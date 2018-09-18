Samsung'dan yeni bir akıllı telefon serisi geliyor: Galaxy M

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Samsung geçtiğimiz günlerde, uygun fiyatlı modellere daha fazla odaklanacağını ve bu cihazlara yeni teknolojiler adapte edeceğini söyledi. Yeni bir rapor, şirketin bu hedefi gerçeğe dönüştürmek için attığı adımları ortaya çıkardı. Güney Koreli teknoloji devinin düşüncesi Galaxy J serisini sonlandırarak Galaxy M adını taşıyan yepyeni bir akıllı telefon serisi çıkarmak.Ayrıca Bkz. "iPhone sadece birkaç satır CSS koduyla çökertilebiliyor"
Samsung'un Galaxy J serisinin segment olarak üstünde yer alan Galaxy A serisine daha fazla uygun fiyatlı seçenek ekleyeceği belirtiliyor. Bununla birlikte Galaxy J modelleri aşamalı olarak ortadan kaldırılacak. Şirketin daha sonrasında ise Galaxy M olarak adlandırılan yeni bir seri çıkarması bekleniyor. Bu seride alt sınıf cihazlar sunulacak.
Galaxy M, Galaxy On serisinin yerini alacak
Samsung, Galaxy M markasını ilk olarak 2012'de kullanmıştı. Şimdi ise mevcut Galaxy On serisinin yerine getirecek. Şirketin oldukça iyi özelliklere sahip ucuz akıllı telefonlar sunan Çinli rakipleriyle rekabet etmek için Galaxy M akıllı telefonlarındaki kar marjını olabildiğince düşük tutacağı belirtiliyor. Samsung bu strateji ile Çin, Hindistan ve Latin Amerika'daki pazar payını arttırmaya çalışacak.
http://www.etnews.com/20180917000177?mc=em_002_00001 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Seri sayısını indir, model sayısını indir herkes için rahat olsun. Birine telefon önermek bile işkence oluyor. Hangi model hangi yıl vs diye.
Bir ara Samsung model azaltacak haberleri dönüyordu, yine başladılar bol bol model çıkarmaya...
Arkadaşların dediği gibi giriş orta üst şeklinde çok az model sayısı olursa yazılım desteği vermeleri kolaylaşır.
Yeni gelecek telefon muhtemel galaxy X olarak çıkabilir. Takip etmekte çok zorlaniyorum artık. Sanki izini kaybettirmek isteyen bir ajan gibi süreli bir isim değiştiriyor.
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