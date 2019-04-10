Şarap üreticileri Mars’ta üzüm yetiştirmenin yollarını arıyor

NASA’daki araştırmacılar Mars’ın ince atmosferinde uçuşun yollarını araştırırken Gürcistan’ın şarap üreticileri kızıl gezegende üzüm yetiştirmenin inceliklerini çözmeye çalışıyor.

Phys.org tarafından iletilene göre, Gürcistan dünya üzerinde ilk kez şarap ustalığına ulaşan ülke. Aynı ülke, Mars’ta da bu ünvâna sahip olabilmek adına araştırmacılarını ve girişimcilerini Mars yüzeyinde farklı üzüm çeşitlerini yetiştirebilmek için çalıştırıyor.

“Gürcüler Dünya üzerindeki ilk şarap üreticileriydiler ve şimdi umuyoruz ki komşu gezegende de aynı kültürü devam ettireceğiz.” diyen projenin eş kurucusu Nikoloz Doborjginidze, anladığımız üzere son derece istekli ve umutlu. Projenin başlangıcı ise NASA’nın halka yönelik Mars’ta sürekli insan varlığı çağrısına dayanıyor.

Şarap üreticilerinin projede bulundukları aşamaya göre şimdiki plan, Gürcistan’ın farklı bölgelerindeki toprak bakterilerini alıp bunları Mars ekosistemine uyumlu hâle getirmeye dayanıyor. Bu bakteriler, ülke coğrafyasında çok sıcak ve çok soğuk olan bölgelerde yaşayanlardan seçilecek.

Üzüm çeşitlerindeki araştırmalar ise Mars yüzeyinde mâruz kalınacak aşırı dozda ultraviyole radyasyona dayanıyor. Bir sonraki aşama ise laboratuvar ortamında Mars koşulları üretilerek üzümlerin yetiştirilmesi olacak.

Galaktik kebap zinciri için neyi bekliyoruz?

Belki biz de bu girişimden kendimize bir çıkarım yapıp Mars’ta küçükbaş/büyükbaş hayvancılık ve kümes hayvancılığı konularında kendimizi geliştirirsek galaktik kebap imparatorluğunu başlatmış oluruz.

https://phys.org/news/2019-04-grapes-mars-georgia-winemakers-aiming.html