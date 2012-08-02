Samsung'un yeni Unpacked 2012 etkinliği 29 Ağustos'ta Berlin'de düzenlenecek





Samsung Mobile, ilki 3 Mayıs'ta düzenlenen Unpacked 2012 etkinliğinin Berlin'deki ikinci bölümü için davetiye dağıtmaya başladı. "Büyülü Anlar Canlandığında" sloganını taşıyan gönderi, tanıtımı gerçekleştirilecek ürünler hakkında bazı ipuçları içeriyor.

Davetiyenin ortasında yer alan S Pen stylus kalemi, etkinlikte Galaxy Note serisi yeni modellerin tanıtılacağına işaret ediyor. Daha önce 15 Ağustos'taki New York organizasyonunda resmiyet kazanması beklenen Galaxy Note II akıllı telefonunun Berlin'de görücüye çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yenilenerek tekrar çıkış yapacak olan Galaxy Note 10.1 de Berlin'de tekrar tanıtılabilir.

Apple-Samsung davasında sunulan dökümanlar aracılığıyla varlığı resmen doğrulanan P10 kod adlı WQXGA (2560 x 1600 piksel) çözünürlüklü, Exynos 5 Dual çipsetli tablet bilgisayarın yine bu etkinlikte sergileneceği tahmin ediliyor. Android işletim sistemli ürün portföyüne ek olarak Intel ile birlikte geliştirilen Tizen platformunun kullanıldığı bir akıllı telefon ve Windows 8'li yeni çözümleri bu organizasyonda görmeyi umuyoruz.

Geçen yılki IFA 2011 etkinliğinde Galaxy Note, Super AMOLED Plus ekranlı Galaxy Tab 7.7 ve Bada 2.0'lı telefonlarını duyuran Samsung, bu yıl 31 Ağustos - 5 Eylül tarihlerinde yine Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenecek tüketici elektroniği fuarı IFA 2012'den önce tanıtımını gerçekleştirmiş olacak.

29 Ağustos, Çarşamba günü, Türkiye saati ile 20:00'de başlayacak olan Unpacked 2012, www.facebook.com/samsungmobile adresinden canlı olarak izlenebilecek.

http://www.sammobile.com/2012/08/02/samsung-has-begun-sending-the-first-invitations-for-ifa-2012-at-berlin/