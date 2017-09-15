Sanatsal Pinball oyunu “INKS” App Store’da ücretsiz

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App Store’da gelenekselleşen Haftanın Ücretsizi etkinliği devam ediyor. Pinball’dan esinlenilen INKS isimli oyunu bu hafta ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Başarılı görsel tasarımıyla Apple Design Award ödülünü kazanan INKS, indirim sonrasında 6,99 TL’ye satılacak.

Lumino City’nin yapımcısı State of Play tarafından geliştirilen INKS’de pinball topunu tuvallere çarptırarak sanatsal tuval oluşturmaya çalışıyoruz. İlerleyen seviyelerde ortaya harika sanat eserleri çıkabiliyor. Bölümlerin tasarımında Miro, Matisse, Jackson Pollock ve Bridget Riley gibi ressamların eserlerinden esinlenilmiş. Özetle INKS, nostaljik Pinball oyununa sanat katıyor.

Önümüzdeki Perşembe akşamına kadar INKS’i iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.