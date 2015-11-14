Samsung'dan maliyet odaklı yeni bir fitness bilekliği geliyor





Giyilebilir cihaz pazarının önemli oyuncularından Samsung, son olarak Gear S2 akıllı saati ile tüketicinin karşısına çıkmıştı. Genelde premium tarzda ürünler geliştiren Samsung artık giriş seviyesine de hitap etmeye karar verdi.





İnternete sızan Triathlon kod adlı ve SM-R150 model numaralı fitness takip bilekliği, uygun fiyatına rağmen iddialı özelliklerle donatılacak ve bu sayede giriş seviyesinde rakiplerinden farklılaşmaya çalışacak. Bileklikte Samsung'un yeni geliştirdiği yonganın kullanılması bekleniyor.





Bio Processor adındaki bu yongada uygulama işlemcisi, bellek, bağlantı seçenekleri, depolama birimi ve kontrolcüler ile nabız ölçer, elektriksel impedans ölçer gibi sensörler birarada bulunuyor. Ayrıca kalp ritmi ile ekran kilidini açabilmek yine bu yonga setine özel bir fonksiyon olacak.





Yeni yonga ile birlikte Triathlon fitness bilekliğinin nabız ölçme, vücut yağ oranı hesaplama, atılan adım ve yakılan kalori hesaplama gibi özelliklere sahip olacağı tahmin ediliyor. Bu sayede cihaz, fiyatına göre çok iyi bir performans sergileyecek. Triathlon bilekliğinin gelecek yıl başlarında piyasada olması bekleniyor.

http://www.digitaltrends.com/wearables/samsung-entry-level-fitness-tracker/