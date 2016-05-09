Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC'de düşüş derinleşiyor

Yıllardır girdiği derin ekonomik çalkantılardan bir türlü kurtulamayan HTC, bu yılın ilk çeyreğini de büyük düşüşlerle kapattı. Firmanın kaybı yüzde 70’lere varıyor.
3 yıl
5b
1
33
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Yılın ilk çeyreğinde rakiplerine oranla biraz durgun kalan ve amiral gemi modeli başta olmak üzere One S9, M9 Premium gibi modellerini bahar dönemine sarkıtan HTC, mali tablolarda da bunun sıkıntısını yaşıyor.

Yılın ilk çeyreği itibariyle HTC’nin elde ettiği gelir 457 milyon dolar civarında gerçekleşti. Çeyrek bazda düşüş yüzde 40 olurken, yıl bazında ise yüzde 70 civarına dayandı. Faaliyet zararı ise 80 milyon dolar olurken, çeyrek bazda yüzde 15 kayıp, yıl bazında yüzde 10 civarında artış yaşandı.

Ayrıca Bkz. "HTC’den bu kez One M9 Prime Camera Edition"

Geçen yılın son çeyreğinde özellikle HTC One A9 ve One X9 modellerinin etkisiyle satışlarda ve faaliyet zararında iyileşme görülmüştü. Firma aynı ivmeyi devam ettiremeyince zararın büyümesi de kaçınılmaz oldu.

HTC’nin yıl içerisindeki en büyük kozu şüphesiz amiral gemisi HTC 10 olacak. Bu hafta itibariyle 3000TL seviyesinden ülkemizde satışa çıkması beklenen HTC 10 yanında Desire 830, One S9, One M9 Premium Camera Edition gibi modeller de kendisine pazar payı arayacak. Ayrıca sanal gerçeklik tarafında ilgi gören HTC Vive kaskı da itici güçlerden birisi olacak. Bu modellerin satış grafiği, bu yıl HTC’nin de kaderini belirleyecek. 

 

http://www.phonearena.com/news/HTC-logs-a-disastrous-drop-in-Q1-revenue-looks-forward-to-the-HTC-10-and-Vive-sales_id80890 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Keljx 3 yıl mu5tafa
mu5tafa
Htc 10 un bir de sarı ekranlı versiyonu çıkmış. Askflslf


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Bu forumda gordugum en gereksiz üyesin,Bir aralar stevejones vardi herkese g2 onerirdi simdi sen varsin samsung oneren.
mu5tafaHtc 10 un bir de sarı ekranlı versiyonu çıkmış. Askflslf...
Devamını Gör
Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kraix 3 yıl
HTC 10 un katkısını 3. çeyrekte filan göreceğiz...
Donanımhaber iyi hoşta tüm siteler cihazın incelemesini yaptı hatta cihaz güncelleme aldı tekrar yaptılar. Donanımhaber hâlâ ve hâlâ yapacak.
Bu arada sitenin %75 i promotör filan herhalde :D
HTC 10 un katkısını 3. çeyrekte filan göreceğiz...Donanımhaber iyi hoşta tüm siteler cihazın incelemesini yaptı hatta cihaz güncelleme aldı tekrar yaptıla...
Devamını Gör
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TIMERIDER 3 yıl
Marketleri gezdim,htc ye baktım m8 bile 1700-1800 e satılmaya çalışılıyor,iyice fermentasyonu tamamlamış turşuya dönüşmek üzere.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
oktay_26 3 yıl
Çok beddua ettim sonucu görmek beni mutlu etti
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
basartenk 3 yıl
furkanaktas7
htc m9 ile çöküşte hyr bir zaman kendileri reklamını yapamadıkları çift kamera ve ultra piksel şimdi biri lg ellerinde biri samsung ellerinde parladı htc silahlarını m9 da bıraktı a9 la resmen çin malı oldu apple tartışmaları feln şimdi bakınca m10 a ben bir devrim göremiyorum fiyat olrk uçan ama vaadlere bakınca rakiplerinden ayrılamayan bir firma kaldıki lcd panel kullanmalrı felan baya ucuza kaçmış olmalarını gösterdi htc apple gibi isim satsın istiyor ama lg g5 çift arka modüler olması v10 iki ekran 2 ön kamera gibi veya s sersinin kavisi gibi elinde mağzemen yoksa bb htc demek düşer

Pardon yazmayı nereden öğrendiniz?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FreeRun 3 yıl
fiziksel home butonu koydu htc 10 a ama ekran kapalıyken saat ve tarihi gösterme özelliğini koymadı, samsung s7 ve lg g5 in gerisinde kaldı, htc yi bu yüznden çok fazla tercih eden olmaz..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 3 yıl
Aç gözlü HTC. İyice düş, bat ki ; birisi satın alsın da adam gibi fiyata telefon satsın. Senin gibi orta seviye işlemcili telefonu 2500 liraya itelemeye kalkmasın...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
bu telefon fena değil , biraz düzelirler...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mementopolis 3 yıl
HTC ile ilk tanistigimdan beri batiyor. NE Kadar büyükse artik batamadi :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mcx 3 yıl
HTC ve LG yenildiklerini anlamıyorlar. Fiyat inecek gerekirse full plastik kasaya dönülsün ama 1999 tl den amiral gemi sürülsün.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
furkanaktas7 3 yıl
htc m9 ile çöküşte hyr bir zaman kendileri reklamını yapamadıkları çift kamera ve ultra piksel şimdi biri lg ellerinde biri samsung ellerinde parladı htc silahlarını m9 da bıraktı a9 la resmen çin malı oldu apple tartışmaları feln şimdi bakınca m10 a ben bir devrim göremiyorum fiyat olrk uçan ama vaadlere bakınca rakiplerinden ayrılamayan bir firma kaldıki lcd panel kullanmalrı felan baya ucuza kaçmış olmalarını gösterdi htc apple gibi isim satsın istiyor ama lg g5 çift arka modüler olması v10 iki ekran 2 ön kamera gibi veya s sersinin kavisi gibi elinde mağzemen yoksa bb htc demek düşer
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
furkanaktas7 3 yıl
htc 10
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-058B8D3E6 3 yıl
artık sıkıldım htc batıyor yok sıkıntıda vs vs... yeter artık htc bir amd iki yıllardır hep zarar haberleri. sıkıldık yavv
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5007 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
htc, HTC Vive ve
4 etiket daha htc revenue drops Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Hindistan iPhone şifrelemesini aşabilen bir yazılıma sahip olduğunu açıkladı 3 yıl 4850mAh batarya ve 6.44 inç ekran: Xiaomi Mi Max 3 yıl Android ile çalışan LPG’li Şahin 3 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri’nden GoPro hamlesi 3 yıl Bir modüler telefon da Motorola’dan 3 yıl Nvidia GeForce GTX 1080 üzerinde DOOM testi 120FPS değerini buluyor 3 yıl Google arama sonuçlarında siyah liste dönemi başlıyor 3 yıl Chevrolet yeni araçlarında erken arıza tespit sistemini hayata geçirdi 3 yıl Tesla Model S korkunç bir kaza yaptı, araçtaki 5 yolcu da sağ kurtuldu 3 yıl Opera'dan iOS için ücretsiz ve sınırsız VPN uygulaması 3 yıl Black Widow filmi sonunda gerçek oluyor 3 yıl Türk girişimcinin uzay şirketi NASA'nın gelecek Mars görevi için seçildi 3 yıl Hyundai, aralıksız 321 km gidebilen elektrikli SUV geliştiriyor 3 yıl Standart cep telefonu satışlarında artış var 3 yıl Telefonunuzu PC yapın "Microsoft Continuum" inceleme videosu 3 yıl Samsung, dünyanın dördüncü büyük yongaseti üreticisi oldu 3 yıl Dell ve EMC yeni bir isimlendirme altında toplanıyor 3 yıl Çift kameralı Huawei Honor V8 sızdırıldı 3 yıl Samsung’un güvenli harici depolama cihazı Taşınabilir SSD T3 Türkiye’de 3 yıl Metal kasalı Galaxy C5 modelinden yeni görüntüler 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN HTC'de düşüş derinleşiyor Sonraki Battlefield 1 ile ilgili bilmeniz gereken her şey 3 yıl Vestel, silahlı insansız hava aracı Karayel'i uçurmaya hazırlanıyor 3 yıl En akıllı akülü araba Broon, Türkiye’de satışa çıkıyor 3 yıl Microsoft Surface Book 2 iddiaları 3 yıl Bu mobil oyun ile gerçek bir inek kazanabilirsiniz 3 yıl Android One programı sil baştan 3 yıl İlk insansız denizaltı tespit ve takip gemisi ACTUV testlere başladı 3 yıl Mobilite: GM 5 Plus izlenimleri, Galaxy Note 6 haberleri ve dahası... 3 yıl Windows 10 ücretsiz yükseltme süresi sona ermek üzere 3 yıl Güneş'e teleskopla bakarsanız ne olur? İşte cevabı (VİDEO) 3 yıl GeForce GTX 1070 ve GeForce GTX 1080 hakkında her şey 3 yıl Turkcell’de tüm iletişim hizmetleri için tek fatura dönemi 3 yıl Xiaomi Mi Max'in yeni teaser videoları yayınlandı 3 yıl Nvidia GeForce GTX 1080 ilk görselleri paylaşıldı 3 yıl Apple Music, daha ucuz öğrenci üyeliğine başlıyor 3 yıl HoloLens donanımı ortaya çıktı 3 yıl Çinli üreticiler, oyuncu dizüstü segmentine akın etmeye hazırlanıyor 3 yıl Philips’ten 43 inçlik 4K IPS monitör 3 yıl EA patronu: "Gelecekte konsollar tarih olabilir" 3 yıl Massachusetts'in dünyayı daha iyi hale getirmesi için 5 milyar dolar gerekiyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim