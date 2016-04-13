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San Bernardino iPhone'u sıfır gün güvenlik açığı kullanılarak kırılmış

FBI'ın San Bernardino terör saldırısının faillerinden birine ait olan iPhone 5C telefonu kendi girişimleriyle kırmayı başarmıştı. Cihazdaki verilere hangi yöntemle ulaşıldığı ortaya çıktı...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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San Bernardino'da düzenlenen ve 14 kişinin ölümüne neden olan terör saldırısının tetikçilerinden birine ait olduğu söylenen bir iPhone 5C ele geçirilmiş ve neredeyse olayın kendisi kadar haber olmuştu. Washington Post, telefonun daha önce bilinmeyen bir iPhone güvenlik açığı kullanılarak, profesyonel hackerlar yardımıyla açılabildiğini bildirdi.
Zaten Apple'a karşı yürütülen hukuk savaşını terk ettikten sonra FBI'ın telefonu başarıyla hacklediğini biliyorduk ancak olayın nasıl gerçekleştiği bir sır olarak kalmıştı. Yayınlanan yeni rapora göre hackerlar bir sıfır gün güvenlik açığı (zero day exploit) adı altında iPhone'daki "yeni" bir güvenlik zaafını kullanarak telefondaki verilere erişebildi. Bu durum iPhone 5C modeline özgü bir istismarın söz konusu olduğunu ve telefondan veri almak için kullanılan bu saldırı yönteminin yeni nesil cep telefonlarında çalışmayacağını gösteriyor.
Ayrıca Bkz. "iPhone 7 "inanılmaz ince" bir forma sahip olabilir"
Hackerların iPhone'daki brute force (tam güç) saldırı korumasını atlatmanın bir yolunu bulduklarına inanılıyor. 5C modelindeki 4 haneli PIN'in caydırıcı olmadığı ve sadece 10 bin farklı kombinasyonla kırılabileceği ifade ediliyor. Eğer her saniyede bir şifre denenmesi mümkün olursa telefonun kilidi üç saatten kısa bir süre içinde açılabiliyor. Ancak bu çok basit bir yöntem değil ve üç deneme yapıldıktan sonra cihaz kendini beklemeye alarak belirli bir süre girişe izin vermiyor. PIN kodunun 10 kez yanlış girilmesi halindeyse içinde barındırdığı tüm verileri silerek fabrika ayarlarına geri dönme riski var.
Anlaşılan FBI doğru PIN kodunu bularak iPhone'daki içeriğine erişebilmek için bu güvenlik özelliklerini tetiklemeden tüm olası dört basamaklı şifreleri deneyen özel bir donanım kullanmış durumda. Federal Soruşturma Bürosu'nun telefonu kırmak için gerekli olan tüm güvenlik açığı bilgileri içinse, ismi açıklanmayan bağımsız bir güvenlik şirketine ücret ödediği belirtiliyor.

https://www.washingtonpost.com/world/national-security/fbi-paid-professional-hackers-one-time-fee-to-crack-san-bernardino-iphone/2016/04/12/5397814a-00de-11e6-9d36-33d198ea26c5_story.html Yorum Yaz
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alprkrkmz 3 yıl en beğenilen
Arkaplanda Apple cihazı açtı ama dışarıya duyurulmadı. Böylelikle hem Apple kullanıcıların gözünde değer kaybetmemiş oldu hem de Fbi beceriksiz gibi görülmedi. Danışıklı dövüş işte.
Arkaplanda Apple cihazı açtı ama dışarıya duyurulmadı. Böylelikle hem Apple kullanıcıların gözünde değer kaybetmemiş oldu hem de Fbi beceriksiz gibi görülmedi. ...
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1 Yanıt Yanıtla +44
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Stand Alone 3 yıl alprkrkmz
alprkrkmz

Arkaplanda Apple cihazı açtı ama dışarıya duyurulmadı. Böylelikle hem Apple kullanıcıların gözünde değer kaybetmemiş oldu hem de Fbi beceriksiz gibi görülmedi. Danışıklı dövüş işte.

NSA skandalı ile FBI'nın imajı çizilmişti, Apple da iCloud rezaletinden sonra prestij kaybına uğradı. Kazan-kazan ilişkisi.
alprkrkmzArkaplanda Apple cihazı açtı ama dışarıya duyurulmadı. Böylelikle hem Apple kullanıcıların gözünde değer kaybetmemiş oldu hem d...
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KaleyDeskop 3 yıl
çok saçma amerikan hükümeti isteği yerine getirilmezse apple yaşatmaz, danışıklı dövüş olduğu belli
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WonLt 3 yıl
Bizde yedik
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evad3rs 3 yıl
Yahu arkadaş sahibinden.com daki ilanlara bakın adamlar bangır bangır ilan veriyorlar şifreli veya iCloud şifresini unuttuğunuz bilmediğiniz telefonlarınızı alıyoruz diye bunlar Nasıl yapıyorlar anlamadım gitti veya fbi gelip Sahibinden de ilan açanlarla mı görüştü ne yaptı ben anlamadım
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DH Misafiri 3 yıl
Yine bir apple oyunu ve reklamı bir ülke markasına bu kadarmı sahip çıkar
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kadirirdem 3 yıl
Yav he he yedik hadi.....
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minur 3 yıl
Apple bana da yardım etsin bende kırarım kilidi...
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aozgec 3 yıl
ismi açıklanmayan şirket apple olabilir mi?
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mehmet-73 3 yıl
Tam bir komedi. yersen.
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arel.gr 3 yıl
uzmanin yorumunuda bekliyoruz !
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eulogy 3 yıl

Ne şiş yansın ne kebap olayı değil bu.
O CİHAZ KIRILABİLİR, MİLYON KERE KIRILABİLİR.
Danışıklı dövüş olduğunu düşünen insan FBI'ın kıramadığını, Apple'ın hasır altı izin verdiğini düşünen kişidir. İşte bunu düşündürtmüşlerse Apple amacına ulaşmıştır.
Apple'ın hasır altı izin vermesine gerek yok. FBI o cihazı çok rahat kırar.
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s_mail 3 yıl
Stand Alone
alprkrkmz Arkaplanda Apple cihazı açtı ama dışarıya duyurulmadı. Böylelikle hem Apple kullanıcıların gözünde değer kaybetmemiş oldu hem de Fbi beceriksiz gibi görülmedi. Danışıklı dövüş işte.
NSA skandalı ile FBInın imajı çizilmişti, Apple da iCloud rezaletinden sonra prestij kaybına uğradı. Kazan-kazan ilişkisi.

ne iş yandı nede kebab
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