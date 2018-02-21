Samsung'un UNPACKED 2018 uygulaması Galaxy S9'un tasarımını ortaya çıkardı

Geride bıraktığımız birkaç ay boyunca gündeme gelen çok sayıda sızıntı sayesinde Samsung Galaxy S9'un tasarımı açık bir şekilde ortaya çıktı. Elbette ki bu sızıntıların hiçbiri resmi değildi yani hala gerçeğe dönüşmeme ihtimalleri var. Ancak son sızıntı muhtemelen hepsini doğrulamış durumda zira Samsung'un kendisinden geldi.

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Güney Koreli teknoloji devi kısa süre önce fanlarını ve kullanıcılarını Galaxy S9'un duyurusuna hazır hale getirmek için tasarlanmış UNPACKED 2018 uygulamasını yayınladı. XDA Developers tarafından yayınlanan bir rapor uygulamada, kullanıcıların Galaxy S9'u "denemek" için artırılmış gerçeklik (AR) özelliğinin kullanılmasına olanak sağlayan gizli 3D modeller olduğunu ortaya çıkardı.

Reddit kullanıcısı thesbros'un uygulamayı decompile etmesiyle açığa çıkan bu 3D modellerin, şimdiye kadar gördüğümüz render'lar çok benzediğini söyleyebiliriz. Ayrıca resmi 3 boyutlu modeller S9 serisiyle ilgili biçok şeyi de doğrulamış durumda.

Samsung Galaxy S9'un merak edilecek yanı kalmadı

Öncelikle yeni renk seçeneği olan Leylak Moru (Lilac Purple) onaylanmış oldu. Cihazda Bixby düğmesi de var. Akıllı telefonun altındaki hoparlör ızgarasının orta kısmında bir boşluk olduğunu görebilirsiniz. Bunun Galaxy S9'daki AKG teknolojisine sahip yeni çift hoparlör sistemini açığa çıkardığı belirtiliyor.

3D modeller sayesinde parmak izi tarayıcısının yeni konumunu da öğrenmiş olduk. Ayrıca cihazda Apple'ın dörtlü LED flaşına benzer yeni bir flaş ve 3.5 mm kulaklık girişi de var. Samsung Galaxy S9 ve S9+ modellerinin tanıtılmasına bir haftadan daha az bir süre kaldı. Gerçekleri 25 Şubat tarihli lansmanda her beraber öğreneceğiz.

https://www.xda-developers.com/samsung-galaxy-s9-design-augmented-reality/