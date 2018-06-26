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Savunma sanayii için yerli çipler üretilecek

Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın resmi Twitter sayfasından yapılan duyuru ile kritik alt sistemlerin yerlileştirilmesi çalışmalarının başladığını duyurdu. Bu kapsamda üretilecek bileşenler:
11 ay
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1
24
Savunma Sanayi
Yusuf Akbaş
Yazar
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Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın resmi Twitter sayfasından yapılan duyuru ile kritik alt sistemlerin yerlileştirilmesi çalışmalarının başladığını duyurdu. Bu kapsamda üç farklı kategoride donanımlar üretilecek.

Ayrıca Bkz. "Fosil yakıt kullanmadan çelik üreten fabrika faaliyete geçiyor"                                  

Hava SOJ ve AESA gibi önemli projelerde kullanılan kritik yarı iletkenler için YİTAL tarafından milli üretime geçilecek. Tek çekirdekli mikroişlemci üretilecek. Ayrıca devre çiplerinin tasarım altyapısının geliştirilmesi için SiGe Kütüphanesi hayata geçirilecek.

BİLKENT NANOTAM tarafından RF çipler için GaN anahtar, transistör ve GaNX, Ka Band tümdevre üretimi yapılacak. Bu çipler Atak, Bayraktar İHA, Anka S İHA ve TF2000’in bileşenlerinde kullanılacak.


Taktik İHA, kafa takip sistemleri ve güdümlü sistemlerde kullanılmak üzere küçük ve hafif navigasyon sistemi bileşenleri üretilecek. Bu bileşenlerin üretimini ÖDTÜ MEMS gerçekleştirecek.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın paylaşımında konu ile ilgili tarih veya başka bir bilgi bulunmuyor.



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stalker(1979) 11 ay en beğenilen
Seçim yatırımı yazmamış kimse :) Seçim geçti ama değil mi doğru :)
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RichesMen 11 ay
Hayret kimse DH oy yalakalığı yaptığını,seçimi etkilemek için haber girdiği ilgili muhabbeti yapmamış :D demek ki fakeler gitmiş :)
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manesfirst 11 ay
güzel bir hareket. şimdi birileri çıkar "amaraga sekez çekürdekli üretiyor, tek çekürdek neymüş" der,aldırmayın. bunun gibi güzel faaliyetleri bile gölgelemeye çalışır. bence kesinlikle gerekli ve önemli bir hareket. devamı da gelir inşAllah.
güzel bir hareket. şimdi birileri çıkar "amaraga sekez çekürdekli üretiyor, tek çekürdek neymüş" der,aldırmayın. bunun gibi güzel faaliyetleri bile gölgelemeye ...
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Francis J. Underwood 8 ay
yeni çöpler diye okudum
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EtrüskTürkü 8 ay
Bugün askeri çip demek, yarın dizüstü bilgisayar çipi demek.
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maxmania 11 ay
yıllardır dert yandığım konu. hele bu yılın başında ortaya çıkan işlemcilerdeki skandal açık haberlerinden sonra geç bile kaldılar.
1-2 yıl önce amerika, ingiltere ve almanya yüzsüzce bizi dinlediklerini söylediklerinde söylediğim; biz istediğimiz kadar savunma sanayii' sini geliştirelim, bu devirde bilgi güçtür. karşı istihbarat da kendi teknolojik altyapımızı oluşturma ile başlar (donanım + yazılım olarak). malesef bir çok kamu kurumu donanım ve yazılımda yabancı şirketlere göbekten bağlı. iletişimimizi bile güvenliği meçhul, yabancı devletlere hesap veren firmaların yazılımı ve donanımı üstünden sağlıyoruz.
işlemcinin çok çok güçlü olmasına gerek yok, iletişim için gerekecek güç belli. modem çiplerine de el atılması gerekli. güçlü işlemler için tamamıyla internetten bağımsız bilgisayarlar kullanılır, verileri aktarmak için yerli donanım ve yazılım barındıran bilgisayarlar kullanılabilir.
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Osakawa 11 ay
ehe tek çekirdekli işlemci, kahve makinesinde kullanacaklar galiba. neyse bir yerden başlamak lazım sonuçta. bu gün bir yarın 4, sonrası allah kerim.
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sosisvesalam 11 ay
şuan serbest seçimlere 6 ay kala muhalefet tarafından dh ye yerli haber yapması yasaklanıyor :D
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axesis 11 ay
Tek çekirdekli 20 çekirdekli olmasının anlamı yok zaten içinin tasarımı önemli .. kod kütüpanesi önemli .. kısacası kafana göre oynayıp ilginç yetenekler kazandırabilirsin .. sonuçta oyun oynamıcan bu işlemci ile
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kuruwa 11 ay
Yine dh tı Türkiye işlemcisini geliştiriyor yarışması dünya 45 nm de iken destek gelirse 90 nm de işlemci yapabiliriz 1 gr destek alınmadı şu anda o işlemcilerle devlet desteği kesilen partusla pc lerimiz hatta mobil işlemcilerimiz olabilirdi hatta partus mıbile bile olabilirdi peki neden destek alınmadı ve partusa destek kesildi.
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FatihAsl 11 ay kuruwa
@kuruwa, pardus için devlet desteği devam ediyor. şuan 17.2 versiyonu indir ve kur. Linux kullanıcısı isen beğeneceğine eminim.
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apodur 11 ay
Tebrikler.
Dediğiniz gibi "istemezülçüler" seçim de bitti şimdi ne bahaneniz var?
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fortune1905 11 ay
Konu daki ana cümle şu bence : Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın paylaşımında konu ile ilgili tarih veya başka bir bilgi bulunmuyor.
neden düzgün bir plan yapıp ona göre üretim planı oluşturulmuyor.
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DH Misafiri 11 ay
müthiş haber kesinlikle tam bağımsızlık budur inşlh başarılı oluruz
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