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Samsung'un Galaxy S4 Zoom modeli hakkında resmi reklam filmi yayınladı

5 yıl
4,3b
1
55
Cep Telefonu Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Samsung'un Galaxy S4 Zoom modeli hakkında resmi reklam filmi yayınladı
Samsung'un hem akıllı cep telefonu hem de fotoğraf makinesi formunda hazırladığı Galaxy S4 Zoom modeli hakkında resmi televizyon reklamı yayınladı.
10 kat (24-240mm) optik yakınlaştırma özelliğine sahip tek akıllı cep telefonu olduğu belirtilen Samsung Galaxy S4 Zoom, teknik olarak Android 4.2.2 işletim sistemi, 1/2.33-inç sensör boyutu ve 16MP kamera çözünürlüğü, 1.5GHz hızında çalışan çift çekirdekli Exynos işlemci, 4.3-inç 960 x 540 piksel ekran ve 1.5GB RAM gibi detaylar ile kullanıcılar karşısına geliyor. Kalınlığı nedeniyle birçok kullanıcı tarafından beğenilmeyen model, gücünü 2330mAh kapasiteli pilden alıyor ve ayrıca elde yapılan çekimlere büyük yardımı dokunan optik görüntü sabitleme (O.I.S) teknolojisini bünyesinde barındırıyor.
Fotoğraf özellikleri yanında 1920 x 1080 piksel 30FPS video çekimi de yapabilen Samsung Galaxy S4 Zoom hakkında hazırlanmış resmi reklam filmini aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.sammobile.com/2013/07/19/samsung-galaxy-s4-zoom-official-tv-commercial/ Yorum Yaz
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hawloo 5 yıl en beğenilen
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1 Yanıt Yanıtla +32
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digimoney 5 yıl
Galaxy S4 Zoom vs Lumia 1020 vs Sony Honami
--------------------------------------------
karsilasdirma videolarini beklemekdeyim. mümkünse ücüde ayni arenada :)
Galaxy S4 Zoom vs Lumia 1020 vs Sony Honami--------------------------------------------karsilasdirma videolarini beklemekdeyim. mümkünse ücüde ayni are...
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SariSabrioglu 5 yıl
Ben Lumia 1020 diyorum.
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DH Misafiri 3 yıl
Ben aldım hiç memnun degilim. Kamerası problemli. Icine toz aliyor. Temizlenmiyor. Kameranin degismesi gerekiyor. Cok sinir bi olay. Ben beklememek icin kendim degistirdim. Yeni taktigimda toz aldi. Genel olarak problemli. Samsungun yüz karası. İnsallah sirket kokten batarda benim yasadigim hayal kirikligini kimse yasamaz.... yemin ettim bi daha samsungun yanindan bile gecmem
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DH Misafiri 4 yıl
yani çoğu yorum gereksiz . arkadaş kullanmadan yorum yapıyorsun. ve görünüş hariç her şeyini kötülüyorsunuz. beklentiniz ne bundan uzaya felan çıkmak mı.
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tufankahraman 5 yıl
Bence gayet güzel bir bileşim olmuş her zaman yanında kompakt makina taşıyanlar bu yükten kurtulmuş. bu zoomla çok güzel fotolar çekilebilir kesinlikle almak istiyorum.
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DH Misafiri 5 yıl
Arkadaşlar bu sitede(http://www.androidle.net/tr/2013/10/18/galaxy-s4-zoom.html) pil ömrü testinin 61 saat olduğu yazıyor. Pil ömrü bu kadar uzun mu? Kullananlar cevaplarsa sevinirim...
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aycibin 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Arkadaşlar bu sitede(http://www.androidle.net/tr/2013/10/18/galaxy-s4-zoom.html) pil ömrü testinin 61 saat olduğu yazıyor. Pil ömrü bu kadar uzun mu? Kullananlar cevaplarsa sevinirim...

asıl kaynak burası: blog.gsmarena.com/...

bende s4mini var.mini daha ufak pile ama daha ekonomik işlemciye sahip.bu haliyle beni hiç uçak moduna almadan 50 saat civarı götürüyor.yani dolu dolu 2 gün.s4 zoom da bunla hemen hemen aynılar.

4.3" 720p telefondan 540p'ye geçtim.arada hiç fark yok.yani 540p miiiiii diye yazanlara aldırmayın.
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DH Misafiri 5 yıl
arkadaşlar cebi inceledim eline alınca insan anlıyor kaliteli malzeme sanki kameralı cep istiyenleri nokia ile sonye kaptırmamak amaç gibi çok kaliteli malzeme yedek batarya batarya doldurma aparatı hiç değilse şarj aleti başında nöbettutmam sıtandlara konmuş cep incelemeniz tavsiye edilir.
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DH Misafiri 5 yıl
Arkadaşlar inceledim teli elinize alınca kaliteyi anlıyorsunuz amaç nokia ile rakabet galiba s4 den dahakaliteli duruyor.
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Teknode 5 yıl
1 lira vermem bu telefona. Arkası çok kötü duruyor ve yine plastik de devrim yapılmış.
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ceremony 5 yıl
Saman Alevi
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halloweengage 5 yıl
yalnız atlanılan konu bu bir akıllı cep telefonu değil arkadaşlar;hem akıllı cep telefonu hem de fotoğraf makinesi olarak lanse edilen bir cihaz yani kıyasladığınız cihazlarla bu cihaz biraz değişik,şincik o o şekil geyinir falan muhabbeti yapmıycak amma velakinki de öyledir,
gerçi esasen telefon denilen şeyin şekil değiştirip başka bir forma doğru yol aldığı aşamada artık neyi neyle kıyaslayacağımızı şaşırır olduk ya hayırlısı bakalım.
3310 iyiydi o noktada kalmalıydı cep telefonu teknolojisi,n-gage'den sonra da yaşlandık zaten blackberry aldık kendimizi iş adamı sandık işsizler ordusunda takılırkene,şu aralar azcık parayı görünce de gittik note 2 aldık verdiğin paraya değsin büyük olsun diye,en son da ericsson t28 mu alsam nokia 8800 sirocco mu alsam diye sahibinden.com'da gezinirken buldum kendimi...
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Büyük İskender 5 yıl
Samsung "Note" modelini çıkarttığında da bazıları gülmüş ve gereksiz bulmuştu, şimdi o "Note" modeli bir devrim yaptı ve ekranların biraz daha büyümesini sağladı.

Piyasaya nispeten uygun fiyatla sürülen bu model, ilerde gelecek "kardeşi" için bir basamak olabilir, ihtiyaç doğrultusunda tercih edilebilir. Telefon piyasasının yerinde saydığı şu zamanlarda gereken heyecanı yaydığını düşünüyorum. Daha fazla reklam kampanyasıyla ciddi bir tüketici grubunu üzerine çekecektir.
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DH Misafiri 5 yıl
samsung
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IRFUN4EVER 5 yıl
hepsiburada.com/...

hepsiburada satışına başladı 1299tl
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GetadakiAdam 5 yıl
İğrenç bi tasarım
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