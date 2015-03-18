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Samsung'un özelleştirilmiş işlemcileri için 2016 yılı işaret ediliyor

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'un özelleştirilmiş işlemcileri için 2016 yılı işaret ediliyor

Exynos işlemci ailesi ile önemli mesafeler kateden Samsung, bununla birlikte Apple, Nvidia veya Qualcomm gibi henüz özelleştirilmiş çekirdek işine el atmadı. Ciddi yatırım gerektiren çekirdek özelleştirme konusunda Samsung gelecek yıl harekete geçebilir.
Sektörden gelen bilgilere göre Samsung, en erken gelecek yıl başlarında özelleştirilmiş ARM çekirdeklerini Exynos yongasetlerine entegre etmeyi planlıyor. Böylece donanım kontrolü konusunda daha esnek olacak Samsung, cihazlarında enerji tüketimi ve güç dengesini daha iyi kurabilecek.
Bununla birlikte firmanın yongasetlerine LTE gibi farklı bileşenleri ekleyerek daha entegre bir sistem elde etme çalışmaları da sürüyor. Qualcomm'dan tamamen ayrılma ve iç kaynaklara yönelme stratejisinin bir ürünü olan bu çalışmaların yıl içerisinde meyvelerini vermesi bekleniyor.
Diğer bir gelişme ise Samsung'un işlemci ve grafik birimi dökümünde yatırımlarını artırması oldu. 14nm FinFET süreci sayesinde pek çok tasarımcının ilgisini çekmeyi başaran firma daha gelişmiş teknolojilerle CPU ve GPU dökümü yapacak. Samsung; mobil işlemci, işlemci ve grafik birimi üretimlerini birbirinden ayrı bölümler altında yapmayı planlıyor.
Bu yıl Exynos 7420 yongaseti ile bir nevi stres testi verecek olan Samsung, işler istediği gibi giderse gelecek yıl daha çok ses getirecek tasarımlara imza atabilir. Özellikle özelleştirilmiş çekirdek ve entegre iletişim yongaları sektörde diğer mobil üreticilerin de ilgisini çekebilir.



http://www.businesskorea.co.kr/article/9670/semiconductor-design-tech-samsung-runs-critical-semiconductor-design-projects-including Yorum Yaz
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diplomalıamele 4 yıl en beğenilen
ulan bu forumda ne çok ekonomist ne çok işlemci uzmanı ne çok dünya mobil piyasasından anlayan adam varmış... buralarda harcanıyorsunuz beyler....
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ICromwelleI 4 yıl
Eğer böyle bir durum var ise büyük ihtimal Note 5 de yeni Arm cortex işlemcileri ve Gpu göremicez demektir. Anlaşılan seneye kaldı ben Note 5 için beklerdim aslında.

O zaman S6 ile aynı işlemci ve Gpu kullanılcak.
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Guest-FA9189F46 4 yıl
Samsung ve apple yıllardır üzerinde çalışıyor zaten yeni bir haber değil ...
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javaprof 4 yıl
helal samsunga devam vestel gör bunları bunlar 10 sene önce senle aynı büyüklüğe sahipti sen ne yaptın onlar ne yaptı.
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diplomalıamele 4 yıl en beğenilen
ulan bu forumda ne çok ekonomist ne çok işlemci uzmanı ne çok dünya mobil piyasasından anlayan adam varmış... buralarda harcanıyorsunuz beyler....
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Lazeran 4 yıl
14nm cortex a72leri yakında görürüz umarım
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dreameren 4 yıl
Samsung kendini bayağı geliştirdi.
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recistic 4 yıl
Aklın neredeydi şimdiye kadar..
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selomax 4 yıl
aslında samsung amd yi satın alsa hem amd dar boğazdan çıkar hemde samsung ciddi oranda bu konuda bilgi sahibi personel sağlamış olur
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Markus Schulz 4 yıl selomax
selomax
aslında samsung amd yi satın alsa hem amd dar boğazdan çıkar hemde samsung ciddi oranda bu konuda bilgi sahibi personel sağlamış olur

Samsung olu yere yatirim yspmaz.Kar marji dusuk yere sen olsan para yatirir misin?
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Masquerade89 4 yıl
bu güzel haber işte .aslında geç bile kaldı samsung
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