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Samsung’un SmartThings uygulaması yenilendi

Samsung’un “akıllı evler” için geliştirdiği SmartThings isimli uygulaması yenilendi. Uygulamanın kullanım paneli baştan aşağı değişti ve tablet desteğine kavuştu.
1 yıl
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3
1
Mobil Uygulamalar
Emre Karakullukçu
Yazar
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Samsung, SmartThings’in mobil uygulamasında önemli değişiklikler yaptı. Mobil uygulama artık tablet desteğine, yeni bir kullanım paneline sahip ve uygulamanın kullanımını kolaylaştıran “Routines” isimli ayarlara kullanım paneli üzerinden hızlıca erişilebiliyor.
Samsung’un SmartThings uygulaması yenilendi

Birçok bug’ın düzeltildiği ve iyileştirmelerin yapıldığı bu güncellemede uygulamanın kullanımının kolaylaştırılması hedeflenmiş.

Samsung SmartThings

SmartThings, ev içerisinde farklı noktalara yerleştirilen sensörler ve aksesuarlarla birlikte çalışan bir sistem. Sıradan evleri “akıllı evlere” çevirebilen ve çeşitli özellikleriyle ev içerisinde kullanıcılarına yardımcı olan sistem, SmartThing Mobile isimli mobil uygulaması üzerinden kontrol ediliyor. SmartThings; iHome iSP8 SmartPlug, Philips Hue, Amazon Echo, Google Assistant gibi birbirinden çeşitli uygulamalar ve cihazlarla birlikte kullanılabiliyor.



http://www.androidpolice.com/2017/06/06/samsung-updates-smartthings-app-adds-tablet-support-new-dashboard-experience/ Yorum Yaz
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Aether 1 yıl
:( turkiye'de yoktu en son baktigimda
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