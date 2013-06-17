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Samsung'un 4G LTE-Advanced iletişim teknolojisini destekleyen ilk telefonu Haziran sonunda satışa çıkacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Samsung'un 4G LTE-Advanced iletişim teknolojisini destekleyen ilk telefonu Haziran sonunda satışa çıkacak

Haberleşme ekipmanı pazarında endüstri lideri Huawei ve Ericsson, Nokia Siemens gibi isimlerle rekabet edebilecek düzeye ulaşan Samsung, mobil iletişim teknolojileri için baz istasyonu faaliyetlerini destekleyecek yeni bir telefon hazırlıyor. Firmanın Suwon, Güney Kore'deki merkezinde JK Shin ile bir röportaj gerçekleştiren Reuters, 4G iletişim teknolojisinin tam manasıyla yeni nesile uygun sürümü LTE-Advanced teknolojisini destekleyen yeni bir Galaxy S4 versiyonunu resmen ilan etti. LTE Advanced, 3.9G olarak nitelendirilen mevcut LTE teknolojisinden çok daha hızlı olduğu gibi elektronik cihazlara daha düşük maliyetle entegre edilebiliyor ve güç tasarrufu sağlayarak yeni nesil iletişim imkanlarını küçük baz istasyonlarıyla çok daha geniş alanlara ulaştırabiliyor.
Yaptığı açıklamayla kısa süre önce DLNA sertifikası yayınlanan SHV-E330K modelini resmen doğrulayan JK Shin, LTE Advanced teknolojili ilk telefonlarının Haziran sonuna kadar Güney Kore'de satılmaya başlayacağını müjdeledi. Halihazırda Broadcom, NVIDIA ve Qualcomm'un LTE Advanced destekli yongada sistem çözümleri mevcut. Tercihini iş ortağı Qualcomm'un 2.3GHz hızında dört çekirdekli Krait 400 işlemci ve Adreno 330 grafik birimine sahip Snapdragon 800 MSM8974 çipinden yana kullanan Samsung, muhtemelen ilk LTE Advanced destekli ve Snapdragon 800 yongalı akıllı telefonun üreticisi ünvanını elde etmiş olacak. Şuan için Güney Kore'de satılacak SHV-E330K sürümü ortaya çıkan yenilenmiş Galaxy S4'ün LTE Advanced desteği sunacak diğer ülkelerdeki operatörler tarafından da dağıtılacağını beyan eden Shin, bazı kablosuz iletişim şirketleriyle anlaşma aşamasında olduklarını dile getirse de aygıtın hangi ülke ve operatörlerle piyasaya sürüleceğini açıklamadı.
Kablosuz teknolojilerin gelişiminden sorumlu merkezlerin yayınladığı son raporlar, LTE Advanced ile 3Gbit/saniye mobil veri indirme ve 1.5Gbit/saniye veri yükleme hızlarına ulaşılabildiğini gösteriyor. Ancak şuan bu teknolojiyi abonelerine sunan tek operatör konumundaki Yota, 300Mb/saniye indirme hızı sunabiliyor ve ABD'de bu hızın ilk etapta 150Mb/saniye düzeyinde olacağı tahmin ediliyor. Mobil sektörün lideri haline gelen Samsung, elindeki bu gücü LTE Advanced teknolojisinin yaygınlaşması için kullanmayı ve böylece gelişmiş baz istasyonlarıyla önümüzdeki yıllarda gerçek anlamda 4G olarak nitelendirilebilecek LTE-Advanced'i dünya genelinde erişilebilir hale getirmeyi planlıyor. Gelişmiş anten teknolojileri ve çoklu spektrum kullanımı ile yüksek hız değerlerine kolayca ulaşabilme tekniklerini beraberinde getirecek LTE-A destekli yeni Galaxy S4'ün ise en yakın zamanda resmiyet kazanması bekleniyor.

http://www.reuters.com/article/2013/06/17/us-samsung-shin-idUSBRE95G05I20130617 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cenkcolak 6 yıl
LTE teknolojisi turkiyeye ne zaman gelecek bilen varmı...
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Balawitz 6 yıl
Simdi başlayacaklar 'yeni bir leğen daha' diye.
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celo68 6 yıl
Sayfanın iki tarafındaki Avea reklamı ve bu haber yorumsuz...
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ssbrutality 6 yıl
300 (3000 Mbit) Gbit Download/1,5 (1500 Mbit) Gbit Upload... O Ney La Öle.Bu Hızla Yeryüzünü İndirip,Jüpiter'e Arşiv Yaparım :))
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