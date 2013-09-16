SanDisk, CFast 2.0 standardına sahip dünyanın en hızlı hafıza kartını duyurdu

CompactFlash Birliği tarafından 2012 yılında duyurulan CFast 2.0 standardına uygun olarak SanDisk tarafından dünyanın en hızlı hafıza kartı olarak tanıtılan SanDisk Extreme Pro, yüksek çözünürlüklü görüntüler için çok iyi bir seçenek oluşturuyor.

60GB ve 120GB olmak üzere iki farklı depolama miktarıyla hazırlanan SanDisk Extreme Pro CFast 2.0 Compact Flash hafıza kartı, dünyanın en hızlısı olma ünvanını saniyede 450MB okuma ve saniyede 350MB yazma değerleri ile alıyor. Örnek olması açısından 100GB'lık veriyi dört dakika içerisine transfer edebilen kart, özellikle günümüzde artmaya başlayan 4K çözünürlükte video çekimler ve depolama işlemleri için en üst seviye çözümü ortaya koyuyor. Veri kurtarma konusunda yardımcı olmak adına "RescuePRO" isimli bir yazılım ile gelen SanDisk Extreme Pro CFast 2.0, şimdilik belirli kameralar üzerinde çalışabiliyor.

SanDisk tarafından duyurulan dünyanın en hızlı hafıza kartı Extreme Pro CFast 2.0, Avrupa ve Amerika merkezli olarak satışa çıkmış durumda. Ürünü fiyatı hakkında ise bir bilgi bulunmuyor.

http://www.dpreview.com/news/2013/09/13/sandisk-introduces-first-cfast-2-0-memory-card