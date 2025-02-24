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    Anlık Bildirim

    OpenAI, Elon Musk'ın şirketi ele geçirmesine engel olmak için önlemler alıyor

    Elon Musk'ın yaklaşık 100 milyar dolarlık teklifini geri çeviren OpenAI, kâr amacı güden bir şirkete dönüştükten sonra Musk'ın şirketi zorla alamaması için şimdiden önlem alıyor.
    OpenAI, kendisini Elon Musk'tan korumaya çalışıyor Tam Boyutta Gör
    OpenAI'ın kurucularından olan Elon Musk, yıllar önce ayrıldığı bu şirketle bağını hiçbir zaman tam anlamıyla koparmadı. OpenAI'ın asıl misyonundan uzaklaştığını savunan Musk, bu yüzden OpenAI CEO'su Sam Altman'ı sık sık eleştirdi. Musk'ın Altman yönetimine karşı yaptı hamleler, geçtiğimiz günlerde farklı bir boyuta taşındı. Musk, yıllar önce ayrıldığı bu şirketin kontrolünü yeniden ele geçirmek için 97.4 milyar dolarlık dev bir teklif yaptı. OpenAI yönetimi bu teklifi hemen reddetti ama Musk'ın bu girişimi OpenAI için işleri karmaşık bir hâle getirdi.

    2015 yılında kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak kurulan OpenAI, 2019’da “kısıtlı kâr” modeline geçti; Bugünlerde ise ticari bir şirkete dönüşmeye hazırlanıyordu. OpenAI'ın kâr amacı güden ticari bir kolu kurulacak, şu anki kâr amacı gütmeyen kuruluştaki kadro da buradan yüzde 25 hisse alacaktı. Ama tam da bu sırada Elon Musk'ın neredeyse 100 milyar dolarlık bir teklifle gelmesi işleri karmaşıklaştırdı. Hem o yüzde 25'in değeri çok daha arttı, hem de Musk'ın bu yeni kurulacak şirkete zorla dâhil olmasına kapı araladı. Çünkü hissedarlarına karşı sorumlulukları olan ticari bir şirkete dönüşmeleri hâlinde, böyle bir teklifi geri çevirmeleri kanunen mümkün olmayabilir. Hatırlarsanız Twitter yönetimi de şirketi Musk'a satmak istememiş ama hissedarlarına karşı olan yasal yükümlülükleri onları buna mecbur bırakmıştı.

    OpenAI Yönetimi Kendilerine Özel Oy Hakkı Vermeyi Düşünüyor

    OpenAI şimdi benzer bir senaryoyla karşılaşmaktan korktuğu için, kendisini bu tarz bir satın almaya karşı korumaya almaya çalışıyor. Financial Times'ın haberine göre OpenAI yönetimi şu anda yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Şirketin kurumsal yapısında yapılacak bu değişiklik, OpenAI'ın kâr amacı gütmeyen kuruluşunun başındaki isimlere özel oy hakkı verecek. Böylece şirketin ticari kanadı kurulduktan sonra da sadece bu kadro söz sahibi olacak. Bu konuda uzmanlaşmış bir avukat olan Ellis Carter, Financial Times'a yaptığı açıklamada, böyle bir düzenlemenin hem dışarıdan gelecek bir zorla ele geçirme girişimine, hem de içeride yaşanacak herhangi bir "darbe" girişimine engel olabileceğini söylüyor.

    Tabii böyle bir kurumsal yapı kurmak OpenAI'ın yatırımcılar gözündeki değerini azaltabilir. Neticede ne kadar büyük bir yatırım yaparlarsa yapsınlar, oylarının bir ağırlığı olmadığı bir denkleme giriyor olacaklar. Yani OpenAI, hem Elon Musk'ı hem de Microsoft gibi yatırımcılarını güvenli bir mesafede tutabilmek için günün sonunda kendi değerinden ödün vermek zorunda kalabilir.

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    Elektrikli ticari araç BIG.e'nin üretimi başladı

    X
    xsw 3 gün önce

    Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.

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