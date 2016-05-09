HTC'de düşüş derinleşiyor

Yılın ilk çeyreğinde rakiplerine oranla biraz durgun kalan ve amiral gemi modeli başta olmak üzere One S9, M9 Premium gibi modellerini bahar dönemine sarkıtan HTC, mali tablolarda da bunun sıkıntısını yaşıyor.

Yılın ilk çeyreği itibariyle HTC’nin elde ettiği gelir 457 milyon dolar civarında gerçekleşti. Çeyrek bazda düşüş yüzde 40 olurken, yıl bazında ise yüzde 70 civarına dayandı. Faaliyet zararı ise 80 milyon dolar olurken, çeyrek bazda yüzde 15 kayıp, yıl bazında yüzde 10 civarında artış yaşandı.

Ayrıca Bkz.

"HTC’den bu kez One M9 Prime Camera Edition"

Geçen yılın son çeyreğinde özellikle HTC One A9 ve One X9 modellerinin etkisiyle satışlarda ve faaliyet zararında iyileşme görülmüştü. Firma aynı ivmeyi devam ettiremeyince zararın büyümesi de kaçınılmaz oldu.

HTC’nin yıl içerisindeki en büyük kozu şüphesiz amiral gemisi HTC 10 olacak. Bu hafta itibariyle 3000TL seviyesinden ülkemizde satışa çıkması beklenen HTC 10 yanında Desire 830, One S9, One M9 Premium Camera Edition gibi modeller de kendisine pazar payı arayacak. Ayrıca sanal gerçeklik tarafında ilgi gören HTC Vive kaskı da itici güçlerden birisi olacak. Bu modellerin satış grafiği, bu yıl HTC’nin de kaderini belirleyecek.