Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Video Kameralar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

SanDisk, CFast 2.0 standardına sahip dünyanın en hızlı hafıza kartını duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
534
1
3
Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
SanDisk, CFast 2.0 standardına sahip dünyanın en hızlı hafıza kartını duyurdu
CompactFlash Birliği tarafından 2012 yılında duyurulan CFast 2.0 standardına uygun olarak SanDisk tarafından dünyanın en hızlı hafıza kartı olarak tanıtılan SanDisk Extreme Pro, yüksek çözünürlüklü görüntüler için çok iyi bir seçenek oluşturuyor.
60GB ve 120GB olmak üzere iki farklı depolama miktarıyla hazırlanan SanDisk Extreme Pro CFast 2.0 Compact Flash hafıza kartı, dünyanın en hızlısı olma ünvanını saniyede 450MB okuma ve saniyede 350MB yazma değerleri ile alıyor. Örnek olması açısından 100GB'lık veriyi dört dakika içerisine transfer edebilen kart, özellikle günümüzde artmaya başlayan 4K çözünürlükte video çekimler ve depolama işlemleri için en üst seviye çözümü ortaya koyuyor. Veri kurtarma konusunda yardımcı olmak adına "RescuePRO" isimli bir yazılım ile gelen SanDisk Extreme Pro CFast 2.0, şimdilik belirli kameralar üzerinde çalışabiliyor.
SanDisk tarafından duyurulan dünyanın en hızlı hafıza kartı Extreme Pro CFast 2.0, Avrupa ve Amerika merkezli olarak satışa çıkmış durumda. Ürünü fiyatı hakkında ise bir bilgi bulunmuyor.

http://www.dpreview.com/news/2013/09/13/sandisk-introduces-first-cfast-2-0-memory-card Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
godless turtle 6 yıl en beğenilen
Eee bu bildiğin SSD olmuş, hıza bak arkadaş ya...
1 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Morphinz 6 yıl
Bunun 320 diye yazıp 60 mb/sn olanına 1800$ diyolardı.. Buda 5000$ falandır herhalde..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
godless turtle 6 yıl en beğenilen
Eee bu bildiğin SSD olmuş, hıza bak arkadaş ya...
1 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ipli jeton 2 yıl godless turtle
Bunlar alıcısı genelde profesyoneller olduğu için piyasası da ona göre. Bunların alıcı kesimi de 3 e 5 e bakmayan insanlardır genelde. Buna verilecek para ile sistemi ssd ile donatabilirsin, paranın bir kısmı da cebinde kalır.
Demem o ki bunlar ssd nin alternatifi olamaz. Ssd yerine kullanmak, adaptorlerle uğraştıracak olması ve fiyatlarından dolayı mantıksız
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl iPhone 5S iSight Kamera Videosu Türkçe Altyazılı 6 yıl Logitech Keyboard Folio Mini Video İnceleme 6 yıl Samsung Galaxy Note 10.1 (2014) ön inceleme "Android dünyasının en güçlü tableti" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İstanbul Suriye,Arap İstilası Rezillik
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim