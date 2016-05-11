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SanDisk, resmen Western Digital bünyesinde

Depolama bileşenleri sektörünün dev isimlerinden Western Digital, hukuki sürecin tamamlanması ile birlikte diğer bir dev isim SanDisk’i resmen bünyesine katmış oldu.
3 yıl
4,7b
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8
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Depolama bileşenleri konusunda dünya lideri firmalardan birisi olan SanDisk, geçtiğimiz yıl diğer bir depolama devi Western Digital bünyesine katılma kararı almıştı. Çeşitli hukuki prosedürlerin ardından, artık satış resmiyet kazandı.

Son olarak Çin Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması ile birlikte, dünya çapında hukuki olarak tüm engeller kalkmış oldu. Western Digital, SanDisk firmasını 19 milyar dolar karşılığında bünyesine kattı ve SanDisk artık bir yan firma olarak faaliyetlerini devam ettirecek. SanDisk patronu Sanjay Mehrotra da, Western Digital’in yönetim kuruluna katılacak.

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Western Digital, satın alma ile birlikte rakibi Seagate’e karşı önemli bir avantaj elde edecek. Ayrıca depolama pazarındaki payını da artırmış olacak. SanDisk’in geniş ürün yelpazesi sayesinde, hitap ettiği sektörler de genişleyecek.

1988 yılında ABD’de ticari faaliyetlerine başlayan SanDisk, 28 yıl boyunca farklı sektörlerde boy göstermişti. Firmanın hali hazırda 9000 civarında çalışanı bulunuyordu. 

 

http://www.businesswire.com/news/home/20160510005672/en/SanDisk-Announces-Final-Regulatory-Approval-Acquisition-Western Yorum Yaz
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keremak35 3 yıl en beğenilen
Rekabet git gide azaliyor
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esmerbuyucu 3 yıl
Western Digital SSD yönünden gelişecektir.
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SatanistKesenMucahidKedi 3 yıl esmerbuyucu
Geliştirmesi lazım diğer rakiplerine göre geride bile kaldı.
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caneycaney 3 yıl
rekabet edemiyorsan satın al
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mkyb 3 yıl
SanDisk firması satmakla en iyisini yapmış. Hafıza kartı zaten piyasaya çıkan çoğu amiral gemisinde ya takılamıyor yada kullanıcı gerek görmüyor. Zira en az 32 GB hafıza var.

USB desen oda bulut depolama yüzünden günden güne ölüyor.
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anldrms34 3 yıl mkyb
Yandex
SanDisk firması satmakla en iyisini yapmış. Hafıza kartı zaten piyasaya çıkan çoğu amiral gemisinde ya takılamıyor yada kullanıcı gerek görmüyor. Zira en az 32 GB hafıza var.

USB desen oda bulut depolama yüzünden günden güne ölüyor.



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ipli jeton 3 yıl mkyb
En az 32 mi güldürmeyin adamı.


Amiral diyosun da herkes amiral kullanmıyor işte.
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keremak35 3 yıl en beğenilen
Rekabet git gide azaliyor
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fatsa52 3 yıl
Ne almasi evlenmis bunlar resmen
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