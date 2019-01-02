Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan dev adım: 10 yeni Ar-Ge projesi başlatıldı

Savunma Sanayii Başkanlığı'nda (SSB) yeni teknoloji alanlarına yönelik 300 milyon lira bütçeli 10 yeni Ar-Ge Projesi için bir imza töreni düzenlendi. Etkinlikte söz alan Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, Ar-Ge çalışmalarını çok daha hızlı ve etkin şekilde yürütebilecek yeni bir yapı oluşturduklarını ifade etti.

İlk Ar-Ge panelini 22 Aralık 2016’da gerçekleştirdiklerini vurgulayan Demir, bugüne kadar düzenlenen 4 Ar-Ge paneli kapsamında alınan kararla birlikte, toplam bedeli 300 milyon lira olan 10 Ar-Ge projesi için imza atacaklarını belirtti. Projelerde üniversitelerimiz, enstitülerimiz ve KOBİ’lerimiz başta olmak üzere 15 yüklenici veya alt yükleniciye yer verildiği bildirildi.

2023 hedefi Ar-Ge ve teknolojiden geçiyor

SSB Başkanı, Ar-Ge konularında devlet aklının bir araya gelmesinin önemini vurgulayarak "Bu desteklerin birbirini tamamlar halde olması gerekiyor. Birbirinin ayağına basan, ön alan veya ön kesen değil, birbirini tamamlayan şekilde projelerin yürütülmesine ihtiyaç bulunuyor" şeklinde konuştu.

Ayrıca Bkz.

"Genel maksat bombalarını akıllı bombaya çeviren HGK sınır ötesi operasyona hazır"

Ar-Ge konularının bir noktada birbiriyle bağdaştığını ifade eden Demir, bu projelerle ülkenin sağlığına, güvenliğine ve uzun vadeli refahına katkılar sağlayan çözümler geliştirildiğini söyledi. Ayrıca "Ülke olarak 2023 hedeflerine ulaşmanın yolu Ar-Ge ve teknolojiden geçmektedir. Türkiye, 10-12 bin dolar kişi başı milli gelir bandını aşmak istiyorsa bu çalışmaların bıkmadan, üşenmeden, sabırla sürdürülmesi gerekiyor" mesajını verdi.

İmzalanan Ar-Ge projeleri neler getirecek?

Atılan imzalarla aşağıdaki projeleri başlatıldı:

Alüminyum Yeni Nesil Alaşım Geliştirilmesi (Ayna)

Ayna Projesi ile havacılık gereksinimlerine uygun olarak aşınma dirençli, korozyona dayanıklı, yüksek sıcaklık mukavemetine sahip alaşımlar konusunda yurt dışı bağımlılığın kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak.

Duyarsız Yemleme Şarjı Geliştirme (Duyem)

Duyem Projesi ile güvenlik ve duyarsızlık isterleri üst seviyede olan duyarsız yemleme şarjı geliştirilmesi sağlanacak.

Düşük Frekans Aktif Sonar Sistemi Geliştirilmesi (Düfas)

Düfas projesi ile düşük frekanslı aktif sonar sistemlerine yönelik piezoelektrik tek kristal seramik malzeme ve transdüserlerin geliştirilmesi yapılacak.

Sıcak Şekillendirme İle Multifazlı Çelik Geliştirme (Hançer)

Hançer Projesi ile sıcak şekillendirme prosesine uygun zırh çeliği alaşımının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek.

Twt İçin Yüksek Voltaj Güç Kaynağı Geliştirilmesi (Kudret)

Kudret Projesi ile yürüyen dalga tüplerin çalışabilmeleri için gerekli yüksek voltajları üretebilen güç kaynağı geliştirilecek.

Stirling Soğutuculara Yönelik Kalıcı Mıknatıs Neodyum (Ndfeb) Geliştirilmesi (Mıknatıs)

Mıknatıs Projesi ile üstün manyetik özelliklere sahip neodyum demir bor tabanlı kalıcı mıknatısların milli olarak geliştirilmesi hedefleniyor.

Kızılötesi Dedektör Takımı Geliştirilmesi (Nar)

Nar Projesi ile kızılötesi algılama sistemlerinin ve bileşenlerinin milli imkanlarla geliştirilebilmesi ve yurt dışı bağımlılığın giderilmesi, yüksek voltajları üretebilen güç kaynağı geliştirmesi sağlanacak.

Nükleer Radyasyon Tehdidine Karşı Yerli Algılayıcı Ve Tespit Sistemi Geliştirilmesi (Radat)

Radat Projesi ile nükleer radyasyon tehditlerini tespit etmek amacıyla algılayıcı sistem geliştirilmesi ne yönelik girişimler sürdürülecek.

Yürüyen Dalga Tüp Mikrodalga Güç Yükselteci Geliştirilmesi (Seyyah)

Seyyah Projesi ile radar, elektronik harp ve uydu/uzay sistemlerinde kullanılabilecek nitelikte tamamen milli imkanlarla yürüyen dalga tüp güç yükselteci geliştirme teknolojisi kazanılması hedefleniyor.

Yenilikçi Yazılımlar Yarışıyor (Y3)

Yenilikçi Yazılımlar Yarışıyor Yarışma Programı (Y3) ile elektro optik uydu görüntülerinden otomatik hedef tespit ve tanıma konularında Türkiye'de var olan yetenek ve birikimler adil ve hassas şekilde ölçülerek, bu kabiliyetlerin gelecek projelerde değerlendirilmesi amaçlanıyor.

İmzalanan ve imzalanacak yeni projelerin, emniyet ve güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasında yurt dışı bağımlılığın azaltılması, özgün, yerli ve milli çözümlerin hayata geçirilmesi ve Türkiye'deki Ar-Ge ve teknoloji yetkinliğinin artırılmasına önemli katkılar sunması bekleniyor.

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/savunma-sanayii-baskanligi-10-yeni-ar-ge-projesi-baslatti/1354238