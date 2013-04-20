Samsung'un esnek ekran üretiminde gecikme yaşayacağı rapor ediliyor





Hâli hazırda kullandığımız ekran teknolojilerine belli bir eğim ve esneklik kazandırmayı amaçlayan esnek ekran teknolojisi, Samsung ve LG arasında bir rekabete dönüşmüştü.





LG eğimli OLED televizyonlarını Sasmung'dan önce tanıtırken, akıllı telefonlarda da esnek ekran teknolojisi geliştirme konusunda Samsung'dan önde olduğunu açıklamıştı. LG'nin ekran teknolojilerinde Ar-Ge çalışmalarını hızlandırmak için devlet teşviği aldığı belirtiliyor.





Güney Koreli ETNews sitesinin haberinde ise Samsung tarafında üretim konusunda bazı sıkıntıların yaşandığı dile getiriliyor. Özellikle esnek ekran üretiminde kullanılan kapsülleme teknolojisinin yeterli verimi sağlayamadığı ifade ediliyor.





OLED ekranlar oksijen ve neme karşı dayanıksız olduğu için kapsülleme teknolojisi büyük önem taşıyor. Eğer kapsülleme teknolojisinde verim elde edilemez ise ekranların kalitesi düşüyor.





Firma tarafından yapılan açıklamada kapsülleme hızını 2 dakikaya düşüren yeni bir teknoloji denendiği ve bu teknolojinin Vitex System firmasının metotları ile elde edildiği duyuruldu.





Samsung'un işler yolunda giderse esnek ekranlı ilk cihazlarını yılın sonundan itibaren pazara sunması bekleniyor.





http://www.sammobile.com/2013/04/17/samsungs-flexible-display-has-been-delayed/?utm_sourc