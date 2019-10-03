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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Satürn'ün uydusu Enceladus'ta 'yaşamın yapı taşları' bulundu

    Berlin Özgür Üniversitesi'nde görev yapan bir grup bilim insanı, Satürn'ün uydusu Enceladus'ta yeni organik moleküller keşfetti.
    1 hf. (Son Güncelleme: 27 dk.)
    6,9b
    1
    13
    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Güneş Sistemi'mizin en ilginç noktalarından birisi olan Enceladus'ta yeni organik bileşikler keşfedildi. Konuyla ilgili resmi internet sitesi üzerinden bir yazı yayınlayan NASA, yeni bulunan organik moleküllerin aminoasitleri oluşturan temel bileşikler olduğunu söyledi. Aminoasitler bildiğiniz gibi Dünya üzerindeki yaşamın yapı taşlarını oluşturuyor.

    Satürn'ün 53 doğal uydusundan birisi olan Enceladus, buzla kaplı yüzeyinin altında yatan devasa okyanuslarıyla ünlü. Enceladus'un bu devasa okyanusları ilk kez 2005 yılında, NASA'nın Cassini uzay aracı tarafından keşfedilmişti. Cassini, Eylül 2017'de Satürn'e bir intihar dalışı gerçekleştirerek emekliye ayrıldı.

    Ayrıca Bkz. "20 yıllık uzay macerasının sonu geldi: Cassini artık Satürn'ün bir "parçası""
    Cassini, o zamanlar gerçekleştirdiği bir Enceladus yakın geçişi sırasında yüzeyde uzaya tuzlu su fışkırtan buz yanardağları keşfetmişti. Daha sonraki araştırmalarda ise bu sıvı suyun metan, propan, asetilen ve formaldehit gibi organik bileşikler ve nitrojen içerdiği farkedildi. Suyun bu özellikleri nedeniyle yüzey altındaki okyanusların hidrotermal aktivitelere sahip olabileceğini belirten NASA, mikrobik düzeyde de olsa Enceladus'un yaşam barındırabilme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyor.

    Berlin Özgür Üniversitesi'nden bir grup bilim insanının keşfettiği yeni organik bileşiklerin, Yeryüzü'nde aminoasitleri oluşturan kimyasal reaksiyonların bir parçası olduğu belirtiliyor. Dünya'da, okyanus tabanlarındaki hidrotermal bacalar bu kimyasal reaksiyonların ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlıyor. NASA'nın ifadelerine göre Enceladus'taki hidrotermal bacalar da yine benzer bir işlev görüyor olabilir. Bu durumda Enceladus'ta aminoasit moleküllerinin bulunma ihtimali oldukça yüksek.

    Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan araştırma lideri Nozair Khawaja,"Şartların elverişli olması durumunda, Enceladus'un derin okyanuslarından gelen bu moleküller tıpkı Dünya'daki gibi bir reaksiyon yolu izliyor olabilir. Aminoasitlerin Dünya dışındaki yaşam için gerekli olup olmadığı konusunda elbette şu anda bir bilgimiz yok. Ancak yine de bu moleküllerin Enceladus'ta keşfedilmesi puzzle'ın önemli bir parçası olarak değerlendirilebilir." ifadelerini kullandı.

    Ayrıca Bkz. "Rus milyarder Yuri Milner, uzaylı aramak için Enceladus'a gidiyor"

    İsrailli milyarder Yuri Milner, Enceladus'a gitmek istiyor


    NASA, Enceladus'u Güneş Sistemi'mizin yaşam barındırabilme ihtimali yüksek noktalarından birisi olarak gösteriyor; ancak uzay ajansının en azından bir 10 sene için oraya herhangi bir görev düzenleme planı yok. Breakthrough Initiatives'in kurucusu olan İsrailli milyarder Yuri Milner ise, Enceladus'u keşfetme konusunda diğer dev uzay ajanlarını beklemek istemiyor. Geçtiğimiz yıl bu konuyla ilgili konuşan Milner, Breakthrough Initiatives kurumunun özel olarak finanse edilmiş bir görevle Enceladus'a gideceğini açıklamıştı. Görevin detayları konusunda ise hala bir açıklama yapılmış değil.

    https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=7510 Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    captain320 1 hf. en beğenilen
    Eğer yaşam bir gezegende bulunacaksa bunun saturn ve uydularında olmasını çok isterim.Bence en büyük baş yapıt saturn gezegeni ve halkalarıdır.İzlemesi bile pahabiçilmezdir.İnsalık umarım 100 yıl içinde oraya gitmeyi başarır
    Eğer yaşam bir gezegende bulunacaksa bunun saturn ve uydularında olmasını çok isterim.Bence en büyük baş yapıt saturn gezegeni ve halkalarıdır.İzlemesi bile pa...
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    Galaxy. 3 gün yeni yorumcu
    Bu Jüpiter ve Satürn'ün uydularında yaşama elverişli yerler olabilirmiş. Keşke gidilebilse oralara süper olurdu
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    Askaparta 4 gün
    Tamam taş bulundu, evi yaparız.
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    DH Misafiri 5 gün
    Burada ki amaç orada ki kaynaklar. Örneğin su, demir, altın vs. Dünya'nın kaynakları tükeniyor. Ne kadar tasarruf da etsen bu kaynaklar bitecek. O yüzden uzaydan kaynak toplamamız gerekiyor ve bunu başaranlar tekrardan dünyanın sahibi olacaklar. Biz bu savaşta çok geç kaldık. Sonumuz kötü. Nasa Ay'da üs kuracak çünkü orada ki su ile yakıt üretip atmosferden çıkarken yaktıkları yakıtı telafi edip yollarına devam edecekler böylece daha uzun mesafelere ulaşabilecekler. Onlar uzaydan kaynakları toplarken veya uzayda koloniler kurarken biz de seyredeceğiz. Koloni kurma amacını da ileride orada ki doğal kaynaklarda hak tanımak için kullanacaklarını düşünüyorum. Örneğin Nasa Ay'da bu üssü kurduktan sonra orada yaşan insanlar sayesinde bu su bizim diyecek bu bölge bizim diyecek.
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    MonitörKertenkelesi 1 hf.
    Bir gezegende yaşam var ise adı üzerinde orada yaşam var demektir. Yani kendine ait canlılar ve bir ekosisteme sahip olacaktır illa ki. Peki biz milyonlarca kilometre ötedeki bir gezegende o gezegeni işgal etmeden nasıl yaşayacağız? Ayrıca bunun bir de uyum süreci var, dünyaya benzemiyor ki, her tür mikrobu, mikro biyolojik varlığı da var ki bizim bünyemiz bunlarla baş etmeyi bilmiyor olacak. Kafamızda bir kask ve üzerimizde uzay giysileri ile bir Mars sahilinde akşam güneşini seyretmenin neresi güzel? Bence şu uzayı keşfetmeye harcanan para ile yeryüzünün kirletilmiş okyanuslarını temizlemek ve iklim kirliliğini azaltacak önlemlere para harcansa Dünyanın ömrü bir 200 yıl daha artar. Taş yerinde ağırdır derler. Yani biz insanların yeri Dünya'dır burayı kurtarmak varken zamanımızı ve paramızı ve kaynağımızı bir başka dünya arayarak kendimizi heba ediyoruz, Vaktimiz azalıyor kimse farkında değil galiba.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Üstat Satürn bir gaz devi gitsek de pek bir anlam ifade etmez. Ayağın yere basmadığı müddet :)
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    ertech26 1 hf. DH Misafiri
    İnsan toprak ve kayadan oluşan bir gezegende yetişince gazdan bir gezegen olacağına inanası gelmiyor fakat Jubiterde Satüründe gaz devi.
    youtube.com/...
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    darkaura 1 hf.
    her ne kadar subjektif sekilde kendi yasadigimiz sartlari yasam icin en mukemmeliymis gibi algilasakda, objektif baktigimizda buzlarla kapli bir gezegen yasam icin cok daha uygun ve korunakli ortam sagliyor. kalin buz katmani uzayin soguna, gunesin manyetik firtinalarina, oldurucu uv isinlarina, kozmik radyasyona, uzaydaki butun asiriliklara kalkan oluyor. buzun altinda son derece stabil bir dunya olusturuyor. sicakligin cok az degistigi, radyasyonun etkilemedigi istikrarli ve korunakli bir ortam. tek sorun buzlarin gunesden gelen enerjide kesiyor olmasi. ama dunyadaki orneklerden biliyoruzki su altindaki volkanik bacalar yasamin ihtiyac duydugu enerjiyi karsilayabiliyor. saturn ve jupiterin uydulari da dev gezegenlerinin yarattigi gelgit etkisinden sicak ve aktif cekirlere sahipler, yasamin ihtiyac duydugu jeotermal enerjiyi fazlasiyla sagliyabilecek volkanik aktivitelere sahipler. archaea gibi extromorphile turlere bile gerek yok, dunyadaki siradan bir bakteriyi o ortama atsak cennete dusmus gibi hisseder, kaldiki bazi archaea turleri 100derece kaynayan asitli sularda bile yasayabiliyorlar. kendi adima asil supriz enceladus ve europa gibi buz aylarinda yasam bulunmamasi olur.
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    Sedunar 1 hf.
    Kendi kendine yeten bir hayat olabilir
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    Portraitclub 1 hf.
    Takılıp kalmışlar Mars Dünya’ya benzeyen 13 gezegen daha varmış bunlara niye bakmıyorlar?
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    Oguz_Cole 1 hf. Portraitclub
    En büyük neden gereken zaman, marsa gitmek en kısa yolla bile 8-10 ay alırken satürn e gitmek yıllar alıyor.
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    captain320 1 hf. en beğenilen
    Eğer yaşam bir gezegende bulunacaksa bunun saturn ve uydularında olmasını çok isterim.Bence en büyük baş yapıt saturn gezegeni ve halkalarıdır.İzlemesi bile pahabiçilmezdir.İnsalık umarım 100 yıl içinde oraya gitmeyi başarır
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    8 etiket daha cassini uzay araştırmaları enceladus MPopüler dünya dışı yaşam Uzay Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu
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