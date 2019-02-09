Sargo kod adlı gizemli bir Google cihazı Geekbench'te görüntülendi

"Sargo" kod adına sahip giriş seviyesi bir Google cihazı performans testi ve cihaz karşılaştırma platformu Geekbench'te görüntülendi. Geçtiğimiz yıl Google'ın ARCore cihazları listesinde "Sargo" ve "Bonito" kod adlarına sahip iki cihaz ortaya çıkmıştı ve bu cihazların Pixel 3 ailesine dahil olacağı tahmin ediliyordu. Google Bonito daha sonrasında Pixel 3a XL ismiyle Geekbench'de görüntülenmişti ancak görünüşe bakılırsa Sargo, Pixel 4 ailesinin bir üyesi olacak.

Google Sargo, 2 GB RAM ve Android işletim sisteminin bu yıl tanıtılacak olan en üst sürümü Android 10 ile görüntülendi. Cihazın RAM kapasitesine ve performans skorlarına baktığımızda Pixel 4 serisinin uygun fiyatlı ve giriş seviyesi özelliklere sahip varyantı olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Günümüzde akıllı telefon ve tablet modellerinde 2 GB'lık RAM kapasitesi görmek pek de mümkün değil. Bu bakımdan, Google’ın sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için yazılım optimizasyonuna bayağı güveniyor olması gerekiyor.

Ne yazık ki Geekbench kayıtları cihaz hakkında başka hiçbir ipucu vermiyor. Yani cihazın teknik özelliklerinin detaylanması için hala biraz zamana ihtiyaç var.

https://www.gizchina.com/2019/02/09/google-sargo-appears-on-geekbench-with-android-10-0-and-2gb-of-ram/