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Samsung'dan yeni bir akıllı telefon serisi geliyor: Galaxy M

Samsung'un Galaxy J serisini sonlandırarak Galaxy M adını taşıyan yepyeni bir akıllı telefon serisi çıkarmayı planladığı bildiriliyor. Şirket ayrıca Galaxy A serisine uygun fiyatlı modeller ekleyecek.
8 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung geçtiğimiz günlerde, uygun fiyatlı modellere daha fazla odaklanacağını ve bu cihazlara yeni teknolojiler adapte edeceğini söyledi. Yeni bir rapor, şirketin bu hedefi gerçeğe dönüştürmek için attığı adımları ortaya çıkardı. Güney Koreli teknoloji devinin düşüncesi Galaxy J serisini sonlandırarak Galaxy M adını taşıyan yepyeni bir akıllı telefon serisi çıkarmak.
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Samsung'un Galaxy J serisinin segment olarak üstünde yer alan Galaxy A serisine daha fazla uygun fiyatlı seçenek ekleyeceği belirtiliyor. Bununla birlikte Galaxy J modelleri aşamalı olarak ortadan kaldırılacak. Şirketin daha sonrasında ise Galaxy M olarak adlandırılan yeni bir seri çıkarması bekleniyor. Bu seride alt sınıf cihazlar sunulacak.

Galaxy M, Galaxy On serisinin yerini alacak

Samsung, Galaxy M markasını ilk olarak 2012'de kullanmıştı. Şimdi ise mevcut Galaxy On serisinin yerine getirecek. Şirketin oldukça iyi özelliklere sahip ucuz akıllı telefonlar sunan Çinli rakipleriyle rekabet etmek için Galaxy M akıllı telefonlarındaki kar marjını olabildiğince düşük tutacağı belirtiliyor. Samsung bu strateji ile Çin, Hindistan ve Latin Amerika'daki pazar payını arttırmaya çalışacak.

http://www.etnews.com/20180917000177?mc=em_002_00001 Yorum Yaz
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buraxus 8 ay en beğenilen
Milletin kanını M’diniz bi doyun lan
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CWaRRioR 8 ay
Galaxy M, Galaxy M Plus, Galaxy M Active, Galaxy M Mini... modellerini sabırsızlıkla beklemiyoruz.
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grafman09 8 ay
Cok fazla model var. Ucuz, Normal, Pahalı diye üçe ayır modellerini bunlardan da iki farklı tasarımla yürü.. Kafamız karışmasın, zaten senesi dolmadan ürün çıkartıyorsunuz!! Üretim israfından başka birşey değil..
Cok fazla model var. Ucuz, Normal, Pahalı diye üçe ayır modellerini bunlardan da iki farklı tasarımla yürü.. Kafamız karışmasın, zaten senesi dolmadan ürün çıka...
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DARTH_BLACK 7 ay
bence sammsung telefon yelpazesini daratmalı.Yani piyasada kaç farklı üst model,alt model ürünü var.Çoğu insanda kafa karışıklığı yaratıyor bu.Belki 100 farklı telefon modeli var? markasını hiç sevmesemde apple bu konuda daha istikrarlı bir çizgi yarattı.Geçmiş dönemlerde piyasayı anlamak adına bazı farklı telefon modelleri üretsede iphone noktasında 2-3 alternatifle yoluna devam etti hep.Samsung kabına sığmayan bir firma ancak abartmanın mantığıda yok.10 farklı model yapsa samsung ,teknolojilerini bu yönde geliştirse o 10 telefonda satış rekorları kırar.Zaten artık telefon şekilleri dünya genelinde belli bir çizgiye geldi,tasarımlar birbirinin aynısı dolayısıyla aşırı seçenekli ürünler bence tüketici açısından sağlıklı bir durum değil.
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meculadam 8 ay
M serisini merakla bekliyorum aydınlatmalı kapasitif tuşlar olacak mı? J serisinde yok malum.
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dawras 8 ay
Ya arkadaş bu kadar modeli kim alacak? S, Note, A, J vs serileri zaten var hatta bunların altında yok 2016, 2017, 2018'i yok +, Plus bilmemnesi var. Şimdi de M serisi geliyor. Bu konuda biraz Apple'ı örnek alsalar keşke.
Seri sayısını indir, model sayısını indir herkes için rahat olsun. Birine telefon önermek bile işkence oluyor. Hangi model hangi yıl vs diye.
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Iron Addict 8 ay
Samsung her modelden bir şeyler traşlayip ya da ufak ufak ekleyerek yeni seri çikaracağina sadeleşmeye gidip bence modelleri güçlendirmeli, telefon alirken insanin kafasi karişiyor. Apple cok daha basit bu yüzden o kadar pahali olmasina rağmen piyasada.
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maxmania 8 ay
uzaydaki galaksi sayısı kadar galaksi modeli çıkartmadan rahat etmeyecek anlaşılan :D
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12 Angry Men 8 ay
O kadar galaxy modeli var ki, teknolojiyi yakından takip edenler bile karıştırıyor modelleri.
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astegon 8 ay
Samsung çok fazla model çıkarmak zorunda. Penetrasyonu bu şekilde yapabiliyor. Bir Apple olamadığı için bu segmentasyonu sınırları böyle geçirgen olmalı yoksa yatırımları çöpe doğru gider.
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Umutcan 8 ay
Çok fazla farklı model olması yazılım desteği konusunda sıkıntı çıkarıyor firmalara.
Bir ara Samsung model azaltacak haberleri dönüyordu, yine başladılar bol bol model çıkarmaya...
Arkadaşların dediği gibi giriş orta üst şeklinde çok az model sayısı olursa yazılım desteği vermeleri kolaylaşır.
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Johan Elmander 8 ay
Samsung Galaxy S II Epic 4G Touch'ın veliahtını bekliyoruz.
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borukuzen 8 ay
Samsung bu gidişe alfabedeki tüm harfleri deneyecek anlaşılan. Kendilerine türkçe karakterleri de denemelerini tavsiye ederim. Bizde ç,ğ,ö,ş,ü harfleri de var alternatif olarak düşünebilirler.
Yeni gelecek telefon muhtemel galaxy X olarak çıkabilir. Takip etmekte çok zorlaniyorum artık. Sanki izini kaybettirmek isteyen bir ajan gibi süreli bir isim değiştiriyor.
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samsung, akıllı telefon ve
7 etiket daha hindistan çin cep telefonu galaxy m Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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