Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sanatsal Pinball oyunu “INKS” App Store’da ücretsiz

Apple her hafta bir oyunu ücretsiz vermeye devam ediyor. Lumino City’nin yapımcısı State of Play tarafından geliştirilen INKS adındaki oyunu ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
1 yıl
2,4b
1
Mobil Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Sanatsal Pinball oyunu “INKS” App Store’da ücretsiz
Tam Boyutta Gör

App Store’da gelenekselleşen Haftanın Ücretsizi etkinliği devam ediyor. Pinball’dan esinlenilen INKS isimli oyunu bu hafta ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Başarılı görsel tasarımıyla Apple Design Award ödülünü kazanan INKS, indirim sonrasında 6,99 TL’ye satılacak.

Lumino City’nin yapımcısı State of Play tarafından geliştirilen INKS’de pinball topunu tuvallere çarptırarak sanatsal tuval oluşturmaya çalışıyoruz. İlerleyen seviyelerde ortaya harika sanat eserleri çıkabiliyor. Bölümlerin tasarımında Miro, Matisse, Jackson Pollock ve Bridget Riley gibi ressamların eserlerinden esinlenilmiş. Özetle INKS, nostaljik Pinball oyununa sanat katıyor.

Önümüzdeki Perşembe akşamına kadar INKS’i iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.


Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Gmail'in Android uygulamasına şifre değiştirme özelliği geldi 1 yıl Çinli bitcoin borsalarından peş peşe açıklamalar: Bitcoin ticaretini sonlandırıyorlar 1 yıl iPhone’u hızlı şarj etmek için 330 TL’lik aksesuar almanız gerekiyor 1 yıl Çinli teknoloji devi, Spotify'ı satın almaya çalışmış 1 yıl Parrot Mambo FPV ile kuş bakışı uçuş deneyimi 1 yıl Milyarlarca Bluetooth’lu cihaz tehlikede 1 yıl Equifax saldırısında İngiltere'deki 400.000 müşteriye ait veriler sızdırıldı 1 yıl HP yazıcılarda üçüncü taraf kartuşlara yine yasak 1 yıl 20 yıllık uzay macerasının sonu geldi: Cassini artık Satürn'ün bir "parçası" 1 yıl Nike otomatik satın alma botlarına savaş açtı 1 yıl MediaMarkt’ta okula dönüş fırsatları 1 yıl Chrome otomatik oynatılan videoları durduracak 1 yıl İnsan beyni ilk kez internete bağlandı 1 yıl Windows 10’un gizlilik ayarları geliştirilecek 1 yıl Toyota'nın uçan otomobil hayaline bir adım kaldı 1 yıl Face ID fırsata dönüştü: iPhone X için yüz maskesi satılıyor 1 yıl Amazon'un meşhur patentini artık diğer şirketler de kullanabilir 1 yıl Galaxy Note 8'e 4K çözünürlükte 60 kare/saniye video çekim özelliği gelebilir 1 yıl Yerli oyuncu koltuğu "Xdrive'ın hikayesi" 1 yıl Google, Lyft'e 1 milyar dolarlık yatırım yapacak 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Sanatsal Pinball oyunu “INKS” App Store’da ücretsiz Sonraki Daimler'den süper hızlı elektrikli araç şarjı yatırımı 1 yıl iPhone 8, ülkemizde bazı noktalarda ön siparişe açıldı 1 yıl Casper'da her öğrenciye uygun bir bilgisayar var 1 yıl Nokia 2'nin görüntüleri ortaya çıktı 1 yıl ABD Senatosu, Apple'ın Face ID teknolojisinden endişe duyuyor 1 yıl ABD hükümeti Kaspersky’ye yasak koydu 1 yıl Google uzun süre pasif olan Android cihazların yedeklerini silmeye başlıyor 1 yıl Apple Watch Series 2 iptal edildi 1 yıl Yeni Pixel serisi 4 Ekim tarihinde görücüye çıkıyor 1 yıl Samsung otomotiv yatırımları için 300 milyon dolarlık fon oluşturdu 1 yıl Nvidia GeForce GTX 1070 Ti sesleri 1 yıl Facebook'tan arkadaşlarınızı geçici olarak sessize alabileceğiniz yeni özellik 1 yıl Xiaomi telefonlara performans dopingi: MIUI9 incelemesi 1 yıl Bir roket nasıl indirilmez? İşte SpaceX'in iniş denemeleriyle imtihanı 1 yıl Dünyanın en köklü bitcoin borsası, bitcoin ticaretine son veriyor 1 yıl Kraliyet Donanması savaş gemilerinde sesli kontrol teknolojisini kullanacak 1 yıl Hyperloop ağının kurulacağı ilk güzergah belirleniyor 1 yıl Microsoft Edge şu an 330 Milyon aktif cihazda kullanılıyor 1 yıl Intel Core i7-8700K’nın CineBench R15 testi yapıldı: İşte sonuçlar 1 yıl İstanbul’a çöplerden 1,5 milyon kişinin elektriğini üretecek tesis Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim