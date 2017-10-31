Samsung'un internet tarayıcısı artık tüm Android cihazlar için indirilebilecek

Samsung, kendi İnternet tarayıcısını Android 5.0 üstü diğer marka akıllı telefon sahiplerinin kullanımına sunmaya hazırlanıyor. Bir dizi önemli yeniliklerle beraber karşımıza çıkan İnternet tarayıcısı; Gece modu ve istenmeyen reklamları engelleyebilme özellikleriyle öne çıkıyor.

Ağustos ayından beri test aşamasında olan Samsung Internet Browser 6.2 sürümü, önümüzdeki günlerde Google Play Store'da indirilebilecek.

Tarayıcının öne çıkan özelliklerinden biri olan Gece modu, cihazınızı düşük ışık koşullarında daha kullanışlı bir hale dönüştürüyor. Bu özellik sayesinde ekranın yaydığı parlak ışığın miktarı azaltılarak koyu renkli bir arka plan üzerinde beyaz metin yansıtılıyor ve böylelikle daha iyi bir okuma deneyimi yaşatılıyor. Ayrıca gece modunun yanında yüksek karşıtlık modunun da bulunduğunu söyleyelim. Yüksek karşıtlık modu; gece moduyla oldukça benzerlik taşıyor ancak metnin daha net görülebilmesi için ekranın parlaklığını arttırabilmeniz mümkün.

Samsung'un İnternet tarayıcısının yeni sürümüyle birlikte, tarayıcı ayarlarında bulunan içerik engelleyicisi bölümünden reklam engelleme servislerini aktif ederek oldukça can sıkıcı olan reklamların birden karşınıza çıkmasını engelleyebilirsiniz. Buna ek olarak, Samsung'un "Gizli Mod" olarak adlandırdığı sekmeden etkinleştirebileceğiniz bağlantı kesme özelliği ile güçlendirilmiş yerleşik "Tracking Blocker" uzantısı ile birlikte tarama alışkanlıklarınızı özelleştirebilirsiniz. Güncelleme aynı zamanda motor iyileştirme ve CSS Grid desteğini içeren Chromium motor yükseltme özelliklerini de içeriyor. Yeni güncellemeyle birlikte tarayıcı bir tık daha hızlı çalışacaktır.

Son olarak tarayıcının Android 5.0 ve üzeri sürümlerini kullanan Android cihazlar için birkaç gün içinde yayınlanacağını hatırlatalım.

https://www.androidauthority.com/samsung-internet-update-night-mode-content-blockers-reward-points-811147/