Samsungun yeni Tizen'li telefonu Galaxy Z2 beklenenden erken gelebilir

Geçtiğimiz günlerde " Samsung'un Tizen işletim sistemli telefonu ilk ayında 100 bin adet sattı " haberinde Güney Koreli teknoloji devinin piyasaya sürdüğü ilk tizen telefonun satış rakamlarını sizlerle paylaşmıştık. Uzun süredir Tizen işletim sistemini geliştiren Samsung satışlardan memnun olmuş olacak ki serinini devam telefonu Galaxy Z2'yi planlanandan daha erken piyasaya süreceği yönünde söylentiler çıkmaya başladı.

Samsung'un yayınladığı en son Tizen SDK'sına ( Geliştirme kiti) göz atılırsa teknoloji devinin yeni tizen modeli için bir açık kapı aralığı bıraktığı görülüyor. Tizen işletim sistemini ilk cihazı 800x480 çözünürlüğe sahipken yeni geliştirme kiti qHD yani 960x540 çözünürlükte uygulamalar geliştirmeye imkan veriyor.

Tizen işletim sistemli ve oldukça mütevazi donanıma sahip Z1 modelinin ilk ayında 100 bin satış rakamını geçmesi Samsung'un kendi işletim sistemini yaygınlaştırma konusunda iştahını kabartmış olabilir. Samsung'un isimlendirme geleneğine bakılırsa Galaxy Z2 adıyla gelmesi olası gözüken yeni cihazın qHD çözünürlük ile birlikte kardeşi Z1'e göre daha yüksek bir donanım sunması bekleniyor. Tizen işletim sisteminin de tam anlamıyla yaygın olarak kullanılması ve uygulama geliştiricilerin ilgisini çekmesi için tüm segmentten cihazların yer alması gerekiyor. Z2 ile çizgi giriş seviyesinden biraz daha çıkmaya çalışıp orta segmente yönelecek gibi gözüküyor.



Cihaz ile ilgili henüz resmi bir bilgi bulunmuyor, ancak Samsung söylentilerin bahsettiği gibi elini çabuk tutmak istiyorsa resmi duyuru bir kaç ay içinde gelebilir.