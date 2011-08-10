Samsung'dan zorlu koşullara dayanıklı ve Androidli telefon: Galaxy Xcover

Haber Editörü
2011 yılının ikinci çeyreği itibarıyla dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi ünvanını taşıyan Samsung'un cep telefonlarını yakından takip eden okuyucularımız için Xcover serisi pek de yabancı gelmeyecektir. Güney Koreli üreticinin Xcover modelleri, cep telefonlarının muhtemelen en büyük üç düşmanı olan suya, toza ve ani darbelere karşı dayanıklılık sergileyen yapılarıyla rakipleri arasından sıyrılıyordu. Görünüşe göre yakında Xcover serisine Google'ın gün geçtikçe popülerliği artan mobil işletim sistemi Android desteğini arkasına alan yeni bir üye eklenecek: Galaxy Xcover
IP67 sertifikasına hak kazanan ve Samsung tarafından bugün resmi olarak duyurulan Galaxy Xcover, tozlara, darbelere ve 1 metre derinliğindeki suda 30 dakika kalmaya dayanabiliyor. Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemini kullanan akıllı telefonda 3.65-inç boyutlu dokunmatik ekrana (çözünürlük belirtilmemiş), 3.2 megapiksel çözünürlüğünde kameraya, loş mekanlarda fotoğraf çekimi için led flaşa (flaş gerektiğinde aydınlatma amacıyla kullanılabiliyor), HSPA (HSDPA: 7.2 Mbps) alt yapısı desteğine, günümüzde standart haline gelen Wi-Fi 802.11n / GPS / Bluetooth bağlantılarına yer verilmiş.
Samsung'un Galaxy Xcover'ı ekim ayından itibaren Almanya'da satışa sunması beklenirken fiyatla ilgili bilgi bulunmuyor. Akıllı telefon büyük bir olasılıkla diğer Avrupa ülkelerinde de boy gösterecektir.
http://www.samsung.de/de/news/read.aspx?pmguid=fda871ef-ff6b-4d1e-84b7-55ce1a716e84 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bir kere bunu kullananın içi rahat olacaktır eminim.
bu söze bittim
çok iyi
yani tum urunlere kendi dar kullanim sekilleri icin gerekli yada gereksiz yorumlari yapilmiyormu. sehirde kullanan adama tabi gereksiz ama dagda camurda offroaddaki adam icin birebir. kaldiki dagda denizde offroada navigasyon cok onemli, yeri geldiginde hayat kurtariyor. boyle bir model ciddi bir ihtiyac.
Zaten bunu senin benim gibi insanlar için üretmemişler.Dağccılar,doğa tutkunları yada zorlu arazilerde çalışan nsanlar için üretilmiş bir model işin içinden ne gerek var yea diyip çıkmayın herkesi kendinizle aynı koşullarda değerlendirmeyin.
Adam hergün suya düşürüyosun diye üretmemiş.. 1 kere bile düşse gidiyor cihaz.. çalışıyor belki ama kendini toparlyamıyor.. onun için çok lüzumlü olmuş
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