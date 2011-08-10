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Samsung'dan zorlu koşullara dayanıklı ve Androidli telefon: Galaxy Xcover

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
5,6b
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43
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Samsung'dan zorlu koşullara dayanıklı ve Androidli telefon: Galaxy Xcover
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2011 yılının ikinci çeyreği itibarıyla dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi ünvanını taşıyan Samsung'un cep telefonlarını yakından takip eden okuyucularımız için Xcover serisi pek de yabancı gelmeyecektir. Güney Koreli üreticinin Xcover modelleri, cep telefonlarının muhtemelen en büyük üç düşmanı olan suya, toza ve ani darbelere karşı dayanıklılık sergileyen yapılarıyla rakipleri arasından sıyrılıyordu. Görünüşe göre yakında Xcover serisine Google'ın gün geçtikçe popülerliği artan mobil işletim sistemi Android desteğini arkasına alan yeni bir üye eklenecek: Galaxy Xcover
IP67 sertifikasına hak kazanan ve Samsung tarafından bugün resmi olarak duyurulan Galaxy Xcover, tozlara, darbelere ve 1 metre derinliğindeki suda 30 dakika kalmaya dayanabiliyor. Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemini kullanan akıllı telefonda 3.65-inç boyutlu dokunmatik ekrana (çözünürlük belirtilmemiş), 3.2 megapiksel çözünürlüğünde kameraya, loş mekanlarda fotoğraf çekimi için led flaşa (flaş gerektiğinde aydınlatma amacıyla kullanılabiliyor), HSPA (HSDPA: 7.2 Mbps) alt yapısı desteğine, günümüzde standart haline gelen Wi-Fi 802.11n / GPS / Bluetooth bağlantılarına yer verilmiş.
Samsung'un Galaxy Xcover'ı ekim ayından itibaren Almanya'da satışa sunması beklenirken fiyatla ilgili bilgi bulunmuyor. Akıllı telefon büyük bir olasılıkla diğer Avrupa ülkelerinde de boy gösterecektir.

Samsung'dan zorlu koşullara dayanıklı ve Androidli telefon: Galaxy Xcover
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http://www.samsung.de/de/news/read.aspx?pmguid=fda871ef-ff6b-4d1e-84b7-55ce1a716e84 Yorum Yaz
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Guest-F8946C419 8 yıl en beğenilen
Samsung'a çamur atan çok olduğu için adamlar kinaye yapmış..
2 Yanıt Yanıtla +12
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getta 8 yıl
Tasarım harika.

Bir kere bunu kullananın içi rahat olacaktır eminim.
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Scott. 8 yıl
Hep beğenmişimdir dayanıklı telefonları güven veriyor
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isimsiz34 8 yıl
(flaş gerektiğinde aydınlatma amacıyla kullanılabiliyor)

bu söze bittim
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seas79 8 yıl isimsiz34
isimsiz34

(flaş gerektiğinde aydınlatma amacıyla kullanılabiliyor)


bu söze bittim


çok iyi
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silver021 8 yıl
tasarım olarak çok güzel bir cihaz. böyle dayanıklı bir aletin böylede bir korumaya tabi tutulması bence süper birşey. aslında samsungun artık çoğu telefonuda buna nazaran dayanıklı üretiliyor. ben waveimi yollara düşürdüm süründürdüm ekranına çizik değmedi abi ya. :D samsungun eskiye göre şuan ürettiği dokunmatik ekranlarda ben bu kaliteyi görebiliyorum.
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skid_row 8 yıl
Defy'e rakip olamaz.
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alito 8 yıl
güzel duruyor iş yapar bu telefon.
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NDS 8 yıl
Çözünürlük %90 800x480 olur
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Okisht 8 yıl
dokunmatik telefondan korkan büyükler bunu deneyebilir düşürme derdi vs olmaz
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darkaura 8 yıl
lonely warrior

sanki telefonu hergün suya atıp çamura sokuyoruz. çok gereksiz bi özellik geliştirmişler..


yani tum urunlere kendi dar kullanim sekilleri icin gerekli yada gereksiz yorumlari yapilmiyormu. sehirde kullanan adama tabi gereksiz ama dagda camurda offroaddaki adam icin birebir. kaldiki dagda denizde offroada navigasyon cok onemli, yeri geldiginde hayat kurtariyor. boyle bir model ciddi bir ihtiyac.
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Volkanbaba 8 yıl
Güzel ürün.
Zaten bunu senin benim gibi insanlar için üretmemişler.Dağccılar,doğa tutkunları yada zorlu arazilerde çalışan nsanlar için üretilmiş bir model işin içinden ne gerek var yea diyip çıkmayın herkesi kendinizle aynı koşullarda değerlendirmeyin.
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Freeline 8 yıl
Woow böyle çamurlu felan çok karizma olmuş..
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Guest-F8946C419 8 yıl
Samsung'a çamur atan çok olduğu için adamlar kinaye yapmış..
1 Yanıt Yanıtla +12
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Ahm-@ 8 yıl
Tamda dün kendi kendime artık resmen tüketim çağındayız,adamlar sırf tüketmek için üretiyorlar.Telefon alıyorsun yere-suya düşünce iptal oluyor,düzen tutmuyor yenisini alıyoruz diyordum.Bu haberi görünce cidden çok sevindim.Galaxy S II alacak olsak 1700 TL para veriyoruz,kazara yere düşse şahsen benim içim giderdi :)
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caglet 8 yıl
Yani kısacası imkanı olmayıp zar zor orta halli bir telefon alıp hemen küçük koşullarda telefonun bozulması durumunda ailenin maddi durmunun sarsılması olayına çözüm getirmişler..aslında çok gerekli..
Adam hergün suya düşürüyosun diye üretmemiş.. 1 kere bile düşse gidiyor cihaz.. çalışıyor belki ama kendini toparlyamıyor.. onun için çok lüzumlü olmuş
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