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Samsung'un UNPACKED 2018 uygulaması Galaxy S9'un tasarımını ortaya çıkardı

Samsung'un 25 Şubat tarihinde tanıtacağı Galaxy S9 serisinin merak edilecek yanı kalmadı. Resmi UNPACKED 2018 uygulamasında gizlenmiş 3D modeller akıllı telefonun tasarımını net şekilde ortaya koydu.
1 yıl
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6
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Geride bıraktığımız birkaç ay boyunca gündeme gelen çok sayıda sızıntı sayesinde Samsung Galaxy S9'un tasarımı açık bir şekilde ortaya çıktı. Elbette ki bu sızıntıların hiçbiri resmi değildi yani hala gerçeğe dönüşmeme ihtimalleri var. Ancak son sızıntı muhtemelen hepsini doğrulamış durumda zira Samsung'un kendisinden geldi.
Ayrıca Bkz. "Asus'un Karma Gerçeklik başlığı 429 dolar fiyatla satışa sunuldu"
Güney Koreli teknoloji devi kısa süre önce fanlarını ve kullanıcılarını Galaxy S9'un duyurusuna hazır hale getirmek için tasarlanmış UNPACKED 2018 uygulamasını yayınladı. XDA Developers tarafından yayınlanan bir rapor uygulamada, kullanıcıların Galaxy S9'u "denemek" için artırılmış gerçeklik (AR) özelliğinin kullanılmasına olanak sağlayan gizli 3D modeller olduğunu ortaya çıkardı.
Reddit kullanıcısı thesbros'un uygulamayı decompile etmesiyle açığa çıkan bu 3D modellerin, şimdiye kadar gördüğümüz render'lar çok benzediğini söyleyebiliriz. Ayrıca resmi 3 boyutlu modeller S9 serisiyle ilgili biçok şeyi de doğrulamış durumda. 

Samsung Galaxy S9'un merak edilecek yanı kalmadı

Öncelikle yeni renk seçeneği olan Leylak Moru (Lilac Purple) onaylanmış oldu. Cihazda Bixby düğmesi de var. Akıllı telefonun altındaki hoparlör ızgarasının orta kısmında bir boşluk olduğunu görebilirsiniz. Bunun Galaxy S9'daki AKG teknolojisine sahip yeni çift hoparlör sistemini açığa çıkardığı belirtiliyor.
3D modeller sayesinde parmak izi tarayıcısının yeni konumunu da öğrenmiş olduk. Ayrıca cihazda Apple'ın dörtlü LED flaşına benzer yeni bir flaş ve 3.5 mm kulaklık girişi de var. Samsung Galaxy S9 ve S9+ modellerinin tanıtılmasına bir haftadan daha az bir süre kaldı. Gerçekleri 25 Şubat tarihli lansmanda her beraber öğreneceğiz.

https://www.xda-developers.com/samsung-galaxy-s9-design-augmented-reality/ Yorum Yaz
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Whippoorwill 1 yıl
S6 ailesi kullanıcılarının dahi geçmek için bir nedeni yok.
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RichesMen 1 yıl
En son paylaşılan videodan sonra kameranın ve parkam izi okuyucunun yuvarlak hatlara sahip olacağı kesinleşti en son sızıntı bu şekilde oldu ...

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SHADOW 1 yıl RichesMen
RichesMen
En son paylaşılan videodan sonra kameranın ve parkam izi okuyucunun yuvarlak hatlara sahip olacağı kesinleşti en son sızıntı bu şekilde oldu ...

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o ne öyle arkasi oyuncak gibi
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GoldPunch 1 yıl RichesMen
RichesMen
En son paylaşılan videodan sonra kameranın ve parkam izi okuyucunun yuvarlak hatlara sahip olacağı kesinleşti en son sızıntı bu şekilde oldu ...

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Bu doğru değil. Önü de böyle değil zaten.
Cihaz bu kanlı canlı göründü artık.
sammobile.com/...
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khytr89 1 yıl
iyi de telefonun ekranı kıvrımlı görünmüyor ? C serisi ya da s8 mini falan olmasın emin misiniz s9 olduğuna . gerçi olma ihtimali yüksek ama sağında solunsa s9 ibari olmayan bir şeye de "bu %100 s9 merakınızı giderdik meraklanacak bir şey yok" imajı vermek donanımhaber gibi bir donanım sitesine yakışmıyor. varsayımlar üzerinden habercilik olmaz
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yunusaticioglu 1 yıl
samdung bu yıl tasarımı ufak dokunuşlar dışında değiştirmedi eğer böyle giderse yakında tüm tlflar birbirine benzeyecek(güncel örnek vermek gerekirse kayaklar ve snowboardlar hep birbirine benziyor)
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