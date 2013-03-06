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Samsung'un yeni Galaxy Note akıllı telefonu 5.9 inçlik bir ekranla gelebilir

6 yıl
1,4b
1
61
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Samsung'un yeni Galaxy Note akıllı telefonu 5.9 inçlik bir ekranla gelebilir

Mobil Dünya Kongresi kapsamındaki en önemli tanıtımı, Galaxy Note serisinin yeni 8.0 inçlik telefon özellikli tablet bilgisayar modeli olan Samsung, Galaxy S'in ardından mobil cihaz sektöründeki en büyük ürün serisi haline gelen Note ailesini her yeni üyesiyle diğer aygıtları ve rakiplerinden daha ayrıcalıklı bir konuma taşımaya devam ediyor. 5.3 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip birinci nesil Galaxy Note ile tahminlerinin oldukça üzerinde bir satış başarısı yakalaması üzerine endüstri otoritelerinin telefon-tablet melezi çözümlere bakış açısını değiştiren firma, tüketicilerin büyük telefonlara duyduğu ilgiyi harekete geçirerek son dönemde hızla büyüyen 5 inç üstü segmentinin ün kazanmasında etkin rol oynadı. 5.5 inçlik Note II ve tam tablet formundaki Galaxy Note 10.1'in piyasaya sürülmesiyle bu kategorideki üstünlüğünü iyiden iyiye hissetiren Samsung, liderliği uzun bir süre elinde tutmakta kararlı.
Samsung'un 4.99 inçlik yeni Galaxy S telefonunun geliştirme çalışmalarındaki son kararlarını Apple iPhone 5'in çıkışıyla aynı dönemde aldığını rapor eden ve cihaz hakkında resmi kaynaklardan elde ettiği önemli detaylar paylaşan The Korea Times, şirket içerisinden bir yetkiliye dayandırdığı yeni iddialarını kısa süre önce okuyucularının beğenisine sundu. Daha önce ileri sürülen 6.3 inçlik Note telefonu söylentilerini yalanlayan bir dizi bilgiler sunan Koreli kaynak, satış rakamları on milyonları aşan Galaxy Note II'den sonraki Galaxy Note modelinin 5.9 inçlik Samsung üretimi bir OLED paneli bünyesinde barındıracağını bildirdi. CES 2013'te paylaştığı yol haritasında geçtiğimiz yıllara ait Super AMOLED yol haritasını gözler önüne seren Seul merkezli teknoloji firmasının 4.99 inçlik yeni nesil bir ekran geliştirdiği ortaya çıkmıştı. Full HD çözünürlük standardını küçük ölçekli bir OLED panele uygulayarak 440ppi piksel yoğunluğu barajını aşmayı başaran ilk üretici ünvanını elde etmeye çok yakın olan Samsung'un Full HD OLED'li tüketiciye hazır ilk ürünü 14 Mart'ta tanıtılacak Galaxy S4 olacak.
Amiral gemi düzeyindeki bu modeli son iki yılda olduğu gibi Galaxy Note serisinden bir telefon izleyecek. Korea Times'ın IFA 2013 fuarında sergilenmesine kesin gözüyle baktığı Note III, 5.9 inç büyüklüğündeki dev ekranıyla 6.1 inçlik Huawei Ascend Mate ve onu takip eden 5.7 inçlik ZTE Grand Memo'nun önderlik ettiği yeni telefon-tablet melezi modasına uyacak. Çinli firmaların bu yıl ciddi bir pazar payı elde etmesi beklenen melez aygıt segmentinin baskın oyuncusu Samsung, yılın ikinci yarısında tüketiciyle buluşacak Galaxy Note 3'ten önce orta büyüklükteki tablet bilgisayarı Galaxy Note 8.0'ı piyasaya sürecek. Wacom'un desteğini arkasına alarak mobil pazarda dijital kalem teknolojileri açısından yeni bir dönemin kapılarını aralayan Galaxy cihazlarının üreticisi, S Pen adını verdiği fonksiyonlarını farklılaştırmayı sürdürecek.
Note 8.0 ile ilk kez ekranın alt kısmında yer alan Menü ve Geri kapasitif dokunmatik düğmelerinin pasif S Pen stylus kalemiyle kullanılabilmesini mümkün kılan Samsung, ARM'ın big.LITTLE teknolojisini kullanan 4+4 çekirdekli Cortex-A15/Cortex-A7 işlemciyle donattığı yeni nesil yongada sistem çözümü Exynos 5 Octa çipsetinden gücünü alan üçüncü Galaxy Note akıllı telefonunda daha önce benimsediği tüm dijital kalem tekniklerini bir araya toplayacak. Materyal hususunda büyük hacimli seri üretim faaliyetlerinde üretilebilirliği ve dayanıklılığı gerekçe göstererek plastikten yana tavır takınan firmanın yetkili isimleri, Galaxy S4'te benzer malzemelerin kullanılacağını belirtmişti. Galaxy Note 3'te de bu tercihin etkili olacağından şüphe yok. Telefon-tablet karmasının diğer teknik özelliklerinin ise; büyük ölçüde Galaxy S4 ile örtüşmesi ve pil miktarının ekran ve dolayısıyla kasanın büyümesine paralel olarak yine belirgin bir şekilde artış göstermesi bekleniyor.

http://www.koreatimes.co.kr/www/news/tech/2013/03/133_131628.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
samsung"un
yeni urun = daha buyuk ekran
felsefesinden vazgecmeli. teknolojisini daha ince, daha kaliteli malzeme ve hiz uzerine gelistirmeli. her yeni urunde daha buyuk ekran bir yere kadar....
samsung"unyeni urun = daha buyuk ekranfelsefesinden vazgecmeli. teknolojisini daha ince, daha kaliteli malzeme ve hiz uzerine gelistirmeli. her yeni ur...
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Srcn81 6 yıl
Büyüdükçe ekranlar çirkinleşiyor telefonlar.
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turker03 6 yıl
Rapçi telefonu, bol pantolonlar için :D. Çok büyük ekranda dışarda rahat kullanılmıyor, herkes görebiliyor bakıyor ekranınıza bknz:iett
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Zogguko 6 yıl
sene 2015; "samsungun yeni telefonu 17.9 inç ile karşımıza çıkıyor, yanında taşıma çantası hediye !"
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FightFor1 6 yıl
Yakında samsung 42 inch akıllı telefon da çıkarır.
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FreeRun 6 yıl
yok artık lebron james.
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PwaGG 6 yıl
abartmasalarmış keşke
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aziz77 6 yıl
abarttılar...
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multiTYRT 6 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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downsoon 6 yıl
Beyler erkek telefonu bu, yazın neremize sokacaz. Biri de otursun cebe girebilen ideal oranı bulsun.
Esnek cam ve bu sayede oluşacak sıfır çerçeve ile 5.5" note x en ideal telefon olur :)
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thelastairbender 6 yıl
Yaw 7" zaten tablet degilmi ? 5.9 demiş ama sen ona 6" de bu samsung telefon-tablet olayını yanlış anlamış bence , yada bir sonraki note gerçekden tablet olarak gelecek samsungda milletin gözünü büyük ekrana alıştırıyor olabilir ...
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AERN 6 yıl
Note 2 kullanıyorum, 5.5. inç bile yeterince büyük, 5.9 daha çok artık telefon hattı (konuşma) ile kullanılabilen tablet olarak değerlendirilebilir. Tek el ile kullanmak zaten artık mümkün olmaz, 5.9 ile birlikte diye düşünüyorum. PPI değeri 400-500 lerde olursa güzel olur
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UK. 6 yıl
Bundan sonra 5 inch den buyuk telefon almam.
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mygokhan 6 yıl
Daha fazla buyutulmesi gereksiz bence. Şu anki boyutlar ideal. Bundan sonra donanım ve tasarıma önem vermeleri gerek.
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Legendery 6 yıl
5.9 değil de 5.7 yeterlidir. ve bu ebatta korunabilir bir sonraki nesiller için
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Redunay 6 yıl
Abartmakta bir yere kadar
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kaisersoze81 6 yıl
Telefonu ekranının boyutundan dolayı eleştiren dostlar arkadaşlar niçin şunu anlamıyorsunuz ya da anlamak istemiyorsunuz. Ya size büyük gelen bir başkasının hayali. Size 4 inç ekran inanılmaz büyük gelebilirken bana s3 ekranı küçük gelebiliyor. Yani adamlar benim gibi düşünenlerin zevkine göre yani "farklı" bir kesime hitap ediyor. Varsın benimle dalga geçsinler telefonu kulağıma götürdüğüm zamanlar. Yani piyasada 85 tane farklı model varken note serisi ile ilgili bu kadar eleştiriyi anlayamıyorum. Hadi beğenmiyorsunuz eyvallah da neden buraya gelip yorum yazma zahmetinde bulunuyorsunuz,makaleler yazıyorsunuz onu bir türlü anlayamıyorum.
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