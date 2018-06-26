Savunma sanayii için yerli çipler üretilecek

Ayrıca Bkz. "Fosil yakıt kullanmadan çelik üreten fabrika faaliyete geçiyor"
Hava SOJ ve AESA gibi önemli projelerde kullanılan kritik yarı iletkenler için YİTAL tarafından milli üretime geçilecek. Tek çekirdekli mikroişlemci üretilecek. Ayrıca devre çiplerinin tasarım altyapısının geliştirilmesi için SiGe Kütüphanesi hayata geçirilecek.
BİLKENT NANOTAM tarafından RF çipler için GaN anahtar, transistör ve GaNX, Ka Band tümdevre üretimi yapılacak. Bu çipler Atak, Bayraktar İHA, Anka S İHA ve TF2000’in bileşenlerinde kullanılacak.
Taktik İHA, kafa takip sistemleri ve güdümlü sistemlerde kullanılmak üzere küçük ve hafif navigasyon sistemi bileşenleri üretilecek. Bu bileşenlerin üretimini ÖDTÜ MEMS gerçekleştirecek.
Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın paylaşımında konu ile ilgili tarih veya başka bir bilgi bulunmuyor.
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1-2 yıl önce amerika, ingiltere ve almanya yüzsüzce bizi dinlediklerini söylediklerinde söylediğim; biz istediğimiz kadar savunma sanayii' sini geliştirelim, bu devirde bilgi güçtür. karşı istihbarat da kendi teknolojik altyapımızı oluşturma ile başlar (donanım + yazılım olarak). malesef bir çok kamu kurumu donanım ve yazılımda yabancı şirketlere göbekten bağlı. iletişimimizi bile güvenliği meçhul, yabancı devletlere hesap veren firmaların yazılımı ve donanımı üstünden sağlıyoruz.
işlemcinin çok çok güçlü olmasına gerek yok, iletişim için gerekecek güç belli. modem çiplerine de el atılması gerekli. güçlü işlemler için tamamıyla internetten bağımsız bilgisayarlar kullanılır, verileri aktarmak için yerli donanım ve yazılım barındıran bilgisayarlar kullanılabilir.
Dediğiniz gibi "istemezülçüler" seçim de bitti şimdi ne bahaneniz var?
neden düzgün bir plan yapıp ona göre üretim planı oluşturulmuyor.
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