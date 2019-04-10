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Şarap üreticileri Mars’ta üzüm yetiştirmenin yollarını arıyor

Gürcistan'da girişimci ve bilim insanlarından oluşan şarap araştırma ekibi, üzümleri Mars yüzeyinde yetiştirebilmenin yollarını arıyor. Kurucuya göre Dünya'da bu işi ilk yapanlar, Mars'ta da yapacak.
1 ay
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17
Uzay
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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NASA’daki araştırmacılar Mars’ın ince atmosferinde uçuşun yollarını araştırırken Gürcistan’ın şarap üreticileri kızıl gezegende üzüm yetiştirmenin inceliklerini çözmeye çalışıyor. 
Phys.org tarafından iletilene göre, Gürcistan dünya üzerinde ilk kez şarap ustalığına ulaşan ülke. Aynı ülke, Mars’ta da bu ünvâna sahip olabilmek adına araştırmacılarını ve girişimcilerini Mars yüzeyinde farklı üzüm çeşitlerini yetiştirebilmek için çalıştırıyor. 
“Gürcüler Dünya üzerindeki ilk şarap üreticileriydiler ve şimdi umuyoruz ki komşu gezegende de aynı kültürü devam ettireceğiz.” diyen projenin eş kurucusu Nikoloz Doborjginidze, anladığımız üzere son derece istekli ve umutlu. Projenin başlangıcı ise NASA’nın halka yönelik Mars’ta sürekli insan varlığı çağrısına dayanıyor.
Şarap üreticilerinin projede bulundukları aşamaya göre şimdiki plan, Gürcistan’ın farklı bölgelerindeki toprak bakterilerini alıp bunları Mars ekosistemine uyumlu hâle getirmeye dayanıyor. Bu bakteriler, ülke coğrafyasında çok sıcak ve çok soğuk olan bölgelerde yaşayanlardan seçilecek. 
Üzüm çeşitlerindeki araştırmalar ise Mars yüzeyinde mâruz kalınacak aşırı dozda ultraviyole radyasyona dayanıyor. Bir sonraki aşama ise laboratuvar ortamında Mars koşulları üretilerek üzümlerin yetiştirilmesi olacak.

Galaktik kebap zinciri için neyi bekliyoruz?

Belki biz de bu girişimden kendimize bir çıkarım yapıp Mars’ta küçükbaş/büyükbaş hayvancılık ve kümes hayvancılığı konularında kendimizi geliştirirsek galaktik kebap imparatorluğunu başlatmış oluruz.

https://phys.org/news/2019-04-grapes-mars-georgia-winemakers-aiming.html Yorum Yaz
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Silent Guardian 1 ay en beğenilen
Çağrı bey artık baydınız. Yapıcı eleştiri yaptım fakat daha fazla “ben” yapıcı olamayacağım. Şu haberlere kendi yorumunuzu yapmayı bırakın derim. Mars’ta büyükbaş/küçükbaş hayvancılık yapabilsek zaten orda yaşardık. Boş yapıyorsunuz bence, yapmayın.
Çağrı bey artık baydınız. Yapıcı eleştiri yaptım fakat daha fazla “ben” yapıcı olamayacağım. Şu haberlere kendi yorumunuzu yapmayı bırakın derim. Mars’ta büyük...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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combaba 1 ay
kesinlikle desteklenmesi gereken bir araştırmadır. Üzümün yetiştiği ortamda diğer tarım ürünlerinin çoğu zaten yetişir. Onlar üzüm yetiştirecekse sen de elma yetiştir. Buğday mısır patates soğan aklına ne gelirse. Sanırım tuz sorun olacak. Onuda dünyadan götürürüz gari.
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EneRGy. 1 ay
Patates ve soğan yetiştirmelerini tavsiye ederim. Daha kârlı olur açılarından.
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horozcorc 1 ay
Ben Çağrı Bey'in sondaki esprisine çok güldüm. Galaktik Kebap İmparatorluğu hihohohohahahahahahahaha :D
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darkaura 1 ay
baska gezegende tarim o kadar kolay bir is degil. dunya topragi sadece mineral ve silisyumdan ibaret degil, icinde bakterilerden, mantarlara, kuflere ve hatta solucanlara kadar basli basina bir mikro dunya var. bu mikro dunya bitki ile bir butun. bitki tek basina toprakdaki tum mineralleri ememez, madde donusumu icin, bitkinin tum ihtiyaclari toprakdaki o mikro yasamda gerekli. bu dunyada hic bir canli tek basina var olmamistir ve olamazda, daima cevresindeki canlilarla etkilesim ve alisveris halinde bir ekosistem olarak var olur. yani marsda uzum gibi patates gibi gelismis canlilari yetistirecekseniz once orda dunyadakinin benzeri bir micro dunya kurmaniz gerekir. yada canlinin genleriyle oynuyarak o sartlarda yasabilcek cok farkli bir varlik yaratmaniz gerek.
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MonitörKertenkelesi 1 ay
Bir üzümü Mars'da ekip biçip şarap yapmak için harcanacak paranın haddi hududu yoktur sanırım, aynı paraya dünyanın belli bir bölümünü ekolojik çöplükten temizleyip ekimini yapsan daha iyi olmaz mı ey insanoğlu?
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The.Mafia 1 ay
Dünya bitti Mars’ı ekip biçelim
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Eeltorm 1 ay
Uzay eriği de yapsınlar. Uzay eriği yersen.
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Ege Fakirullahoğlu 1 ay
daha dur bi mars a gidek
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joven 1 ay
Bir mars kaldıydı şu zıkkım için rezilliğe bak
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pspoor 1 ay joven
Sen once kendi rezilliginle ilgilen, pisligini etrafa sacmaktan vazgec.
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by__metallica 1 ay
Zaytung haberi galiba
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cbabuccuoglu 1 ay yeni yorumcu by__metallica
Merhabalar, kaynak linkini ziyaret edebilirsiniz.
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gürcistan, MARS ve
7 etiket daha Uzay şarap üretimi üzüm mars tarımı marsta tarım Bilim ve Teknoloji Çağrı Babuçcuoğlu
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