırlayacak olursak cihazda : 4.5 inç 480 x 800 piksel çözünürlükte ekran, Snapdragon 410 çipset (G360 H modelinde Spreadtrum SC8830A çipset), 1 GB sistem belleği, arttırılabilir 8 GB depolama alanı, 2000mAh batarya kapasitesi, arkada 5MP önde ise 2 MP kamera yer alıyordu.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ypemck 3 yıl
versin şu dandik touchwiz essence modellerine
touchwiz nature ux modellere vermese de olur bizim performansımız yeter kitkat bayağı performanslı nature ux modellerde

çok mu rahatsız oldun ? note 4 portları s5 portları yetmiyor mu ? 4.4 çok mu az geldi ? s3 kitkat almadı pokemon go yüklenmiyor mu ? touchwiz den şikayetin mi var ?
o zaman gidip cm kuracaksın buraya yorum atmayacaksın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
a.toros 3 yıl
Daha oncede yazdim yine yazayim verecekleri yazilimin icine tukureyim..
Bu cihazlar yeni yazilim yukluyen varsa sm-g 361 h modeline ..dolayisi ile bir 155 arasin bakalim cihaz bu numarayi ararmi...aramaz ..direk 112 yi arar cihaz..herhangi bir olay olsa cevremizde elimizde tel varken sagdan soldan tel bulmaya kosucaz...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
1) SM-G360BT (galaxy win 2) Android 4.4.4 Kitkat
2) SM-G360F Android 5.0.2 Lollipop (Qualcomm S410'lu model)
3) SM-G360FY Android 5.0.2 Lolipop
4) SM-G360G Android 5.1.1 Lolipop
5) SM-G360GY Android 5.1.1 Lolipop
6) SM-G360H Android 4.4.4 Kitkat (Türkiye'de satılan Spreadtrum SC8830A'lu model.) (lolipop teste)
7) SM-G360HU Android 5.1.1 Lolipop
8) SM-G360M Android 5.1.1 Lolipop
9) SM-G360P Android 4.4.4 Kitkat
10)SM-G360T Android 5.1.1 Lolipop
11)SM-G360T1 Android 5.1.1 Lolipop
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
alınır ben aldım güzel bi telefon gerçekten asphalt 8 i bile kasmadan çalıştırıyo
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
kardeş bende arştırdım ama tek hatlı ile çift hatlısının işlemcisi aynı sadece f modelinde qualcom var, youtube g360h modelinin çift hatlı modelinin antutusunu yayınlamışlar ordaki işlemci Spreadtrum SC8830A yazıyor anlican türkiyede paralel ve disbrütör olsun hepsi Spreadtrum SC8830A işlemicisi var,
ama bu işlemci nasıl bir işlemci onun hakkında fazla bir bilgi yok birde sen Spreadtrum SC8830Av işlemcisini 40 nm demişsin ama oda yanlış 28 nm
samsung telefonlarının özelliklerini bi yerden bakarak hüküm vermek çok zor çünkü bir telefonun bir sürü çeşiti var,
ayrıca şebeke problemi olduğu söyleniyor konuşurken ses gidip geliyormuş, bunun içinde bazı arkadaşlar çift hatlısında var tek hatlısında yok demiş bence o da yanlış, çünkü teknosada satılanlar tek hatlı onun hakkında çok şikayet var şebeke problemi ile ilgili
herhalde önce allaha dua edip sonra alıcaz :))))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WB 4 yıl
Core'u anladimda prime nedir :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umtcnkrt 4 yıl
Haberi gördükçe Samsung'un ne kadar garip bir politika izlediğini bir kez daha anladım. Giriş seviyesi deniliyor ama eskinin amiral gemisi S3'ün hala gerisinde bir model. İkisinde de aynı RAM miktarı olmasına rağmen telefonları ölü sayan Samsung gerçekten çok entresan bir firma. Bir dahaki telefonumun Samsung olmayacağı çok açık ve net!
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ypemck 3 yıl umtcnkrt
Söylediğin garip politikayla bir alakası yok, fakat kıyasladığın cihaz bir amiral gemi.
s3 neden kitkat almadı biliyor musunuz ? samsung kendisi açıkladı :
core prime 480x800 bir cihaz, s3 ise 720x1280 HD bir cihaz.
s3 amiral gemi olduğu için at&t, verizon gibi markalarda kendine alacak modelleri ve kendi uygulamalarını kurucak.
ayrıca en önemli nokta core prime touchwiz in küçük bir sürümünü özelliklerin kısıldığı bir sürümünü kullanır
s3 ise tam sürüm en ağır sürüm full özellikli ve tıklım tıklım uygulama tıkıldığı bir sürümdür

şöyle diyeyim : s3 bendede var ve şahsen xda daki 4.4 portlarını kullandım. kasma yok tıkır tıkır. neden ? çünkü tıkılan uygulamaları adamlar siliyor. ve bu daha stabil yapıyor.
İşte s ve note serisinin güncelleme almama sebebi bundan ibaret.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DaRKFoRCeS 4 yıl
Yorumdaki model sayısını görmesem tebrik edecektim.
Görünce bir kez daha nefret ettim.
Ara model telefon alınmaz.
Yeri geliyor üst modeller bile güncelleme almıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tns1 4 yıl
Güzel haber :) Babama yeni aldık bu telefonu. Hepsiburada'dan Samsung garantili. indirim, kart puanı vs ile 470tl.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor_bey 4 yıl
Ah be Samsung, keşke hepsine versen bir şekilde şu güncellemeyi



Olsun,yine de güzel haber



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +170 madmahmutd +143 Mugetsuga +136 deoks +131 theozy +125 Domatore +115 Galatas4ray +111 sistemli adam +89 Murat.Ak +88
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10293 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, güncelleme ve lollipop
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl General Mobile 4G akıllı telefon video ön inceleme: Android 5.1.1, Google desteği ve dahası... 4 yıl General Mobile 4G: Google'dan yazılım garantili yeni telefonu konuştuk 4 yıl Google Android One Türkiye'de; Peki Google'ın diğer servisleri? Özel röportaj 4 yıl Google Shop Londra özel video 4 yıl Vestel Savunma'dan KARAYEL insansız keşif ve gözlem aracı özel video 4 yıl Yeni nesil Türk Malı Uydular ve Silahlı, uydu bağlantılı yeni ANKA S IHA özel video Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim