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Samsungun yeni Tizen'li telefonu Galaxy Z2 beklenenden erken gelebilir

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,7b
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Samsungun yeni Tizen'li telefonu Galaxy Z2 beklenenden erken gelebilir
Geçtiğimiz günlerde "Samsung'un Tizen işletim sistemli telefonu ilk ayında 100 bin adet sattı" haberinde Güney Koreli teknoloji devinin piyasaya sürdüğü ilk tizen telefonun satış rakamlarını sizlerle paylaşmıştık. Uzun süredir Tizen işletim sistemini geliştiren Samsung satışlardan memnun olmuş olacak ki serinini devam telefonu Galaxy Z2'yi planlanandan daha erken piyasaya süreceği yönünde söylentiler çıkmaya başladı.
Samsung'un yayınladığı en son Tizen SDK'sına ( Geliştirme kiti)  göz atılırsa teknoloji devinin yeni tizen modeli için bir açık kapı aralığı bıraktığı görülüyor. Tizen işletim sistemini ilk cihazı 800x480 çözünürlüğe sahipken yeni geliştirme kiti qHD yani 960x540 çözünürlükte uygulamalar geliştirmeye imkan veriyor.
Tizen işletim sistemli ve oldukça mütevazi donanıma sahip Z1 modelinin ilk ayında 100 bin satış rakamını geçmesi Samsung'un kendi işletim sistemini yaygınlaştırma konusunda iştahını kabartmış olabilir. Samsung'un isimlendirme geleneğine bakılırsa Galaxy Z2 adıyla gelmesi olası gözüken yeni cihazın  qHD çözünürlük ile birlikte kardeşi Z1'e göre daha yüksek bir donanım sunması bekleniyor. Tizen işletim sisteminin de tam anlamıyla yaygın olarak kullanılması ve uygulama geliştiricilerin ilgisini çekmesi için tüm segmentten cihazların yer alması gerekiyor. Z2 ile çizgi giriş seviyesinden biraz daha çıkmaya çalışıp orta segmente yönelecek gibi gözüküyor.

Cihaz ile ilgili henüz resmi bir bilgi bulunmuyor, ancak Samsung söylentilerin bahsettiği gibi elini çabuk tutmak istiyorsa resmi duyuru bir kaç ay içinde gelebilir.

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doctor_bey 4 yıl
İsimlendirmeden ne çektin be Samsung
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bestofMd 4 yıl
Gereksiz bir cihaz
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freudunpiposu 4 yıl
Samsung eğer kendi eline almak istiyorsa tüm ipleri anlaşacak yazılımcılarla. Tizen'i bu yazılımcılara bedava verecek, hatta yazılımcılara kendisi para verecek Apple gibi. Ancak Samsung'u Sadece Tizen'le çalışan bir telefon zarara sokar. Çift kernelli bir telefon gelmeli. Kullanıcı isterse Tizen'i isterse Android'i yükleyebilmeli. Tizen'in kaynak kodlarını da kapatsınlar. Uygulama hırsızlığı olmasın, root iznini kendi sağlasın Samsung o zaman Apple kadar büyük bir telefon şirketi olur. Zaten donanımda rakipsiz.
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Guest-FA9189F46 4 yıl freudunpiposu
mrtrhn
Samsung eğer kendi eline almak istiyorsa tüm ipleri anlaşacak yazılımcılarla. Tizen'i bu yazılımcılara bedava verecek, hatta yazılımcılara kendisi para verecek Apple gibi. Ancak Samsung'u Sadece Tizen'le çalışan bir telefon zarara sokar. Çift kernelli bir telefon gelmeli. Kullanıcı isterse Tizen'i isterse Android'i yükleyebilmeli. Tizen'in kaynak kodlarını da kapatsınlar. Uygulama hırsızlığı olmasın, root iznini kendi sağlasın Samsung o zaman Apple kadar büyük bir telefon şirketi olur. Zaten donanımda rakipsiz.

S6 yı öyle yapsalar keşke hem tizen hem android tizen 3.0 olsa arayüzüde androiddeki arayüzüne benzese tamamdır
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MegaWolt38 4 yıl
Başkasına bağlı olmaktansa kendi krallığını kurmak en iyisidir her zaman. Samsung u sevmem ama bence bu denli büyük her firmanın adam akıllı işletim sistemi olmalı. En iyi örnek tabii ki Apple.
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Janson Mandolin 4 yıl
xperia z2,lenovo z2,tizen z2 ??
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darkdiva 4 yıl
O işte iyi sattığı için :) Bir firma kâr etmeyecekse o modelleri çıkarmaz. Hele bu firma Samsung'sa.
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travers 4 yıl
Samsungun yeni bir telefon çıkarması için satışlarının iyi gitmesi sebep değil ki. Günde zibilyon tane tanıtıyorlar zaten. Birde her modelin kendi içinde acayip çeşitlerini çıkarıyor.
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