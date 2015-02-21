Samsung'un yeni bir "Gelecek Galaxy" videosu inceliğe vurgu yapıyor

Geçtiğimiz günlerde Samsung'un Galaxy serinin yeni modeli ile ilgili yayınladığı videoyu bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık. İlk kısa videoda Samsung hız konusuna dikkat çekerek cihazın çok hızlı çalışacağına atıfta bulunuyordu. Dün yeni bir kısa video yayınlayan şirket bu kez ise tasarıma ve inceliğe vurgu yapıyor.
Daha önce cihazın 6.9mm kalınlıkta olabileceğini de bu haberde sizlere aktarmıştık. Ancak videoda kamera çıkıntısı görülmezken cihazın inceliği ile ilgili net bir sayı verilmese de serinin en ince cihazı olması bekleniyor. Kendini anlatan gelecek Galaxy modelinin gözünden hazırlanan videoda "Etrafımda gördüğüm güzel şeylerle hazırlandım" ve "Onlar bana şekil verdi" gibi cümleler geçerken sanatsal bir alan içinde metal renkli bazı görseller gösteriliyor. Cihazın tanıtılmasına bir hafta gibi bir süre kalırken sızıntılar la bir çok özellik gün yüzüne çıksa da Samsung'un bu tarz videolarla ilgiyi kendi üzerinde tutmayı başardığını söyleyebiliriz.
Yeni video ve diğer ipuçları için :
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Videodan benim anladığıma göre baya şeyler vaat ediyorlar,hadi hayırlısı
2 k ekran var ???? Amoled öyle tasaruflu ekran değil
Asıl video bu, sizin için çevirdim.
Yarın, metaller akacak.
Güzellik güçlü olacak.
Sınırlar ortadan kalkacak.
Yansımalar özgür kalacak.
Renkler yaşayacak.
Gelecek gelmiş olacak.(tam anlamı bu)
Tomorrow, metals will flow
Beauty will be powerful
Borders will disappear
Reflections will be free
Colors will live
The future will be the present
Sınırlar kalkacak, Edge için söylendi galiba. Ya da tek parça metal kasa olabilir.
Ekran yansıma yapmayacak ve renkler daha canlı olacak. Galiba yeni bir amoled teknolojisi geliyor.
Biraz Meizu MX4'ü andırıyor yandan bakınca. Ama daha ince. Bence arka kapağı metal çıkan bi kapak yaparlarsa on numara olur. Meizu'nunki gibi ama metal. Bir de videodaki dalgalanma efektleri şüpheli gibi, belki esnek bir şey çıkarırlar.
Bahsettiğim video Samsung Mobile YouTube kanalında.
Reflections will be free diyor sanırım.
Bunu derken de kristal gösteriyor video. Sanırım telefon metal ve cam malzemeden üretilecek. Bir ara öyle bir haber vardı.
AMOLED zaten şu an çok iyi. Artık ne yapabilirler bilemiyorum. Ama başka da neyi kast ediyor olabilir ki?
Touchwiz zaten çok hızlı olacak dediler. Tasarım da güzel olursa telefonun hiçbir eksiği kalmıyor gibi.
Yalnız umarım dediğiniz gibi çıkarılabilir metal kapak yaparlar ve micro sd, düşük SAR değeri, kaliteli sinyal gücü gibi ayrıntıları da korurlar.
Eğer denilenler gerçekleşirse eksiksiz bir telefon olacaktır.
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Gelin orada beraber tartışalım yeni ipuçlarını
donanimhaber.com/...
Gelin orada beraber tartışalım yeni ipuçlarını