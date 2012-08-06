Samsung'un Jelly Bean güncelleme çalışmaları detaylandı





Kaynak kodları birkaç hafta önce dağıtılan Android 4.1 Jelly Bean sürümü, önümüzdeki aylarda mevcut ve yeni çıkacak modellerle kullanılabilir hale gelecek. ASUS, HTC, Lenovo ve Acer gibi üreticiler güncelleme planlarıyla alakalı bazı açıklamalarda bulundu. Ancak Samsung ve diğer markalardan henüz resmi bir bilgilendirme gelmedi.

Resmen onaylanmamış olsa da daha önce birçok kez güncellemeler hakkında detaylı bilgiler sızdıran Sammobile sitesinin kaynakları, Güney Koreli üreticinin Jelly Bean versiyonu üzerindeki çalışmalarının nasıl gittiğini ve nasıl bir güncelleme takviminin oluşturulacağına dair yeni detaylar paylaştı.

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S3 için hazırlanan yazılımlar test aşamasını geçmiş. Jelly Bean'li ilk resmi güncelleme üzerinde çalışılıyor. Bu güncellemenin dağıtımı çalışmaların sona ermesi ve Google'ın onayının alınmasıyla başlayacak. Eylül - Ekim gibi S3 sahiplerinin Jelly Bean'e kavuşacaklarını söyleyebiliriz.

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan Galaxy S2 için testler oldukça olumlu ilerliyor. Şuan için eski amiral gemi modeli Android 4.1 güncellemesini alacak. Samsung son anda kararını değiştirirse Galaxy S'te olduğu gibi değer paketi yayınlanabilirmiş. Ancak böyle bir karar verilmesi için herhangi bir sebep görünmüyor. Büyük ihtimalle Ekim - Kasım - Aralık aylarında dünya genelinde dağıtım gerçekleşecek.

Galaxy S2 ile hemen hemen aynı teknik detaylara sahip olan Galaxy Note için devam eden çalışmalar da aynı vaziyette. Henüz sadece Ice Cream Sandwich güncellemesi alan bu aygıtların satış rakamlarını da göz önünde bulundurduğumuzda Jelly Bean'e kesinlikle güncellenmeleri gerekiyor. İki sistem versiyonu güncellemesi alan Galaxy S'in sahipleri dahi üçüncü güncellemeden mahrum bırakıldıkları için büyük tepki göstermişlerdi.





Güncelleme takviminde yer alma ihtimali bulunan bir diğer model ise; Galaxy Note II. IFA 2012 kapsamında resmiyet kazanacak telefon-tablet melezi, şuan Android 4.0'lı yazılımlarla test ediliyor. Eğer cihazın çıkışına kadar Android 4.1 Jelly Bean sürümü yetiştirilebilirse en güncel sistemle tüketicinin beğenisine sunulacak. Yetiştirilemez ve Ice Cream Sandwich ile çıkış yaparsa o da yılın son çeyreğinde Jelly Bean güncellemesini alacak.

Çalışmaların tamamlanmaya yakın olduğu bir zaman diliminde Samsung'dan resmi bir açıklama gelecektir. Daha erken bir bildiriyle tüketicilerine son sürüme yükselme müjdesi verilebilir.

http://www.sammobile.com/2012/08/06/jelly-bean-updates-by-samsung-for-sgsii-sgsiii-note-and-note-ii/