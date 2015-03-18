Samsung'un özelleştirilmiş işlemcileri için 2016 yılı işaret ediliyor

Exynos işlemci ailesi ile önemli mesafeler kateden Samsung, bununla birlikte Apple, Nvidia veya Qualcomm gibi henüz özelleştirilmiş çekirdek işine el atmadı. Ciddi yatırım gerektiren çekirdek özelleştirme konusunda Samsung gelecek yıl harekete geçebilir.

Sektörden gelen bilgilere göre Samsung, en erken gelecek yıl başlarında özelleştirilmiş ARM çekirdeklerini Exynos yongasetlerine entegre etmeyi planlıyor. Böylece donanım kontrolü konusunda daha esnek olacak Samsung, cihazlarında enerji tüketimi ve güç dengesini daha iyi kurabilecek.

Bununla birlikte firmanın yongasetlerine LTE gibi farklı bileşenleri ekleyerek daha entegre bir sistem elde etme çalışmaları da sürüyor. Qualcomm'dan tamamen ayrılma ve iç kaynaklara yönelme stratejisinin bir ürünü olan bu çalışmaların yıl içerisinde meyvelerini vermesi bekleniyor.

Diğer bir gelişme ise Samsung'un işlemci ve grafik birimi dökümünde yatırımlarını artırması oldu. 14nm FinFET süreci sayesinde pek çok tasarımcının ilgisini çekmeyi başaran firma daha gelişmiş teknolojilerle CPU ve GPU dökümü yapacak. Samsung; mobil işlemci, işlemci ve grafik birimi üretimlerini birbirinden ayrı bölümler altında yapmayı planlıyor.

Bu yıl Exynos 7420 yongaseti ile bir nevi stres testi verecek olan Samsung, işler istediği gibi giderse gelecek yıl daha çok ses getirecek tasarımlara imza atabilir. Özellikle özelleştirilmiş çekirdek ve entegre iletişim yongaları sektörde diğer mobil üreticilerin de ilgisini çekebilir.









http://www.businesskorea.co.kr/article/9670/semiconductor-design-tech-samsung-runs-critical-semiconductor-design-projects-including