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Satürn'ün halkaları ne zaman oluştu?

Satürn'ün halkaları ve bazı uyduları dinozorlardan daha genç olabilir. Halkalı gezegen hakkında yapılan yeni bir araştırma Satürn'ün geçmişine dair ilginç bilgiler ortaya çıkarıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Güneş Sisteminin en ilgi çekici gezegenlerinden birisi olan Satürn'ün halkalarının ve uydularının genellikle gezegenle aynı dönemde oluştuğu düşünülüyordu, ancak Satürn Sistemi hakkında yapılan yeni bir çalışma bu düşüncenin yanlış olduğunu ortaya çıkarıyor.

SETI Institute ve Soutwest Research Institute'den astronomların yaptıkları araştırmaya göre gezegenin halkaları bundan 100 milyon yıl önce, Yeryüzü'nde dinozorların hüküm sürdüğü dönemlerde oluştu. Halkalarla beraber bazı uyduların da gezegenin oluştuğu sırada var olmadığını belirten araştırmacı Matija Cuk,"Gezegene yakın kısımlardaki uyduların Satürn kadar yaşlı olmadıklarını rahatlıkla söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı. Bir başka deyişle Satürn'ün halkaları ve birçok uydusu aslında galaktik zaman ölçüsünde oldukça gençler.

Ayrıca Bkz. "Evrenin sonu ne zaman geliyor?"
Uyduların yörüngeleri değişiyor

Satürn bilinen 62 uyduya sahip. Bu uydular sadece Satürn'ün çekim kuvvetinden değil aynı zamanda kendi çekim kuvvetlerinden de etkileniyorlar. Böylece uyduların yörüngeleri de zamanla değişime uğruyor. Araştırmacılar da işte bu gerçeği kullanarak bir bilgisayar modellemesi yardımıyla uyduların geçmişini araştırmayı başarmışlar. Tethys, Dione ve Rhea gibi yakın kesimde bulunan uyduların yörüngelerinin diğerlerine oranla çok daha az değiştiğini gözlemleyen araştırmacılar bu uyduların en fazla 100 milyon yıl yaşında olabileceğini tespit etmişler.

"Peki bu uydular neden oluştu?" sorusuna araştırmacı Cuk şöyle cevap veriyor:"Satürn ilk oluştuğu zamanlarda birçok uyduya sahipti. Bu uyduların yörüngelerindeki değişimin zamanla birbirleriyle çarpışmalarına ve yeni uyduların ve halkaların oluşumuna neden olduğunu düşünüyoruz. Bu konudaki en iyi tahminimiz bu."
Enceladus için kötü haberler

Araştırma aynı zamanda Satürn'ün 62 uydusundan birisi Enceladus'daki yaşam umutlarını da bir hayli düşürüyor. Buzla kaplı yüzeyinin altında dev okyanuslar barındırdığı düşünülen Enceladus son zamanlarda Dünya dışı yaşam arayışlarında hep ön sıralarda yer alıyordu; ancak Dünya'daki yaşamın oluşması için dahi yüzlerce milyon yılın gerekli olduğu düşünüldüğünde maalesef Enceladus için de ihtimaller azalıyor.

Önümüzdeki günlerde Astrophysical Journal'da yayımlanacak olan makaleye şimdiden ArXiv.org üzerinden ulaşmanız mümkün.

http://phys.org/news/2016-03-moons-saturn-younger-dinosaurs.html Yorum Yaz
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BiilimAdamı 3 yıl en beğenilen
bizimkiler keşvetse tubitak çöpe atar.
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OnLiNe MaNaGeR 3 yıl
Allah oluş dedi ve oluştu
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asosyal mühendis 3 yıl
Millette bir sürü uydu var bizde niye o kadar çok yoq

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BiilimAdamı 3 yıl en beğenilen
bizimkiler keşvetse tubitak çöpe atar.
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DraGonS 3 yıl
crimsonica
Satürnün halkası Afrikadan bir tane muzun içinden geldi :D

O bölümü arenada izlemiştim. Ekmek fırının sahibi tam bir siyasetçiydi.
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crimsonica 3 yıl
Satürnün halkası" Afrikadan bir tane muzun içinden geldi ":D
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MALTHAEL 3 yıl
Bugün oluştu .
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