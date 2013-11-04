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Samyang, video odaklı dört yeni lens paketini duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Samyang, video odaklı dört yeni lens paketini duyurdu
Özellikle son iki yıldır DSLR fotoğraf makinelerinin artan video performansları, video odaklı özel bir lens piyasasının oluşmasına neden oldu. VDSLR alanına yönelik fiyat performans oranı yüksek lensler hazırlayan Samyang, özel taşıma çantasıyla gelen dört yeni lens paketini resmen duyurdu.
Video çekimleri için özel olarak, APS-C ve FF (Tam Kare) DSLR fotoğraf makineleri, BlackMagic, Canon, Cinema EOS, RED ve Sony'nin profesyonel video kameraları için hazırlanan lens paketleri, beraberlerinde sert malzemeden yapılmış özel bir taşıma çantası (Ufak ve orta boyuta sahip) ile geliyorlar ve böylece amatör ya da profesyonel yapımcılara kullanışlı bir yapı sunabiliyorlar. Samyang tarafından hazırlanan paketlerin içerikleri ise şu şekilde;
Samyang Cinema Kit 1

  • Samyang V-DSLR 14mm T3.1 ED AS IF UMC
  • Samyang V-DSLR 24mm T1.5 ED AS IF UMC
  • Samyang V-DSLR 35mm T1.5 AS AS UMC
  • Samyang S Çanta (330×310×148 cm / 1.65 Kg)
Samyang Cinema Kit 2

  • Samyang V-DSLR 14mm T3.1 ED AS IF UMC
  • Samyang V-DSLR 35mm T1.5 AS AS UMC
  • Samyang V-DSLR 85mm T1.5 AS IF UMC
  • Samyang S Çanta (330×310×148 cm / 1.65 Kg)
Samyang Cinema Kit 3

  • Samyang V-DSLR 8mm T3.8 UMC Fish-eye CS II
  • Samyang V-DSLR 16mm T2.2 AS UMC
  • Samyang V-DSLR 35mm T1.5 AS UMC
  • Samyang S Çanta (330×310×148 cm / 1.65 Kg)
Samyang Cinema Kit 4

  • Samyang V-DSLR 14mm T3.1 ED AS IF UMC
  • Samyang V-DSLR 24mm T1.5 ED AS IF UMC
  • Samyang V-DSLR 35mm T1.5 AS AS UMC
  • Samyang V-DSLR 85mm T1.5 AS IF UMC
  • Samyang 500mm F6.3 DX Aynalı
  • Samyang M Çanta (400×320×180 cm / 3.2 Kg)
Samyang'ın video odaklı lens paketlerinin Kasım ayı içerisinde satışa sunulacağı belirtiliyor. Ürünlerin fiyatları ise yakın zamanda açıklanacak.

http://samyang-europe.com/index.php/configuration/press-releases/80-nowe-obiektywy-samyang-4 Yorum Yaz
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unicorneo 6 yıl en beğenilen
Her seferinde şu firmayı SAMSUNG diye okuyorum!
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degisik 5 yıl
Bizim lenslerle ne gibi farklari varki bunlarin?
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Paradise Lost 6 yıl
A' sı sanki samsung'un A şeyi benziyor...
Ne teknoloji be, bitiremediler her çeşiti var birazda ucuz olsa iyi olurdu.
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interwap 6 yıl
SAMYANG style.
İsmi sanki çakma gibi.
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JoeyBane 6 yıl
10 kilo lens 100 lira:D Şaka maka ufak bir servet var orda.
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Nokia Specialist 6 yıl
Samsung diye okudum
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iboocum 6 yıl
Çok iyiler fakat fiyatı tuzlu olacak gibi
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unicorneo 6 yıl en beğenilen
Her seferinde şu firmayı SAMSUNG diye okuyorum!
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