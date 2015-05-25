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Samsung'un Tizen işletim sistemli telefonu Bangladeş'de en çok satan cihaz oldu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Samsung'un Tizen işletim sistemli telefonu Bangladeş'de en çok satan cihaz oldu
 
Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un bir süredir asya pazarındaki bazı ülkelerde Tizen işletim sistemli telefonlarını satmaya başlamıştı. Özellikle giriş seviyesine hitap eden modeller ilk olarak Hindistan'da satışa çıkmış , Samsung ise kısa bir süre sonra satışlardan memnun olduğunu açıklamıştı. Sonrasında ise çevredeki bazı pazarlarda da kullanıcılar Tizen işletim sistemli modelleri görmeye başladı.
Bu gelişmelerin üstüne Samsung, Tizen işletim sistemli modellerin yaygın kullanıcı kitlesine ulaşmasıyla Tizen Store'u da 182 ülkede kullanıma açarak market kısmında önemli bir adım attı. Bugün açıklanan satış rakamları ise şirketin yeni işletim sistemine daha çok destek vereceğinin habercisi niteliğinde. Bangladeş için açıklanan satış rakamlarına göre Tizen işletim sistemli Samsung Z1 modeli ilk çeyreğinde en çok satan cihaz olmayı başarmış durumda.
Bangladeş de akıllı telefon pazarının hakimi yerli bir şirket olan Symphony Mobile, ancak Samsung yılın ilk çeyreğinde satışların %23.4'ünü gerçekleştirerek toplamda %7.2 pazar hakimiyeti ile ikinci sırada bulunuyor. En çok satılan model Z1'in ortalama fiyatı ise 92 dolar seviyesinde.
Diğer yandan Hindistan'da Tizen işletim sistemi ile çalışan cihaz sayısının 500 bini geçmesi de yeni bir ekosistem doğduğunu kanıtlar nitelikte. Tizen'li üst seviye akıllı telefonlar geleceği de sık sık dile getiriliyor. Şirketin bu konuda vereceği kararlar ilerleyen dönemlerde önemli gelişmelere sebep olabilir.

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BekirHan 4 yıl
Adamlar piyasayı koklayarak bu tarz cihazlar yapıyorlar. Bizim (birazda haklı olarak) devamlı cihaz çıkmasına kızmamıza rağmen bu cihazlar farklı ülkelerde, farklı kullanıcı tipine hitap etmekte...
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aniceman 4 yıl
neredeyse windows pnone u geçmiş =) microsoft da yavaştan almaya devam etsin!
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cceviz 4 yıl
Touchwiz ile rezil ettiği yazılım imajını tizen ile düzeltebilecekmi bakalım?
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freudunpiposu 4 yıl
Dandik donanımda Asphalt oynandığına göre işletim sistemi kötü durumda değil. Ancak Samsung ve yazılım bir araya gelince kernel seviyesinde şüphe duymasam bile yılda çıkan 20 telefona optimizasyon konusunda sıkıntı duyacağı beynimde yankılanmış oluyor.
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lido 4 yıl
tizen iyi bir işletim sistemi fakat samsung nokiadan devraldığından beri yani 3 senedir iyi bir donanımla buluşturmadı tizeni. tizenin atası diyebileceğimiz nokia n900 maemo ve n9 meego ile gayet iyi çalışan cihazlardı. samsungun ülkemizde de geçmişte çok satmış galaxy ace gibi düşük donanımlı cihazlarında tizen kesinlikle androidden daha iyi çalışır
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WB 4 yıl
Fiyatla satis taktigi, eh tabi ise yariyor..
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gel pc pc 4 yıl
Bu yaz tizen işletim sistemi için bir kaç uygulama geliştireyim de bakalım para var mı orda

android evreninde ufak bir yıldız olmaktansa tizende bir galaksi olmayı yeğlerim tabikide

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DaRKFoRCeS 4 yıl
Yazılım zor iş az işletim sistemi olmasından anlaşılabiliyor.
Uygulama mağazı ile 1-2 tane daha işletim sistemide olması gerek.
Yeni olmasada yeni sayılabilecek bir sistemle bu büyük bir başarı.

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