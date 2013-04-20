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Samsung'un esnek ekran üretiminde gecikme yaşayacağı rapor ediliyor

6 yıl
638
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39
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'un esnek ekran üretiminde gecikme yaşayacağı rapor ediliyor

Hâli hazırda kullandığımız ekran teknolojilerine belli bir eğim ve esneklik kazandırmayı amaçlayan esnek ekran teknolojisi, Samsung ve LG arasında bir rekabete dönüşmüştü. 

LG eğimli OLED televizyonlarını Sasmung'dan önce tanıtırken, akıllı telefonlarda da esnek ekran teknolojisi geliştirme konusunda Samsung'dan önde olduğunu açıklamıştı. LG'nin ekran teknolojilerinde Ar-Ge çalışmalarını hızlandırmak için devlet teşviği aldığı belirtiliyor.

Güney Koreli ETNews sitesinin haberinde ise Samsung tarafında üretim konusunda bazı sıkıntıların yaşandığı dile getiriliyor. Özellikle esnek ekran üretiminde kullanılan kapsülleme teknolojisinin yeterli verimi sağlayamadığı ifade ediliyor.

OLED ekranlar oksijen ve neme karşı dayanıksız olduğu için kapsülleme teknolojisi büyük önem taşıyor. Eğer kapsülleme teknolojisinde verim elde edilemez ise ekranların kalitesi düşüyor. 

Firma tarafından yapılan açıklamada kapsülleme hızını 2 dakikaya düşüren yeni bir teknoloji denendiği ve bu teknolojinin Vitex System firmasının metotları ile elde edildiği duyuruldu. 

Samsung'un işler yolunda giderse esnek ekranlı ilk cihazlarını yılın sonundan itibaren pazara sunması bekleniyor.


http://www.sammobile.com/2013/04/17/samsungs-flexible-display-has-been-delayed/?utm_sourc Yorum Yaz
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Jagen H'ghar 6 yıl en beğenilen
Umarım sorunsuz bir şekilde bu teknolojiyi kullanan kaliteli cihazları görürüz
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beter.böcek 4 yıl
Oled ve led paneller zaten normalde düz,panel kasaya konulup vidalarla sıkıldıkça kavis halini alıyor,gerçek esnek panel olayının zaten başındalar,gecikme gayet normal,yok ilk ben yaptım ilk ben icat ettim yarışında olmaları pek iyi birşey değil.
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DH Misafiri 4 yıl
Ben şuan sinirlendim ben tabletlere bakıyorum ama göremiyorum nereye koymuşlar acaba benim tabletimin markası TAB 3 ama bulamıyorum en iyilerde
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LightningRaven 6 yıl
Yav he he deyin samsunga.
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Sebnem Ferah 6 yıl
Ne ise yarayacak diyenler Googlede samsung youm diye aratip izlesinler tanitim videosunu bakin ne ise yariyor
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DH Misafiri 6 yıl
eeevrim
Bir arabanın üstünü tamamen böyle 1 ekranla kaplayabilsek Harika olurdu.Her gün farklı bir renk de araba kullanıyor olabilirdik.

üzeri ekran kaplı bi araban var ve sen hala tek renk kullanıyosun :)
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-Ege 6 yıl
Zırt pırt telefon çıkarmak yerine yeni teknolojilere odaklansınlar.
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R.V.PERSİE 6 yıl
Ne zaman çıkarsa çıksın kesinlikle çok pahalı bir teknoloji olucak bu yüzden 5 yıl içerisinde fazla tutacağını sanmam
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acbold 6 yıl
Apple iphone da ufak değişiklikler yaparak büyük satış rakamlarına ulaştıkça yeni birşeyler üretmiyor.
Samsung Amiral Gemisinde ufak değişiklikler yapıp iyi satışlara ulaşıyor...
Zirveyi kontrol eden 2 Marka da bu şekilde kazandıkça. Teknoloji gelişimi istediğimiz gibi anında olmaz.
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-Calvin 6 yıl
rekabat iyidir
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12 Angry Men 6 yıl
Geleceğin teknolojisi bu, şimdilerde pek ilgi yok ama bir marka bunu aniden geliştirecek ve hani 2007 de apple'ın yaptıgı gıbı bır devrım yapacak
bakalım o marka kım olacak.
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swat882 6 yıl
yine seconder77 denen salak liseli bebe gelmiş forumu baltalıyor
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draconist 6 yıl
AggressiveGamer
Ne ise yarayacak merak ediyorum.Telefonda kullanilacsk desen ne olur ki ondan, ki kasa nasil bukulecek cpu gpu ram karti nasil bukulecek?

Şu basit soruyu sorup, cevabı bulamamak nasıl bir şey?
Ayrıca belirteyim, soru işareti ile biten bu cümlem, aslında bir soru cümlesi değil, yani ben cevabı biliyorum.
Yaşınız kaç bilmiyorum ama kendi kendinize düşünme yetinizi kaybetmedi iseniz, cevabı bulmak zor değil, zaten, başka arkadaşlar da sizden alıntı yapıp cevaplamış.
1 Yanıt Yanıtla +1
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sp@wn 6 yıl
Bilim kurgu filmlerinde ne görüyorsak sırasıyla çıkıyor karşımıza.
Hayırlara gitsin bunun sonu nereye varacak belli
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Bamya Avcisi 6 yıl draconist
draconist
AggressiveGamer
Ne ise yarayacak merak ediyorum.Telefonda kullanilacsk desen ne olur ki ondan, ki kasa nasil bukulecek cpu gpu ram karti nasil bukulecek?

Şu basit soruyu sorup, cevabı bulamamak nasıl bir şey?
Ayrıca belirteyim, soru işareti ile biten bu cümlem, aslında bir soru cümlesi değil, yani ben cevabı biliyorum.
Yaşınız kaç bilmiyorum ama kendi kendinize düşünme yetinizi kaybetmedi iseniz, cevabı bulmak zor değil, zaten, başka arkadaşlar da sizden alıntı yapıp cevaplamış.

Ben soru filan sormadim.Aklima elbet bazi kullanim alanlari geldi ancak firmalarin ne yapacagi onemli.
Ayriyetten igneleme filan hos olmuyor.
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