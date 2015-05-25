Samsung'un Tizen işletim sistemli telefonu Bangladeş'de en çok satan cihaz oldu

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un bir süredir asya pazarındaki bazı ülkelerde Tizen işletim sistemli telefonlarını satmaya başlamıştı. Özellikle giriş seviyesine hitap eden modeller ilk olarak Hindistan'da satışa çıkmış , Samsung ise kısa bir süre sonra satışlardan memnun olduğunu açıklamıştı. Sonrasında ise çevredeki bazı pazarlarda da kullanıcılar Tizen işletim sistemli modelleri görmeye başladı.

Bu gelişmelerin üstüne Samsung, Tizen işletim sistemli modellerin yaygın kullanıcı kitlesine ulaşmasıyla Tizen Store'u da 182 ülkede kullanıma açarak market kısmında önemli bir adım attı. Bugün açıklanan satış rakamları ise şirketin yeni işletim sistemine daha çok destek vereceğinin habercisi niteliğinde. Bangladeş için açıklanan satış rakamlarına göre Tizen işletim sistemli Samsung Z1 modeli ilk çeyreğinde en çok satan cihaz olmayı başarmış durumda.

Bangladeş de akıllı telefon pazarının hakimi yerli bir şirket olan Symphony Mobile, ancak Samsung yılın ilk çeyreğinde satışların %23.4'ünü gerçekleştirerek toplamda %7.2 pazar hakimiyeti ile ikinci sırada bulunuyor. En çok satılan model Z1'in ortalama fiyatı ise 92 dolar seviyesinde.

Diğer yandan Hindistan'da Tizen işletim sistemi ile çalışan cihaz sayısının 500 bini geçmesi de yeni bir ekosistem doğduğunu kanıtlar nitelikte. Tizen'li üst seviye akıllı telefonlar geleceği de sık sık dile getiriliyor. Şirketin bu konuda vereceği kararlar ilerleyen dönemlerde önemli gelişmelere sebep olabilir.