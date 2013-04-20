Samsung'un esnek ekran üretiminde gecikme yaşayacağı rapor ediliyor

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Hâli hazırda kullandığımız ekran teknolojilerine belli bir eğim ve esneklik kazandırmayı amaçlayan esnek ekran teknolojisi, Samsung ve LG arasında bir rekabete dönüşmüştü.
LG eğimli OLED televizyonlarını Sasmung'dan önce tanıtırken, akıllı telefonlarda da esnek ekran teknolojisi geliştirme konusunda Samsung'dan önde olduğunu açıklamıştı. LG'nin ekran teknolojilerinde Ar-Ge çalışmalarını hızlandırmak için devlet teşviği aldığı belirtiliyor.
Güney Koreli ETNews sitesinin haberinde ise Samsung tarafında üretim konusunda bazı sıkıntıların yaşandığı dile getiriliyor. Özellikle esnek ekran üretiminde kullanılan kapsülleme teknolojisinin yeterli verimi sağlayamadığı ifade ediliyor.
OLED ekranlar oksijen ve neme karşı dayanıksız olduğu için kapsülleme teknolojisi büyük önem taşıyor. Eğer kapsülleme teknolojisinde verim elde edilemez ise ekranların kalitesi düşüyor.
Firma tarafından yapılan açıklamada kapsülleme hızını 2 dakikaya düşüren yeni bir teknoloji denendiği ve bu teknolojinin Vitex System firmasının metotları ile elde edildiği duyuruldu.
Samsung'un işler yolunda giderse esnek ekranlı ilk cihazlarını yılın sonundan itibaren pazara sunması bekleniyor.
http://www.sammobile.com/2013/04/17/samsungs-flexible-display-has-been-delayed/?utm_sourc Yorum Yaz Paylaş Tweetle
üzeri ekran kaplı bi araban var ve sen hala tek renk kullanıyosun :)
Samsung Amiral Gemisinde ufak değişiklikler yapıp iyi satışlara ulaşıyor...
Zirveyi kontrol eden 2 Marka da bu şekilde kazandıkça. Teknoloji gelişimi istediğimiz gibi anında olmaz.
bakalım o marka kım olacak.
Şu basit soruyu sorup, cevabı bulamamak nasıl bir şey?
Ayrıca belirteyim, soru işareti ile biten bu cümlem, aslında bir soru cümlesi değil, yani ben cevabı biliyorum.
Yaşınız kaç bilmiyorum ama kendi kendinize düşünme yetinizi kaybetmedi iseniz, cevabı bulmak zor değil, zaten, başka arkadaşlar da sizden alıntı yapıp cevaplamış.
Hayırlara gitsin bunun sonu nereye varacak belli
Ben soru filan sormadim.Aklima elbet bazi kullanim alanlari geldi ancak firmalarin ne yapacagi onemli.
Ayriyetten igneleme filan hos olmuyor.
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