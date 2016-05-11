SanDisk, resmen Western Digital bünyesinde

Depolama bileşenleri konusunda dünya lideri firmalardan birisi olan SanDisk, geçtiğimiz yıl diğer bir depolama devi Western Digital bünyesine katılma kararı almıştı. Çeşitli hukuki prosedürlerin ardından, artık satış resmiyet kazandı.

Son olarak Çin Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması ile birlikte, dünya çapında hukuki olarak tüm engeller kalkmış oldu. Western Digital, SanDisk firmasını 19 milyar dolar karşılığında bünyesine kattı ve SanDisk artık bir yan firma olarak faaliyetlerini devam ettirecek. SanDisk patronu Sanjay Mehrotra da, Western Digital’in yönetim kuruluna katılacak.

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Western Digital, satın alma ile birlikte rakibi Seagate’e karşı önemli bir avantaj elde edecek. Ayrıca depolama pazarındaki payını da artırmış olacak. SanDisk’in geniş ürün yelpazesi sayesinde, hitap ettiği sektörler de genişleyecek.

1988 yılında ABD’de ticari faaliyetlerine başlayan SanDisk, 28 yıl boyunca farklı sektörlerde boy göstermişti. Firmanın hali hazırda 9000 civarında çalışanı bulunuyordu.