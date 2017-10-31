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Samsung'un internet tarayıcısı artık tüm Android cihazlar için indirilebilecek

Samsung'un İnternet tarayıcısı artık sadece Samsung markalı cihazlara özel değil. Android 5.0 ve üzeri sürümlerini kullanan cihazlar da birkaç gün içerisinde Samsung'un tarayıcısını kullanabilecekler.
1 yıl
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24
Mobil Uygulamalar
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Samsung, kendi İnternet tarayıcısını Android 5.0 üstü diğer marka akıllı telefon sahiplerinin kullanımına sunmaya hazırlanıyor. Bir dizi önemli yeniliklerle beraber karşımıza çıkan İnternet tarayıcısı; Gece modu ve istenmeyen reklamları engelleyebilme özellikleriyle öne çıkıyor.
Ağustos ayından beri test aşamasında olan Samsung Internet Browser 6.2 sürümü, önümüzdeki günlerde Google Play Store'da indirilebilecek. 
Tarayıcının öne çıkan özelliklerinden biri olan Gece modu, cihazınızı düşük ışık koşullarında daha kullanışlı bir hale dönüştürüyor. Bu özellik sayesinde ekranın yaydığı parlak ışığın miktarı azaltılarak koyu renkli bir arka plan üzerinde beyaz metin yansıtılıyor ve böylelikle daha iyi bir okuma deneyimi yaşatılıyor. Ayrıca gece modunun yanında yüksek karşıtlık modunun da bulunduğunu söyleyelim. Yüksek karşıtlık modu; gece moduyla oldukça benzerlik taşıyor ancak metnin daha net görülebilmesi için ekranın parlaklığını arttırabilmeniz mümkün.
Samsung'un İnternet tarayıcısının yeni sürümüyle birlikte, tarayıcı ayarlarında bulunan içerik engelleyicisi bölümünden reklam engelleme servislerini aktif ederek oldukça can sıkıcı olan reklamların birden karşınıza çıkmasını engelleyebilirsiniz. Buna ek olarak, Samsung'un "Gizli Mod" olarak adlandırdığı sekmeden etkinleştirebileceğiniz bağlantı kesme özelliği ile güçlendirilmiş yerleşik "Tracking Blocker" uzantısı ile birlikte tarama alışkanlıklarınızı özelleştirebilirsiniz. Güncelleme aynı zamanda motor iyileştirme ve CSS Grid desteğini içeren Chromium motor yükseltme özelliklerini de içeriyor. Yeni güncellemeyle birlikte tarayıcı bir tık daha hızlı çalışacaktır.
Son olarak tarayıcının Android 5.0 ve üzeri sürümlerini kullanan Android cihazlar için birkaç gün içinde yayınlanacağını hatırlatalım. 

https://www.androidauthority.com/samsung-internet-update-night-mode-content-blockers-reward-points-811147/ Yorum Yaz
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dr20mouse 1 yıl en beğenilen
Bütün Android kullanıcıları sevinsin mükemmel bir tarayıcı sizlerle buluşuyor.



Samsung'un en iyi yaptığı iş bu tarayıcıdır
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mkyb 1 yıl
Reklam engelleme eklentisi desteğiyle birlikte Android'teki en iyi tarayıcı.
play.google.com/...
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System32Deleted 1 yıl
Bunu Bekliyorduk İşte...
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ne diyorum 1 yıl
Tarayıcı çok iyi ama İnterneti yemiyor içiyor...
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virtue28 1 yıl
Bir kaç haftadır zaten kullanıyorum. S7 edge den sonra mecburi GM 4g kullanmıyorum ve bu tarayıcı ve witgetlerin üzerindeki bildirimlerin olmayışını çok aramıştım. Neyse ki araştırıp google play de o şekilde kullanacak programları buldum.

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Jon SNOW 37 1 yıl
Gömülü VPN olsa yok satar
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ahmetsaid_ak 1 yıl
1.5 senedir S7 Edge kullanıyorum. Başta hiç kullanmıyordum biraz denedikçe alıştım ve son 1 senedir başka tarayıcı hiç kullanmadım. Aslında öyle çok efsane bir şey değil. Pek bir özelliği yok. Ama nedense çok seviyorum. Puffin olsun Opera olsun ekstra özellikleri olan bir sürü tarayıcı var. Belki de güzel yanı fazlalıklarından arınmış olması bilemiyorum.
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Whippoorwill 1 yıl
Bu tarayıcı keşke bizelere özel kalsaydı diyen herkese katılıyorum. Kesinlikle en iyi mobil tarayıcı olduğunu düşünüyorum.
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kreat 1 yıl Whippoorwill
Whippoorwill
Bu tarayıcı keşke bizelere özel kalsaydı diyen herkese katılıyorum. Kesinlikle en iyi mobil tarayıcı olduğunu düşünüyorum.

Android'de hangi program özel kalıyor? Port ediyorlar zaten
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zero fear 1 yıl
Samsung kullanıcılarına özel kalsaydı keşke. Ama tarayıcı efsane..
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Umutcan 1 yıl
Gayet iyi bir tarayıcı aslında, başka tarayıcı kullanma gereksinimi duymadım telefonda hiç.
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ardicli2000 1 yıl
Bir ad blocker bir de tracking blocker kurdu mu hızından yetişilmiyor. Çook iyi.
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jimhendrix 1 yıl
Kardesim baslikta tum yaziyor, basliga girince 5.0 uzeri diyor. Sonra sovunce de sovdu oluyor ban yiyoruz.
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