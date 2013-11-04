Samyang, video odaklı dört yeni lens paketini duyurdu

Özellikle son iki yıldır DSLR fotoğraf makinelerinin artan video performansları, video odaklı özel bir lens piyasasının oluşmasına neden oldu. VDSLR alanına yönelik fiyat performans oranı yüksek lensler hazırlayan Samyang, özel taşıma çantasıyla gelen dört yeni lens paketini resmen duyurdu.

Video çekimleri için özel olarak, APS-C ve FF (Tam Kare) DSLR fotoğraf makineleri, BlackMagic, Canon, Cinema EOS, RED ve Sony'nin profesyonel video kameraları için hazırlanan lens paketleri, beraberlerinde sert malzemeden yapılmış özel bir taşıma çantası (Ufak ve orta boyuta sahip) ile geliyorlar ve böylece amatör ya da profesyonel yapımcılara kullanışlı bir yapı sunabiliyorlar. Samyang tarafından hazırlanan paketlerin içerikleri ise şu şekilde;

Samyang Cinema Kit 1

Samyang V-DSLR 14mm T3.1 ED AS IF UMC

Samyang V-DSLR 24mm T1.5 ED AS IF UMC

Samyang V-DSLR 35mm T1.5 AS AS UMC

Samyang S Çanta (330×310×148 cm / 1.65 Kg) Samyang Cinema Kit 2

Samyang V-DSLR 14mm T3.1 ED AS IF UMC

Samyang V-DSLR 35mm T1.5 AS AS UMC

Samyang V-DSLR 85mm T1.5 AS IF UMC

Samyang S Çanta (330×310×148 cm / 1.65 Kg) Samyang Cinema Kit 3

Samyang V-DSLR 8mm T3.8 UMC Fish-eye CS II

Samyang V-DSLR 16mm T2.2 AS UMC

Samyang V-DSLR 35mm T1.5 AS UMC

Samyang S Çanta (330×310×148 cm / 1.65 Kg) Samyang Cinema Kit 4

Samyang V-DSLR 14mm T3.1 ED AS IF UMC

Samyang V-DSLR 24mm T1.5 ED AS IF UMC

Samyang V-DSLR 35mm T1.5 AS AS UMC

Samyang V-DSLR 85mm T1.5 AS IF UMC

Samyang 500mm F6.3 DX Aynalı

Samyang M Çanta (400×320×180 cm / 3.2 Kg)

Samyang'ın video odaklı lens paketlerinin Kasım ayı içerisinde satışa sunulacağı belirtiliyor. Ürünlerin fiyatları ise yakın zamanda açıklanacak.

http://samyang-europe.com/index.php/configuration/press-releases/80-nowe-obiektywy-samyang-4