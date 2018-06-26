Savunma sanayii için yerli çipler üretilecek

Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın resmi Twitter sayfasından yapılan duyuru ile kritik alt sistemlerin yerlileştirilmesi çalışmalarının başladığını duyurdu. Bu kapsamda üç farklı kategoride donanımlar üretilecek.

Ayrıca Bkz. "Fosil yakıt kullanmadan çelik üreten fabrika faaliyete geçiyor"

Hava SOJ ve AESA gibi önemli projelerde kullanılan kritik yarı iletkenler için YİTAL tarafından milli üretime geçilecek. Tek çekirdekli mikroişlemci üretilecek. Ayrıca devre çiplerinin tasarım altyapısının geliştirilmesi için SiGe Kütüphanesi hayata geçirilecek.

BİLKENT NANOTAM tarafından RF çipler için GaN anahtar, transistör ve GaNX, Ka Band tümdevre üretimi yapılacak. Bu çipler Atak, Bayraktar İHA, Anka S İHA ve TF2000’in bileşenlerinde kullanılacak.





Taktik İHA, kafa takip sistemleri ve güdümlü sistemlerde kullanılmak üzere küçük ve hafif navigasyon sistemi bileşenleri üretilecek. Bu bileşenlerin üretimini ÖDTÜ MEMS gerçekleştirecek.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın paylaşımında konu ile ilgili tarih veya başka bir bilgi bulunmuyor.