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Sanal gerçeklik gözlüklerinin göz sağlığına etkileri

Teknoloji dünyasının yeni gözdesi sanal gerçeklik gözlükleri göz sağlığını nasıl etkiliyor. Uzmanlar bu konuya nasıl bakıyor? Teknolojinin göz sağlığı üzerindeki etkisine ilişkin bakışları ne?
3 yıl
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Zamazingo
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Batıgöz Sağlık Grubu hekimlerinden Prof. Dr. Halil İbrahim Altınsoy; sanal gerçeklik gözlüklerinin sunduğu üç boyutlu görüntünün, göz tembelliği gibi problemlerin tedavisinde kullanılabileceğini belirtti.
İstanbul, 1 Nisan 2016 - Gün geçmiyor ki, yalnızca bilim kurgu filmlerinde görebileceğimizi düşündüğümüz bir teknoloji gerçeğe dönüşmüş olmasın. Bu teknolojilerin son örneği ise tüm dünyada hatırı sayılır ölçüde ses getiren, özellikle de gençler ve çocuklarda bir tutkuya dönüşen sanal gerçeklik gözlükleri.

Kullanıcılara gerçeğe en yakın deneyimi sunan bu gözlükler, ilgi alanlarına dair deneyimleri ve oyunları da kapsadığı için özellikle çocuklar ve gençler tarafından rağbet görüyor. Peki, cihaz ekranının gözlere bu denli yakın hale gelmesi, göz sağlığını nasıl etkiliyor?

Çocuk göz sağlığında teknolojinin kullanımı ve teknolojinin göz sağlığına etkileri konularında pek çok araştırma ve çalışmaya imza atan BATIGÖZ Sağlık Grubu hekimlerinden Prof. Dr. Halil İbrahim Altınsoy; sanal gerçeklik gözlüklerinin kalıcı bir etkisi bulunduğuna dair herhangi bir kanıt olmasa da yorgunluk, baş ağrısı ve mide bulantısı gibi istenmeyen bir dizi rahatsızlığı tetikleyebileceğini belirtti.

Prof. Dr. Halil İbrahim Altınsoy: 3 boyutlu görüntü gözü güçlendiriyor
Sanal gerçeklik gözlüklerinin, uzun süreli kullanımlarda görsel refleks ve yön algısında nörolojik olarak karmaşaya sebep olabileceğini, ancak kalıcı bir hasara yol açmadığını ifade eden Prof. Dr. Altınsoy; “Cihazın tasarımı ve teknolojisi oldukça önemli. Hem görüntü kalitesi hem de görüntü akışının iyi düşünülmüş olması gerekiyor. Bir başka konu ise görüntünün üç boyutlu olması. Yani, gözün görüntüyü netleştirmek için daha fazla efor sarf etmesi gerekiyor. Bu da aksine gözü güçlendiren bir durum” dedi.
“VR gözlükleri göz tembelliği tedavisinde kullanılabilir”
Bu tip teknolojilerin özellikle çocuklardaki göz tembelliği gibi problemlerin tedavisinde dahi kullanılabildiğini ve oldukça da etkili sonuçlar elde edildiğini vurgulayan Prof. Dr. İbrahim Altınsoy; bu tür teknolojilerin kullanımında dikkat edilmesi gerekenleri de şöyle aktardı:
“Göz sağlığını olumsuz yönde etkileyebileceği düşünülen bu teknolojilerin olumsuz etkilerine dair herhangi bir kanıt olmadığı gibi, aksine uygun şekilde kullanıldığında bazı tedavilerin yapılması bile söz konusu olabiliyor. Tabii ki teknolojilerin kullanımında kurallara uyulması; bu cihazların uzun süreli değil, kısa süreli kullanımlar için tercih edilmesi ve belirli aralıklarla gözün mutlaka dinlendirilmesi gerekiyor.”
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DH Misafiri 3 yıl
Boyun eksersizi içinde ideal Sağa sola yukarı aşağı sık aralıklarla bakıyoruz boyun
düzleşmesi tedavisinde ileride kullanılır teknoloji yerinde kullanılırsa iyidir.
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kadirirdem 3 yıl
Göze etkisi olmaması güzel olmuş almayı düşünüyorum
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muratkaya 3 yıl
Sözkonusu sağlıksa Benim düşüncem VR gözlüklerin göz hastalıklarından çok psikolojik hastalıklara kapı açacağı yönünde. çok gerçekçi bir deneyim sunduğu için gerçek hayatta karşı karşıya kalındığında derin ruhsal yaralara neden olabilecek olaylar olabildiğince gerçekçi bir şekilde sanal gerçeklik ortamına aktarılacak, bu da özellikle ilk kez kullanan insanlarda kalıcı hastalıklara neden olacak, hatta fizyolojik etkileri bile olacak. Tansiyon, kalp ritim bozuklukları gibi...
Bir de en çılgınca olayları VR ortamında yaşadıkça bunlara alışan bir çok insan gerçek dünyada hayatta kalmamızda çok önemli bir yeri olan korku duygusunu normal düzeyde yaşamayacağı için kazalara kurban gidecek.
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Beckonn 3 yıl
Bir doktor olarak vr gözlükleri en erken 5 yıl sonra deneyimlerim, kısa vadede bi sorun olmasa da uzun vadede neler oluyor görmek lazım, kobay çok zaten," zenginleri (hem de para verip) gönüllü kobay olarak görüyorum dünya tersine dönüyor sanırım "
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ARTAGON99 3 yıl
EmuMaster
Prof. Dr. Halil İbrahim Altınsoy dediyse doğrudur hiç araştırmaya falan gerek yoktur çünkü Prof. Dr. Halil İbrahim Altınsoy demiş.

Sinan akkol gözlüklerle rahat kullanabildiğini döylemişti.
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Batw0 3 yıl
Kesinlikle Baş ağrısı, Miğde bulantısı yapıyor. Öyle uzunca bir sürede kullanmanıza gerek yok 15 20dk fazlasıyla kafi. Ayrıca Kullandığınız cihaza göre de Boyun ağrısı benim şikayetlerim arasında. Cihaz ile beraber Telefonu da eklersek 500g ufak bir ağırlık değil.
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deoksiriboz1001 3 yıl
asıl sıkıntı astigmatı olanların nasıl kullanacağı. gözlükle kullanılamıyor sanırım ve herkes de lens kullanmıyor.
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bersgurs 3 yıl
IhtiyarDelikanli
pro oyunculara hitap edecek versiyonları olacakmı acaba 144HZ düşük inputlag yüksek çözünürlük

Playstation VR 120Hz ama konsol ne kadar pro ona sen karar ver
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IhtiyarDelikanli 3 yıl
pro oyunculara hitap edecek versiyonları olacakmı acaba 144HZ düşük inputlag yüksek çözünürlük
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EmuMaster 3 yıl
Prof. Dr. Halil İbrahim Altınsoy dediyse doğrudur hiç araştırmaya falan gerek yoktur çünkü Prof. Dr. Halil İbrahim Altınsoy demiş.
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