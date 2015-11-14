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Samsung'dan maliyet odaklı yeni bir fitness bilekliği geliyor

Gear serisi fitness bileklikleri ile beğeni toplayan Samsung, bu kez giriş seviyesine yönelik uygun fiyatlı bir cihaz ile piyasada boy gösterecek.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'dan maliyet odaklı yeni bir fitness bilekliği geliyor
 

Giyilebilir cihaz pazarının önemli oyuncularından Samsung, son olarak Gear S2 akıllı saati ile tüketicinin karşısına çıkmıştı. Genelde premium tarzda ürünler geliştiren Samsung artık giriş seviyesine de hitap etmeye karar verdi. 

İnternete sızan Triathlon kod adlı ve SM-R150 model numaralı fitness takip bilekliği, uygun fiyatına rağmen iddialı özelliklerle donatılacak ve bu sayede giriş seviyesinde rakiplerinden farklılaşmaya çalışacak. Bileklikte Samsung'un yeni geliştirdiği yonganın kullanılması bekleniyor. 

Bio Processor adındaki bu yongada uygulama işlemcisi, bellek, bağlantı seçenekleri, depolama birimi ve kontrolcüler ile nabız ölçer, elektriksel impedans ölçer gibi sensörler birarada bulunuyor. Ayrıca kalp ritmi ile ekran kilidini açabilmek yine bu yonga setine özel bir fonksiyon olacak. 

Yeni yonga ile birlikte Triathlon fitness bilekliğinin nabız ölçme, vücut yağ oranı hesaplama, atılan adım ve yakılan kalori hesaplama gibi özelliklere sahip olacağı tahmin ediliyor. Bu sayede cihaz, fiyatına göre çok iyi bir performans sergileyecek. Triathlon bilekliğinin gelecek yıl başlarında piyasada olması bekleniyor.  

http://www.digitaltrends.com/wearables/samsung-entry-level-fitness-tracker/ Yorum Yaz
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Serkkan 3 yıl
Yaw eski haberleri bir silin , bir tarih belirleyin öncesini silin gitsin.
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Patren 4 yıl
30 dolar olmalı xiaomi bileklik varken
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kımyasal 4 yıl
50$ ve altı fiyatta çıkarırsa tutar.
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kadirirdem 4 yıl
Yapabilir ama kendisi kâr etmez yada cok etmez onuda yapmazdi ama cinliler baya yürüdü ondandir..
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GodisCoking 4 yıl
Miband ın yan etkileri bunlar.
Gearbestte 10-11 dolar fiyatı yeni versiyonu 25 dolardan çıkacak.1ay pil ömrü sunuyor.
Bunun üzerine çıkmalılarki bir anlamı olsun.
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Chandler_Bing 4 yıl GodisCoking
GodisCoking
Miband ın yan etkileri bunlar.
Gearbestte 10-11 dolar fiyatı yeni versiyonu 25 dolardan çıkacak.1ay pil ömrü sunuyor.
Bunun üzerine çıkmalılarki bir anlamı olsun.

Koskoca Samsung ile leş firmaların ürünlerinin aynı fiyatta olmasını mı bekliyorsun
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Ussuz 4 yıl
Vücut yağ oranı nasıl hesaplanıyor?
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aycibin 3 yıl Ussuz
UssuzAdam

Vücut yağ oranı nasıl hesaplanıyor?

normalde eller ve ayaklarıdan akım veriliyor.aradaki düşüşe göre yaklaşık oran çıkıyor.bunun için tabi yalınayak metal yüzeyli bir tartıya çıkmak ve onun el sensörlerini tutup beklemek lazım.daha basit bazı tartılar da sadece ayaklardan ölçüyor ama hata payı daha yüksek.tek bilekle bu iş olmaz.
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Fenomenon 4 yıl
Uygun fiyat dediği en az bi 100$ olur yine de.
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wolf silver 4 yıl
Bence APPLE ve SAMSUNG kesinlikle MALİYET ODAKLI cihaz yapmaz.. Yaptıkları Kârlar ortada.
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