Samsung'dan giriş seviyesi Galaxy Core Prime modeline Lollipop takviyesi

Geçtiğimiz günlerde Android sürümlerinin kullanım oranları açıklanırken Lollipop sürümünün yaklaşık %10 seviyelerine ulaştığı görülüyordu. Bu artışın en büyük sebebi ise şüphesiz üreticilerin eskiye göre daha fazla güncelleme desteği sunması.

İlk olarak Polonya'da yayınlanan Lollipop güncellemesinin global dağıtımına kısa süre içerisinde başlanacağı düşünülüyor. Cihaz ülkemizdeki modelinde(G360H) Snapdragon 410 yerine Spreadtrum SC8830A kullanıldığını hatırlatalım. Bu bakımdan güncellemenin ülkemizdeki modellere gelip gelmeyeceği henüz netlik kazanmış değil. Diğer yandan üreticinin daha güçlü modellere Lollipop vermeyecek olması cihazların çıkış tarihinin çok eski olmasından kaynaklanabilir.

Galaxy Core Prime geçtiğimiz yılın Kasım ayında tanıtılmış ve Android 4.4.4 Kitkat sürümü ön yüklü olarak piyasaya çıkmıştı. Kısaca teknik özelliklerini hatırlayacak olursak cihazda : 4.5 inç 480 x 800 piksel çözünürlükte ekran, Snapdragon 410 çipset (G360 H modelinde Spreadtrum SC8830A çipset), 1 GB sistem belleği, arttırılabilir 8 GB depolama alanı, 2000mAh batarya kapasitesi, arkada 5MP önde ise 2 MP kamera yer alıyordu.

Güncellemeler kullanıcıların yüzünü güldürürken son zamanlarda üst seviye dışında orta seviyedeki bazı modellerin de Lollipop güncellemesi aldığını görmüştük. Samsung'da Lollipop güncellemesine destek veren üreticiler arasında başarılı bir çizgi yakalarken bu kez giriş seviyesi Galaxy Core Prime modeli için güncelleme dağıtılmaya başlandı.