Samsung'un yarıiletken tesisindeki kazada sıkıntıyı geç bildirdiği iddia ediliyor





Geçtiğimiz Pazar günü Samsung'un Güney Kore yarıiletken üretim tesislerinden birisine üzücü bir olay yaşanmıştı. Bir hidroflorik asit tankından sızan gaz bir işçinin ölümüne ve dört işçinin de yaralanmasına sebep olmuştu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada bazı iddialar ortaya atıldı.





Olayda 500 litrelik bir kimyasal asit tankından gece gaz sızıntısı olmaya başladı. Bu gaz akciğer ve kemikleri hasara uğratırken, sinir sistemini de harap ediyor. Devam eden sızıntı ise ölümlere sebebiyet veriyor. Olay kontrolden çıkmadan sıkıntıya müdahale edildi. Ancak ertesi sabah tekrar sızmaya başlayan gaz bu kez can aldı.





Samsung yaptığı açıklamada olayı doğruladı ve üretimin bundan etkilenmeyeceğini bildirdi.





Ancak Yonhap News tarafından verilen bilgiye göre Samsung yaklaşık bir gün süren bu sıkıntıyı yetkili makamlara iletmekte geç davrandı ve örtbas etmeye çalıştı. Ölüm sonrasında ise durumun ciddiyeti ortaya çıktı.





Soruşturma kapsamında polis ve itfaiye işçilerin zorunlu güvenlik ekipmanlarına erişiminin olup olmadığı, olayın neden geç bildirildiği, sıkıntının nerden kaynaklandığı gibi sorulara cevap araması bekleniyor. Olayla ilgili Samsung'dan resmi bir açıklama gelmedi.

http://www.tomsguide.com/us/samsung-gas-leak-hydrofluoric-acid-Hwaseong-South-Korea,news-16672.html#xtor=RSS-980