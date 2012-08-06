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Samsung'un Jelly Bean güncelleme çalışmaları detaylandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,7b
1
41
Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Kaynak kodları birkaç hafta önce dağıtılan Android 4.1 Jelly Bean sürümü, önümüzdeki aylarda mevcut ve yeni çıkacak modellerle kullanılabilir hale gelecek. ASUS, HTC, Lenovo ve Acer gibi üreticiler güncelleme planlarıyla alakalı bazı açıklamalarda bulundu. Ancak Samsung ve diğer markalardan henüz resmi bir bilgilendirme gelmedi. 
Resmen onaylanmamış olsa da daha önce birçok kez güncellemeler hakkında detaylı bilgiler sızdıran Sammobile sitesinin kaynakları, Güney Koreli üreticinin Jelly Bean versiyonu üzerindeki çalışmalarının nasıl gittiğini ve nasıl bir güncelleme takviminin oluşturulacağına dair yeni detaylar paylaştı.
Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S3 için hazırlanan yazılımlar test aşamasını geçmiş. Jelly Bean'li ilk resmi güncelleme üzerinde çalışılıyor. Bu güncellemenin dağıtımı çalışmaların sona ermesi ve Google'ın onayının alınmasıyla başlayacak. Eylül - Ekim gibi S3 sahiplerinin Jelly Bean'e kavuşacaklarını söyleyebiliriz.
Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan Galaxy S2 için testler oldukça olumlu ilerliyor. Şuan için eski amiral gemi modeli Android 4.1 güncellemesini alacak. Samsung son anda kararını değiştirirse Galaxy S'te olduğu gibi değer paketi yayınlanabilirmiş. Ancak böyle bir karar verilmesi için herhangi bir sebep görünmüyor. Büyük ihtimalle Ekim - Kasım - Aralık aylarında dünya genelinde dağıtım gerçekleşecek.
Galaxy S2 ile hemen hemen aynı teknik detaylara sahip olan Galaxy Note için devam eden çalışmalar da aynı vaziyette. Henüz sadece Ice Cream Sandwich güncellemesi alan bu aygıtların satış rakamlarını da göz önünde bulundurduğumuzda Jelly Bean'e kesinlikle güncellenmeleri gerekiyor. İki sistem versiyonu güncellemesi alan Galaxy S'in sahipleri dahi üçüncü güncellemeden mahrum bırakıldıkları için büyük tepki göstermişlerdi.

Güncelleme takviminde yer alma ihtimali bulunan bir diğer model ise; Galaxy Note II. IFA 2012 kapsamında resmiyet kazanacak telefon-tablet melezi, şuan Android 4.0'lı yazılımlarla test ediliyor. Eğer cihazın çıkışına kadar Android 4.1 Jelly Bean sürümü yetiştirilebilirse en güncel sistemle tüketicinin beğenisine sunulacak. Yetiştirilemez ve Ice Cream Sandwich ile çıkış yaparsa o da yılın son çeyreğinde Jelly Bean güncellemesini alacak.
Çalışmaların tamamlanmaya yakın olduğu bir zaman diliminde Samsung'dan resmi bir açıklama gelecektir. Daha erken bir bildiriyle tüketicilerine son sürüme yükselme müjdesi verilebilir. 

http://www.sammobile.com/2012/08/06/jelly-bean-updates-by-samsung-for-sgsii-sgsiii-note-and-note-ii/ Yorum Yaz
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leventalpsal 7 yıl en beğenilen
yukuberk
Helal olsun samsunga ama yine de güncelleme konusunda sony daha iyi.

şaka sanırım.
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El_domingo 7 yıl
ben s3 kullanıyorum ondan oncede s3 cıkana kadar s2 kullandım....ancak işletim sistemi ve guncelleme konusunda iphone hakkaten bir numara..daha oturmus bi sitemi var..ancak iphone un diğer konuları can sıkıyor...aslında bu guncelleme ve geliştirme yuzunden s2 adlıktan sonra mutlaka google un cıkaracagı yeni telefonu bekleyecem diyordum ama ne yapayım gidip gene samsung aldım..:D..bence en ust seviye diye cıkardıkları telefonlara en az 4 sene guncelleme alabilmeli..
ben s3 kullanıyorum ondan oncede s3 cıkana kadar s2 kullandım....ancak işletim sistemi ve guncelleme konusunda iphone hakkaten bir numara..daha oturmus bi sitem...
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yunus_4151 6 yıl
yav arkadaşlar işte android de böyle sorunlar var android in kötü yanı bu işte :( gidin iphone 4 alın 1ghz işlemci ve tam hatırlamıom ya 504 mb ram ı var yada 256 hatırlamıom ile modern combat 3 ü oynarsınız bu da işletim sisteminin gücünü gösterir ve hiç güncelleme sıkıntısı da yok :D YANİ yeni bir TELEFON ALCAKSANIZ ya windows 8 li alın yada ioslu yani iphone alınnn !!!!!!!!!!!!!!!!!!! hee bu arada ben hang telefon alcam derseniz bende s4 ü bekliyom :DDDD
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Tesla Nikola 6 yıl yunus_4151
yunus_4151

yav arkadaşlar işte android de böyle sorunlar var android in kötü yanı bu işte :( gidin iphone 4 alın 1ghz işlemci ve tam hatırlamıom ya 504 mb ram ı var yada 256 hatırlamıom ile modern combat 3 ü oynarsınız bu da işletim sisteminin gücünü gösterir ve hiç güncelleme sıkıntısı da yok :D YANİ yeni bir TELEFON ALCAKSANIZ ya windows 8 li alın yada ioslu yani iphone alınnn !!!!!!!!!!!!!!!!!!! hee bu arada ben hang telefon alcam derseniz bende s4 ü bekliyom :DDDD

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BuZ-MaViSi 7 yıl
Bana gorede en iyi güncellemeyi sony veriyor. Adamlar 512 mb ramli tek cekirdek 1 ghz lik 7-8 cihaza birden jb yi verebilmek için araştırma surecindeler. Ama Samsung sadece en üst 2 modele vermekle yetiniyor. Onuda kullanıcılar ayaklanmasin diye yapıyorlar.
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Mordecaí 7 yıl
Orjinal olarak vermese bile nasıl olsa geliştirici kullanıcılar verir
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FlyingUnderpants 7 yıl
Yahu ilk sene arayüzlü (sense, touchwiz vs.) destek versinler. Takip eden senelerde arayüzü kaldırıp direkt olarak Android'i port etsinler. Üst düzey telefonlara 3 sene destek verilmeli. Tüketici "Acaba benim telefonuma güncelleme gelecek mi" kaygısı yaşamamalı.
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OtoburPirana 7 yıl
Android telefonlarda Nexus serisi hariç bütün markalar güncelleme de kötü. LG hariç elbette. LG en kötüsü. S2 ye zaten çıktı jb yükledik gördük. Tek eksik TW arayüzü entegreli bir jb romu o kadar.
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nightsoldier 7 yıl
Cikis tarihine bakiyorsak ace 2nin ics kesinlikle almasi gerekir, ama boyle bir aciklama yok... Bence ust segment harici guncelleme almaz.
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LKLC 7 yıl
şimdiden s2 için sinyalleri vermeye başlamışlar. daha 1 yıl oldu cihaz çıkalı neymiş işte testler başarılıymış ama birşey olursa değer paketi verebilirlermiş. bir adam olamadı bu samsung, android 5 sürümünü muhtemelen gelmez, müşteri kaybetmeye başlarlar.
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interwap 7 yıl
Arkadaşlar. Güncelleme özürlü LG'den 4.1 haberleri beklemeyin.
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khaos 7 yıl
haziran sonunda tanıtılan (muhtemelen üreticilere daha önceden gönderilen) jb 'ni en güncel ve güçlü cihazına eylül-ekim de sunabilen samsung'a sadece yazıklar olsun diyorum s2 için hala takvimi netleştirmemeleride ayrı bir rezillik
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UnInvited_Guest 7 yıl
Dexter61
yukuberk Helal olsun samsunga ama yine de güncelleme konusunda sony daha iyi.
Onun için 2011 model Xperia ailesi JB almıyor

Hocam siz de biliyorsunuz ilgilenmeyin şu arkadaşla her yerde sony diye bağırıp duruyor... İlgilenmeyin bıkar gider..
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danGerfuLL 7 yıl
SII'de alsın artık güncelleme Samsung.
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berkcombil 7 yıl
Hep Samsung'a vuruyoruz ama ne Sony'ye ne de HTC'ye vuran yok.Galaxy S2 2011 model bir telefon ve ICS'yi de rakiplerinde önce aldı JB'yi de önce alacak görünüyor.HTC Evo 3D'ye daha yeni ICS verdi,JB gelir mi,gelirse ne zaman gelir,onunda yorumunu sizlere bırakıyorum.Şu an ki duruma göre güncelleme işinde en iyi Samsung,Sony 2011 cihazlarına günceleme verirse anca Samsung'u yakalar ki bu sene bi ton cihaz çıkardığından enerjisini eski cihazlara verebileceğini sanmıyorum.
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Stalinn 7 yıl berkcombil
berkcombil

Hep Samsung'a vuruyoruz ama ne Sony'ye ne de HTC'ye vuran yok.Galaxy S2 2011 model bir telefon ve ICS'yi de rakiplerinde önce aldı JB'yi de önce alacak görünüyor.HTC Evo 3D'ye daha yeni ICS verdi,JB gelir mi,gelirse ne zaman gelir,onunda yorumunu sizlere bırakıyorum.Şu an ki duruma göre güncelleme işinde en iyi Samsung,Sony 2011 cihazlarına günceleme verirse anca Samsung'u yakalar ki bu sene bi ton cihaz çıkardığından enerjisini eski cihazlara verebileceğini sanmıyorum.

galaxy s i untuyosun galıba ve guncelleme konusunda onemlı olan cıkıs tarıhı deıl donanım yeterlılıgı.bu yuzden 2011 xperialaria 2011 s2 yı karsılastırman mantıksız .ve 2011 xperiaların jb alıp almayacagı daha netlık kazanmadı.
ve galaxy w yı de unutmamak gerekıyor sozde neo v ve rayden daha ıyı olaan telefon ıcs bıe almadı hatta guncelleme bıle almamıstır belkıde
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