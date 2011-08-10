Samsung'dan zorlu koşullara dayanıklı ve Androidli telefon: Galaxy Xcover

2011 yılının ikinci çeyreği itibarıyla dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi ünvanını taşıyan Samsung'un cep telefonlarını yakından takip eden okuyucularımız için Xcover serisi pek de yabancı gelmeyecektir. Güney Koreli üreticinin Xcover modelleri, cep telefonlarının muhtemelen en büyük üç düşmanı olan suya, toza ve ani darbelere karşı dayanıklılık sergileyen yapılarıyla rakipleri arasından sıyrılıyordu. Görünüşe göre yakında Xcover serisine Google'ın gün geçtikçe popülerliği artan mobil işletim sistemi Android desteğini arkasına alan yeni bir üye eklenecek: Galaxy Xcover

IP67 sertifikasına hak kazanan ve Samsung tarafından bugün resmi olarak duyurulan Galaxy Xcover, tozlara, darbelere ve 1 metre derinliğindeki suda 30 dakika kalmaya dayanabiliyor. Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemini kullanan akıllı telefonda 3.65-inç boyutlu dokunmatik ekrana (çözünürlük belirtilmemiş), 3.2 megapiksel çözünürlüğünde kameraya, loş mekanlarda fotoğraf çekimi için led flaşa (flaş gerektiğinde aydınlatma amacıyla kullanılabiliyor), HSPA (HSDPA: 7.2 Mbps) alt yapısı desteğine, günümüzde standart haline gelen Wi-Fi 802.11n / GPS / Bluetooth bağlantılarına yer verilmiş.



Samsung'un Galaxy Xcover'ı ekim ayından itibaren Almanya'da satışa sunması beklenirken fiyatla ilgili bilgi bulunmuyor. Akıllı telefon büyük bir olasılıkla diğer Avrupa ülkelerinde de boy gösterecektir.





http://www.samsung.de/de/news/read.aspx?pmguid=fda871ef-ff6b-4d1e-84b7-55ce1a716e84