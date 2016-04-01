Sanal gerçeklik gözlüklerinin göz sağlığına etkileri

Batıgöz Sağlık Grubu hekimlerinden Prof. Dr. Halil İbrahim Altınsoy; sanal gerçeklik gözlüklerinin sunduğu üç boyutlu görüntünün, göz tembelliği gibi problemlerin tedavisinde kullanılabileceğini belirtti.

Prof. Dr. Halil İbrahim Altınsoy: 3 boyutlu görüntü gözü güçlendiriyor

Sanal gerçeklik gözlüklerinin, uzun süreli kullanımlarda görsel refleks ve yön algısında nörolojik olarak karmaşaya sebep olabileceğini, ancak kalıcı bir hasara yol açmadığını ifade eden Prof. Dr. Altınsoy; “Cihazın tasarımı ve teknolojisi oldukça önemli. Hem görüntü kalitesi hem de görüntü akışının iyi düşünülmüş olması gerekiyor. Bir başka konu ise görüntünün üç boyutlu olması. Yani, gözün görüntüyü netleştirmek için daha fazla efor sarf etmesi gerekiyor. Bu da aksine gözü güçlendiren bir durum” dedi.

“VR gözlükleri göz tembelliği tedavisinde kullanılabilir”

Bu tip teknolojilerin özellikle çocuklardaki göz tembelliği gibi problemlerin tedavisinde dahi kullanılabildiğini ve oldukça da etkili sonuçlar elde edildiğini vurgulayan Prof. Dr. İbrahim Altınsoy; bu tür teknolojilerin kullanımında dikkat edilmesi gerekenleri de şöyle aktardı:

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İstanbul, 1 Nisan 2016 - Gün geçmiyor ki, yalnızca bilim kurgu filmlerinde görebileceğimizi düşündüğümüz bir teknoloji gerçeğe dönüşmüş olmasın. Bu teknolojilerin son örneği ise tüm dünyada hatırı sayılır ölçüde ses getiren, özellikle de gençler ve çocuklarda bir tutkuya dönüşen sanal gerçeklik gözlükleri.Kullanıcılara gerçeğe en yakın deneyimi sunan bu gözlükler, ilgi alanlarına dair deneyimleri ve oyunları da kapsadığı için özellikle çocuklar ve gençler tarafından rağbet görüyor. Peki, cihaz ekranının gözlere bu denli yakın hale gelmesi, göz sağlığını nasıl etkiliyor?Çocuk göz sağlığında teknolojinin kullanımı ve teknolojinin göz sağlığına etkileri konularında pek çok araştırma ve çalışmaya imza atan BATIGÖZ Sağlık Grubu hekimlerinden Prof. Dr. Halil İbrahim Altınsoy; sanal gerçeklik gözlüklerinin kalıcı bir etkisi bulunduğuna dair herhangi bir kanıt olmasa da yorgunluk, baş ağrısı ve mide bulantısı gibi istenmeyen bir dizi rahatsızlığı tetikleyebileceğini belirtti.“Göz sağlığını olumsuz yönde etkileyebileceği düşünülen bu teknolojilerin olumsuz etkilerine dair herhangi bir kanıt olmadığı gibi, aksine uygun şekilde kullanıldığında bazı tedavilerin yapılması bile söz konusu olabiliyor. Tabii ki teknolojilerin kullanımında kurallara uyulması; bu cihazların uzun süreli değil, kısa süreli kullanımlar için tercih edilmesi ve belirli aralıklarla gözün mutlaka dinlendirilmesi gerekiyor.”