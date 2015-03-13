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Sanal gerçeklik deneyimini suyun altına taşıyan yeni çözüm: Project Nautilus VR

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sanal gerçeklik deneyimini suyun altına taşıyan yeni çözüm: Project Nautilus VR
Sony, Samsung ve Facebook gibi firmaların ciddi paralar yatırdığı sanal gerçeklik dünyası, örneklerini daha önce de birçok kez gördüğümüz üzere inanılmaz deneyimler sunabiliyor. Bunu örnekler nitelikte Remotte LLC tarafından geliştirilen ve Kickstarter üzerinde destek arayan yeni sanal gerçeklik başlığı Project Nautilus VR, suyun altında kullanılabiliyor olmasıyla rakiplerinden ayrılıyor.
Tasarım yapısıyla detaylarına burada yer verdiğimiz burundan nefes alınmasına imkan tanıyan Easybreath şnorkel modeline benzeyen Project Nautilus VR, üzerinde herhangi bir ekran taşımıyor ve ekran olarak yan tarafından takılan akıllı cep telefonlarını kullanıyor. Özel optikleriyle 90 derece görüş açısı sunabilen ve bünyesinde telefonlar için soğutma ile buğu önleme sistemleri bulunan sanal gerçeklik başlığı, böylelikle suyun içinde aktif olarak nefes alınarak sanal gerçeklik deneyimi elde edilmesinin önünü aralıyor. Kafa hareketlerine bağlı olarak 360 derecelik görüntü sunabilen ürün, basit bir havuz içerisine zengin okyanus yaşamını getirebiliyor ve özellikle çocuklar için eğitim odaklı faydalı bir kullanım yapısı sunuyor. Özel tasarlanan uygulamasıyla birçok canlı türü hakkında hem bilgi alınmasına hem de örneğin bir balina ile yüzülmesine izin veren Project Nautilus VR, 4.7-inç ile 5.2-inç ekran boyutundaki telefonları su geçirmez kılıf ile korurken, iki farklı boyut seçeneğiyle elde edilebiliyor.
Site üzerinde 100,000$ toplam bağış miktarıyla yolan çıkan Project Nautilus VR, yapılacak en az 69$ bağış miktarıyla 2015'in Aralık ayında elde edilebiliyor. Ürünün tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
Sanal gerçeklik deneyimini suyun altına taşıyan yeni çözüm: Project Nautilus VR

https://www.kickstarter.com/projects/remotte/project-nautilus-vr-virtual-reality-underwater?ref=category_recommended Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kule_genclik 4 yıl
su ustunde goremedik ki alti kaldi
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derebeyi 4 yıl
adamların hayal gücüne bak, havuzun içinde okyanus deneyimi!!!
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Kulak Misafiri 4 yıl
Kalabalık şehirde yaşayacağın, yüzecek su bulacağım da açık havanın tadını çıkarmak yerine bunu takıp gözlerimi yoracağım.
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Virinom 4 yıl
Bir şeyin de bokunu çıkarmayın arkadaş ya düne kadar adını duymuyorduk şimdi ipini koparan vr işi ile uğraşır olmuş. Bu da akıllı saatler gibi olur herkes yapar ama alan olmaz.
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koyunsavar 4 yıl
sanal tantana isine niye bukadar agirlik veriliyor anlamadim
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MustafaSengonul 4 yıl
Ultra gereksiz.
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