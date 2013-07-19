Samsung'un Galaxy S4 Zoom modeli hakkında resmi reklam filmi yayınladı

Samsung'un hem akıllı cep telefonu hem de fotoğraf makinesi formunda hazırladığı Galaxy S4 Zoom modeli hakkında resmi televizyon reklamı yayınladı.

10 kat (24-240mm) optik yakınlaştırma özelliğine sahip tek akıllı cep telefonu olduğu belirtilen Samsung Galaxy S4 Zoom, teknik olarak Android 4.2.2 işletim sistemi, 1/2.33-inç sensör boyutu ve 16MP kamera çözünürlüğü, 1.5GHz hızında çalışan çift çekirdekli Exynos işlemci, 4.3-inç 960 x 540 piksel ekran ve 1.5GB RAM gibi detaylar ile kullanıcılar karşısına geliyor. Kalınlığı nedeniyle birçok kullanıcı tarafından beğenilmeyen model, gücünü 2330mAh kapasiteli pilden alıyor ve ayrıca elde yapılan çekimlere büyük yardımı dokunan optik görüntü sabitleme (O.I.S) teknolojisini bünyesinde barındırıyor.

Fotoğraf özellikleri yanında 1920 x 1080 piksel 30FPS video çekimi de yapabilen Samsung Galaxy S4 Zoom hakkında hazırlanmış resmi reklam filmini aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.sammobile.com/2013/07/19/samsung-galaxy-s4-zoom-official-tv-commercial/