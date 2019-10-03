Satürn'ün uydusu Enceladus'ta 'yaşamın yapı taşları' bulundu

Güneş Sistemi'mizin en ilginç noktalarından birisi olan Enceladus'ta yeni organik bileşikler keşfedildi. Konuyla ilgili resmi internet sitesi üzerinden bir yazı yayınlayan NASA, yeni bulunan organik moleküllerin aminoasitleri oluşturan temel bileşikler olduğunu söyledi. Aminoasitler bildiğiniz gibi Dünya üzerindeki yaşamın yapı taşlarını oluşturuyor.
Satürn'ün 53 doğal uydusundan birisi olan Enceladus, buzla kaplı yüzeyinin altında yatan devasa okyanuslarıyla ünlü. Enceladus'un bu devasa okyanusları ilk kez 2005 yılında, NASA'nın Cassini uzay aracı tarafından keşfedilmişti. Cassini, Eylül 2017'de Satürn'e bir intihar dalışı gerçekleştirerek emekliye ayrıldı.
Ayrıca Bkz. "20 yıllık uzay macerasının sonu geldi: Cassini artık Satürn'ün bir "parçası""
Cassini, o zamanlar gerçekleştirdiği bir Enceladus yakın geçişi sırasında yüzeyde uzaya tuzlu su fışkırtan buz yanardağları keşfetmişti. Daha sonraki araştırmalarda ise bu sıvı suyun metan, propan, asetilen ve formaldehit gibi organik bileşikler ve nitrojen içerdiği farkedildi. Suyun bu özellikleri nedeniyle yüzey altındaki okyanusların hidrotermal aktivitelere sahip olabileceğini belirten NASA, mikrobik düzeyde de olsa Enceladus'un yaşam barındırabilme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyor.
Berlin Özgür Üniversitesi'nden bir grup bilim insanının keşfettiği yeni organik bileşiklerin, Yeryüzü'nde aminoasitleri oluşturan kimyasal reaksiyonların bir parçası olduğu belirtiliyor. Dünya'da, okyanus tabanlarındaki hidrotermal bacalar bu kimyasal reaksiyonların ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlıyor. NASA'nın ifadelerine göre Enceladus'taki hidrotermal bacalar da yine benzer bir işlev görüyor olabilir. Bu durumda Enceladus'ta aminoasit moleküllerinin bulunma ihtimali oldukça yüksek.
Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan araştırma lideri Nozair Khawaja,"Şartların elverişli olması durumunda, Enceladus'un derin okyanuslarından gelen bu moleküller tıpkı Dünya'daki gibi bir reaksiyon yolu izliyor olabilir. Aminoasitlerin Dünya dışındaki yaşam için gerekli olup olmadığı konusunda elbette şu anda bir bilgimiz yok. Ancak yine de bu moleküllerin Enceladus'ta keşfedilmesi puzzle'ın önemli bir parçası olarak değerlendirilebilir." ifadelerini kullandı.
Ayrıca Bkz. "Rus milyarder Yuri Milner, uzaylı aramak için Enceladus'a gidiyor"
NASA, Enceladus'u Güneş Sistemi'mizin yaşam barındırabilme ihtimali yüksek noktalarından birisi olarak gösteriyor; ancak uzay ajansının en azından bir 10 sene için oraya herhangi bir görev düzenleme planı yok. Breakthrough Initiatives'in kurucusu olan İsrailli milyarder Yuri Milner ise, Enceladus'u keşfetme konusunda diğer dev uzay ajanlarını beklemek istemiyor. Geçtiğimiz yıl bu konuyla ilgili konuşan Milner, Breakthrough Initiatives kurumunun özel olarak finanse edilmiş bir görevle Enceladus'a gideceğini açıklamıştı. Görevin detayları konusunda ise hala bir açıklama yapılmış değil.
https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=7510 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Satürn'ün 53 doğal uydusundan birisi olan Enceladus, buzla kaplı yüzeyinin altında yatan devasa okyanuslarıyla ünlü. Enceladus'un bu devasa okyanusları ilk kez 2005 yılında, NASA'nın Cassini uzay aracı tarafından keşfedilmişti. Cassini, Eylül 2017'de Satürn'e bir intihar dalışı gerçekleştirerek emekliye ayrıldı.
Ayrıca Bkz. "20 yıllık uzay macerasının sonu geldi: Cassini artık Satürn'ün bir "parçası""
Cassini, o zamanlar gerçekleştirdiği bir Enceladus yakın geçişi sırasında yüzeyde uzaya tuzlu su fışkırtan buz yanardağları keşfetmişti. Daha sonraki araştırmalarda ise bu sıvı suyun metan, propan, asetilen ve formaldehit gibi organik bileşikler ve nitrojen içerdiği farkedildi. Suyun bu özellikleri nedeniyle yüzey altındaki okyanusların hidrotermal aktivitelere sahip olabileceğini belirten NASA, mikrobik düzeyde de olsa Enceladus'un yaşam barındırabilme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyor.
Berlin Özgür Üniversitesi'nden bir grup bilim insanının keşfettiği yeni organik bileşiklerin, Yeryüzü'nde aminoasitleri oluşturan kimyasal reaksiyonların bir parçası olduğu belirtiliyor. Dünya'da, okyanus tabanlarındaki hidrotermal bacalar bu kimyasal reaksiyonların ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlıyor. NASA'nın ifadelerine göre Enceladus'taki hidrotermal bacalar da yine benzer bir işlev görüyor olabilir. Bu durumda Enceladus'ta aminoasit moleküllerinin bulunma ihtimali oldukça yüksek.
Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan araştırma lideri Nozair Khawaja,"Şartların elverişli olması durumunda, Enceladus'un derin okyanuslarından gelen bu moleküller tıpkı Dünya'daki gibi bir reaksiyon yolu izliyor olabilir. Aminoasitlerin Dünya dışındaki yaşam için gerekli olup olmadığı konusunda elbette şu anda bir bilgimiz yok. Ancak yine de bu moleküllerin Enceladus'ta keşfedilmesi puzzle'ın önemli bir parçası olarak değerlendirilebilir." ifadelerini kullandı.
Ayrıca Bkz. "Rus milyarder Yuri Milner, uzaylı aramak için Enceladus'a gidiyor"
İsrailli milyarder Yuri Milner, Enceladus'a gitmek istiyor
NASA, Enceladus'u Güneş Sistemi'mizin yaşam barındırabilme ihtimali yüksek noktalarından birisi olarak gösteriyor; ancak uzay ajansının en azından bir 10 sene için oraya herhangi bir görev düzenleme planı yok. Breakthrough Initiatives'in kurucusu olan İsrailli milyarder Yuri Milner ise, Enceladus'u keşfetme konusunda diğer dev uzay ajanlarını beklemek istemiyor. Geçtiğimiz yıl bu konuyla ilgili konuşan Milner, Breakthrough Initiatives kurumunun özel olarak finanse edilmiş bir görevle Enceladus'a gideceğini açıklamıştı. Görevin detayları konusunda ise hala bir açıklama yapılmış değil.
https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=7510 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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