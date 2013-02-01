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Samsung'un yarıiletken tesisindeki kazada sıkıntıyı geç bildirdiği iddia ediliyor

6 yıl
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İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'un yarıiletken tesisindeki kazada sıkıntıyı geç bildirdiği iddia ediliyor

Geçtiğimiz Pazar günü Samsung'un Güney Kore yarıiletken üretim tesislerinden birisine üzücü bir olay yaşanmıştı. Bir hidroflorik asit tankından sızan gaz bir işçinin ölümüne ve dört işçinin de yaralanmasına sebep olmuştu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada bazı iddialar ortaya atıldı. 

Olayda 500 litrelik bir kimyasal asit tankından gece gaz sızıntısı olmaya başladı. Bu gaz akciğer ve kemikleri hasara uğratırken, sinir sistemini de harap ediyor. Devam eden sızıntı ise ölümlere sebebiyet veriyor. Olay kontrolden çıkmadan sıkıntıya müdahale edildi. Ancak ertesi sabah tekrar sızmaya başlayan gaz bu kez can aldı. 

Samsung yaptığı açıklamada olayı doğruladı ve üretimin bundan etkilenmeyeceğini bildirdi.  

Ancak Yonhap News tarafından verilen bilgiye göre Samsung yaklaşık bir gün süren bu sıkıntıyı yetkili makamlara iletmekte geç davrandı ve örtbas etmeye çalıştı. Ölüm sonrasında ise durumun ciddiyeti ortaya çıktı. 

Soruşturma kapsamında polis ve itfaiye işçilerin zorunlu güvenlik ekipmanlarına erişiminin olup olmadığı, olayın neden geç bildirildiği, sıkıntının nerden kaynaklandığı gibi sorulara cevap araması bekleniyor. Olayla ilgili Samsung'dan resmi bir açıklama gelmedi. 

http://www.tomsguide.com/us/samsung-gas-leak-hydrofluoric-acid-Hwaseong-South-Korea,news-16672.html#xtor=RSS-980 Yorum Yaz
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hazarRS 6 yıl en beğenilen
''Samsung yaptığı açıklamada olayı doğruladı ve üretimin bundan etkilenmeyeceğini bildirdi.''
oh iyi, üretimde aksaklık olmasın da. Yoksa insanlar hayatını kaybetmiş hiç önemli değil...
''Samsung yaptığı açıklamada olayı doğruladı ve üretimin bundan etkilenmeyeceğini bildirdi.''oh iyi, üretimde aksaklık olmasın da. Yoksa insanlar hayatını k...
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DH Misafiri 6 yıl
şu şirketi gördükçe midem bulanıyor. ne insan hayaını umursuyor nede insanın emeklerini... 100 tane galaxy modeli ile tek bir iphonela baş etmekten aciz zaten. çok değil batar yakında...
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darknesss45 6 yıl
şu firmaları savunmayın artık adamların bizi zerre önemsedigi yok para tum dertleri
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berkcombil 6 yıl
Malesef böyle büyük firmalar nedense aynı büyüklüğü başka alanlarda hele ki insan hayatında hiç gösteremiyorlar.''Üretim bundan etkilenmeyecek'' yazısı insanı açıdan ayıp olarak görülsede,şirket işlerinde bırakın kötü gidişatı en ufak nereden geldiği belirsiz bir dedikodu bile şirketin piyasada değer yitirmesine sebep olabiliyor.Bknz.Apple'ın nasıl 1 günde 50 milyar dolar eridiğine.Para insan hayatından daha önemli olduğu sürece bu ve benzer haberlerle hep karşılaşacağız.
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hazarRS 6 yıl en beğenilen
''Samsung yaptığı açıklamada olayı doğruladı ve üretimin bundan etkilenmeyeceğini bildirdi.''
oh iyi, üretimde aksaklık olmasın da. Yoksa insanlar hayatını kaybetmiş hiç önemli değil...
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memoseler 6 yıl
Samsung gibi dünya devi bir firmada çalışmak için dağlar kadar sınava girip iyi bir yere geleceğim, sonrada çalışırken öleceğim.
Kötü... Çok kötü.
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_Dominic_Toretto_ 6 yıl
Samsung iş güveliğine ne derece dikkat ediyor artık sorgulanacak.
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