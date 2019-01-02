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Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan dev adım: 10 yeni Ar-Ge projesi başlatıldı

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarına yönelik geleceğe dönük 300 milyon lira bütçeli 10 yeni Ar-Ge Projesi başlattı. Yeni projeler ve detayları haberimizde...
4 ay
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Savunma Sanayi
Onur Seven
Haber Editörü
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Savunma Sanayii Başkanlığı'nda (SSB) yeni teknoloji alanlarına yönelik 300 milyon lira bütçeli 10 yeni Ar-Ge Projesi için bir imza töreni düzenlendi. Etkinlikte söz alan Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, Ar-Ge çalışmalarını çok daha hızlı ve etkin şekilde yürütebilecek yeni bir yapı oluşturduklarını ifade etti.
İlk Ar-Ge panelini 22 Aralık 2016’da gerçekleştirdiklerini vurgulayan Demir, bugüne kadar düzenlenen 4 Ar-Ge paneli kapsamında alınan kararla birlikte, toplam bedeli 300 milyon lira olan 10 Ar-Ge projesi için imza atacaklarını belirtti. Projelerde üniversitelerimiz, enstitülerimiz ve KOBİ’lerimiz başta olmak üzere 15 yüklenici veya alt yükleniciye yer verildiği bildirildi.

2023 hedefi Ar-Ge ve teknolojiden geçiyor

SSB Başkanı, Ar-Ge konularında devlet aklının bir araya gelmesinin önemini vurgulayarak "Bu desteklerin birbirini tamamlar halde olması gerekiyor. Birbirinin ayağına basan, ön alan veya ön kesen değil, birbirini tamamlayan şekilde projelerin yürütülmesine ihtiyaç bulunuyor" şeklinde konuştu.
Ayrıca Bkz. "Genel maksat bombalarını akıllı bombaya çeviren HGK sınır ötesi operasyona hazır"
Ar-Ge konularının bir noktada birbiriyle bağdaştığını ifade eden Demir, bu projelerle ülkenin sağlığına, güvenliğine ve uzun vadeli refahına katkılar sağlayan çözümler geliştirildiğini söyledi. Ayrıca "Ülke olarak 2023 hedeflerine ulaşmanın yolu Ar-Ge ve teknolojiden geçmektedir. Türkiye, 10-12 bin dolar kişi başı milli gelir bandını aşmak istiyorsa bu çalışmaların bıkmadan, üşenmeden, sabırla sürdürülmesi gerekiyor" mesajını verdi.

İmzalanan Ar-Ge projeleri neler getirecek?

Atılan imzalarla aşağıdaki projeleri başlatıldı:

Alüminyum Yeni Nesil Alaşım Geliştirilmesi (Ayna)

Ayna Projesi ile havacılık gereksinimlerine uygun olarak aşınma dirençli, korozyona dayanıklı, yüksek sıcaklık mukavemetine sahip alaşımlar konusunda yurt dışı bağımlılığın kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak.

Duyarsız Yemleme Şarjı Geliştirme (Duyem)

Duyem Projesi ile güvenlik ve duyarsızlık isterleri üst seviyede olan duyarsız yemleme şarjı geliştirilmesi sağlanacak.

Düşük Frekans Aktif Sonar Sistemi Geliştirilmesi (Düfas)

Düfas projesi ile düşük frekanslı aktif sonar sistemlerine yönelik piezoelektrik tek kristal seramik malzeme ve transdüserlerin geliştirilmesi yapılacak.

Sıcak Şekillendirme İle Multifazlı Çelik Geliştirme (Hançer)

Hançer Projesi ile sıcak şekillendirme prosesine uygun zırh çeliği alaşımının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek.

Twt İçin Yüksek Voltaj Güç Kaynağı Geliştirilmesi (Kudret)

Kudret Projesi ile yürüyen dalga tüplerin çalışabilmeleri için gerekli yüksek voltajları üretebilen güç kaynağı geliştirilecek.

Stirling Soğutuculara Yönelik Kalıcı Mıknatıs Neodyum (Ndfeb) Geliştirilmesi (Mıknatıs)

Mıknatıs Projesi ile üstün manyetik özelliklere sahip neodyum demir bor tabanlı kalıcı mıknatısların milli olarak geliştirilmesi hedefleniyor.

Kızılötesi Dedektör Takımı Geliştirilmesi (Nar)

Nar Projesi ile kızılötesi algılama sistemlerinin ve bileşenlerinin milli imkanlarla geliştirilebilmesi ve yurt dışı bağımlılığın giderilmesi, yüksek voltajları üretebilen güç kaynağı geliştirmesi sağlanacak.

Nükleer Radyasyon Tehdidine Karşı Yerli Algılayıcı Ve Tespit Sistemi Geliştirilmesi (Radat)

Radat Projesi ile nükleer radyasyon tehditlerini tespit etmek amacıyla algılayıcı sistem geliştirilmesi ne yönelik girişimler sürdürülecek.

Yürüyen Dalga Tüp Mikrodalga Güç Yükselteci Geliştirilmesi (Seyyah)

Seyyah Projesi ile radar, elektronik harp ve uydu/uzay sistemlerinde kullanılabilecek nitelikte tamamen milli imkanlarla yürüyen dalga tüp güç yükselteci geliştirme teknolojisi kazanılması hedefleniyor.

Yenilikçi Yazılımlar Yarışıyor (Y3)

Yenilikçi Yazılımlar Yarışıyor Yarışma Programı (Y3) ile elektro optik uydu görüntülerinden otomatik hedef tespit ve tanıma konularında Türkiye'de var olan yetenek ve birikimler adil ve hassas şekilde ölçülerek, bu kabiliyetlerin gelecek projelerde değerlendirilmesi amaçlanıyor.
İmzalanan ve imzalanacak yeni projelerin, emniyet ve güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasında yurt dışı bağımlılığın azaltılması, özgün, yerli ve milli çözümlerin hayata geçirilmesi ve Türkiye'deki Ar-Ge ve teknoloji yetkinliğinin artırılmasına önemli katkılar sunması bekleniyor.

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/savunma-sanayii-baskanligi-10-yeni-ar-ge-projesi-baslatti/1354238 Yorum Yaz
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Seyrim 4 ay en beğenilen
Bu tür projeler ülke geleceği için çok güzel, milli gurur ama insan seçim mi yaklaştı demeden edemiyor.. 16 yıldır neredeydiniz..
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pspoor 4 ay
Bastan asagiya kolpa ve yalan. Zaten 300 milyon tl 50 milyon euro bile etmiyor....
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interwap 4 ay
Evet bu tür projeler ülkemiz için kritik ve önem arz ediyor.
Ancak bu tür projeleri gördüğümüzde "şu şu şu projeler şu firmaya verilir. Yetkinlikten değilde birilerine yakın olduklarından." deniyorsa bazı konularda sıkıntı var demektir.
Bazı şeyler önümüze ısıtıp ısıtıp konuyorsa başka sıkıntılarda var demektir.
Bu projelerin bazılarının 3-4 ay önce zaten imzalandığını görüyoruz. Şimdi tekrar ne imzası atılıyor diye sormadan edemiyor insan.
Eylül 2018 : SSM :Savunma Sanayi Başkanlığı ile COŞKUNÖZ Kalıp Makina San. ve Tic. A.Ş. ve OBER Ar-Ge Teknolojileri İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında Sıcak Şekillendirme ile Multifazlı Çelik Alaşım Geliştirilmesi (HANÇER) Projesi Sözleşmesi imzalandı.
Eylül 2018 : İsmail Demir SSM : Savunma sanayiimizin daha da özgürleşmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Savunma Sanayi Başkanlığımız ile İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. arasında Alüminyum Yeni Nesil Alaşım Geliştirilmesi (AYNA) Projesi Sözleşmesi imzalandı.
Ekim 2018 : Savunma Sanayi Başkanlığı ile ASELSAN arasında Kızılötesi Dedektör Takımı Geliştirilmesi (NAR) Projesi imzalandı.
Evet bu tür projeler ülkemiz için kritik ve önem arz ediyor.Ancak bu tür projeleri gördüğümüzde "şu şu şu projeler şu firmaya verilir. Yetkinlikten değilde ...
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ilkerinanç 4 ay
Olum bi şeye de abuk subuk alakasız siyaset karıştırmayın lan.Yapsalar dert yapmasalar ayrı bi dert.Allahtan sizi memnun etmek için yapmaya kalkmıyorlar yerimizde sayar hatta 20-30 sene önceye dönerdik.
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cgdincer 4 ay
Haberi okumadım - saman üretmeye geçebilecek miymişiz?
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M. Enes BIÇAKCI 4 ay cgdincer
Samanı savunma sanayi başkanlığı ve şirketleri üretmiycek. Samanı, sizin gibi samandan başka birşey görmeyen at gözlüklü saman kafalı gericiler üretsin.
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fhrstw 4 ay
50-60 milyon dolara cips fabrikası açılmaz argeymişte bilmem ne zaten yatırım yaparken hep tl diyorlar birşey satın alınca Euro dolar oluyor. Bizde aptalız ya 5le çarpıp bölemiyoruz.
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DH Misafiri 4 ay
Turkiyenin gelismemesinin nedeni sadece yonetenler degil. Her haberde negatif dusunce ureten turk milleti zihniyetidir.
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aycibin 4 ay
seçimlere yaklaşırken yerli otomobil haberlerini de bekliyoruz...
öncesinde sahil güvenlik yangın söndürme helikopteri falan kiralamıştı 6 aylığına.herade süreli yangınlar içindi :)
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DH Misafiri 4 ay
yahu bu seçim yaklaştı muhabbeti ne kadar sığ kaç kişi bu haberle ilgilenecekte oylarını yağdıracak... yada devletin kurumlarının işigücü yok hedi seçim geldi bişeyler uydurulım dermi ? biraz akıl biraz izan yahu seçim yatırımı yapılacaksa bin türlü yolu var. kimsenin anlamadıgı arge projelerimi olur
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impact_24 4 ay
Dua ile püskürtme teknolojisi iptal mi edildi?
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FatihAsl 4 ay impact_24
İstanbul susuzluk çekerken atılan yağmur bombalarını hatırlıyor musun.
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dark_prince60 4 ay
gelmiş yine motoru yerli değilciler, seçim yaklaşıyorcular. bu ülkede hep seçim var. yerel seçim biter genel seçim gelir.
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MustafaC53 4 ay
Bu projeleri seçim yatırımı görenlere 6 ay süre versek, projelerin başlıklarını 6 ayda yazamaz ama gel gelelim ağzı olan konuşuyor.
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kadalt 4 ay
Seçim hazırlıkları için 16 kolpa arge çalışması başlatıldı
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