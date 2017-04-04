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Savunma sanayii ihracatı yılın ilk çeyreğinde 370 milyon dolar oldu

Savunma sanayii, ihracat kalemlerinde şimdilik çok ciddi bir yer tutmasa da gelecek adına önem teşkil ediyor. Peki yılın ilk çeyreğinde rakamlar ne şekilde gerçekleşti?
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Savunma sanayii ihracatı yılın ilk çeyreğinde 370 milyon dolar oldu
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2017 yılının Ocak, Şubat ve Mart aylarına ilişkin açıkladığı rakamlarda savunma sanayii ihracatlarına ilişkin de bazı bilgiler paylaştı. Buna göre yılın ilk 3 aylık dönemi içinde savunma sanayii ihracatı 370 milyon dolar olarak gerçekleşmiş. Geçen yılın aynı döneminde 419 milyon dolara ulaşılmıştı.

Sektörel olarak en fazla ihracat yapılan ülke ise ABD. Toplam rakamın 167 milyon doları ABD’ye gerçekleştirilmiş. ABD’nin ardında ise 57 milyon dolar ile Almanya geliyor. İhracat yaptığımız diğer ülkeler ise İngiltere, Ruanda, Hindistan, Filipinler, İrlanda, Bahreyn, Polonya şeklinde sıralanıyor. İhracat toplamında kilogram başına gelir de geçen seneye göre %40 artmış ve 9 dolarlık yükseliş ile 30.7 dolar olarak gerçekleşmiş.

Aselsan, Roketsan, FNSS, Otokar, Nurol gibi önemli sanayii şirketleri, son dönemde yurt dışında yaptıkları anlaşmalar ile rakamlara önemli katkı sağlıyor. Geçtiğimiz yıl toplamda 1.7 milyar dolar olarak gerçekleşen savunma sanayii ihracatı için bu yılki beklenti, 6 milyar dolar olarak ifade ediliyor.


http://www.tim.org.tr/tr/basin-odasi-gundem-ihracatta-bahar-bereketi.html Yorum Yaz
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ressi1 2 yıl en beğenilen
Ülkede başka üreten kurum yok ki savunma sanayiyi de mecburiyetten üretiyoruz, maşallah öyle bir coğrafyadayız ki her yer savaş.
2 Yanıt Yanıtla +18
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giogo 2 yıl kesbi
İyi güzel o zaman onlarda bize silah ve uçaklarını vermesinler. Şuan türkiyenin üretebildiği bir jet varmı ? Bir yeri bombalayacağın zaman napcaksın F16 sız F35 siz ?
Silah sanayinde ithalat ihracat olmazsa olmazlardır. Bu olmazsa türkiyenin yararına değil zararına olur zira türkiyenin üretip yurtdışına sattığı her silah içeren unsurun alternatifi diğer ülkelerde var ama diğer ülkerde bulunan türkiyede alternatifi olmayan çok şey var. Ayrıca bizim savaştığımız ülkeler değil, terör'dür. O silahların dönüp bizi vurma ihtimali yoktur. İlerde ülkelerle ilgili bir savaş mevzusu dönerse zaten ondada ufak silahlar rol oynamaz, nükleer silahlar devreye girer(onada sahip değiliz).
İyi güzel o zaman onlarda bize silah ve uçaklarını vermesinler. Şuan türkiyenin üretebildiği bir jet varmı ? Bir yeri bombalayacağın zaman napcaksın F16 sız F3...
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emre_virüs 2 yıl
Israil'in yıllık 6 milyar dolardı elbette birden oraya cikamayiz ama 3 milyar dolar seviyesine cekmemiz gerekiyor.
Artık komple ürün satmamiz lazım (Milgem)
Tai Anka işini eline yüzüne bulastirmasaydi Ortadoğu'da iyi pazar yakalayabilirdi. Bizden sonra bu işe giren Çin geçen günlerde Suudlar ile 300 iha konusunda anlaştı.
Özel sektörün kesinlikle vakıf sirketlerinin seviyesine çıkarılmasi lazım rahat olmamalılar her projeyi nasılsa bize veriyorlar diye hareket etmemeliler kendi İnsiyatifleri ile yeni pazar kovalamalılar.
Israil'in yıllık 6 milyar dolardı elbette birden oraya cikamayiz ama 3 milyar dolar seviyesine cekmemiz gerekiyor.Artık komple ürün satmamiz lazım (Milgem...
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merveyanar 2 yıl
Aselsan roketsan gibi şirketlerin Mühendislerinin ve önemli projeleri yürüten teknisyenlerin kolluk kuvvetlerince korunan bi lojman yaptırılmalı ki suikastlere kurban gitmesinler artık üreten kesimler
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Baymakli_Dondurma 2 yıl
Şu ateş çemberinde halen yetkililerin hava savunma sistemi almamasına şaşırıyorum
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Maroon On 2 yıl
İhracat yaptigimiz ulkelerin arasinda pakistanin olmasi düşündürdü. Cunku her hafta pakistan ile yapilan anlasmalar ticaretlerden bahsediliyordur. Simdi listede yok
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Bluflame 2 yıl Maroon On
Maroon On
İhracat yaptigimiz ulkelerin arasinda pakistanin olmasi düşündürdü. Cunku her hafta pakistan ile yapilan anlasmalar ticaretlerden bahsediliyordur. Simdi listede yok


O tip haberlerin içi boş balon olduğunu söylediğimde bütün forum üstüme çullanmıştı.
DH editörleri: şu pakistana yapılan silah satış haberlerine bir follow-up yapın, imzalar atıldımı ?
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El_domingo 2 yıl
1 sıfırdan buyuktur tabiki diğerlerine gore yada silah sanayi pastasına gore yuksek değil ama biryerden başlamak lazım. yani hiç yoktan iyidir..ayrıca ithal eden ulke yerine ihrac eden ulke oluyorsun, dışarıya bağımlılığın azalıyor kesinlikle cok iyi bir durum..
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gun 2 yıl
En azından kilo bazındaki fiyatımız artmış. İspatladıkça yaptıklarımız kendini daha rahat satacağız. Birde kendimiz için ürettiğimiz ürünlerin yerlilik oranı arttıkça başka ülkelere satılması için gerekli izinler içinde uğraşmayacağız.
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yenerbalcı 2 yıl
Manchester United takımının yıllık geliri > Türkiye Savunma sanayisi
Türkiye Savunma Sanayi = 370 Milyon Dolar (ilk 3 ay)
Manchester United takımının yıllık geliri = 2,2 Milyar Dolar (2200 Milyon Dolar)
Acınacak halimize gülün ülke olarak bir takımın yıllık gelirinin kat ve kat altında
İngiliz devi Manchester United, bu sezon TV gelirleri ve diğer hasılatlarla toplam 500 milyon Sterlin (yaklaşık 2.2 milyar TL) kazanacak..
fotomac.com.tr/...
Bizim millet neyin ne olduğunu bilmiyor ki (Cahillik)
Ülke 1 gram ileri gitmediğinin göstergesidir (Tırlarla silah satışı bile kurtarmamış)
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61gün 2 yıl yenerbalcı
yenerbalcı
Manchester United takımının yıllık geliri > Türkiye Savunma sanayisi
Türkiye Savunma Sanayi = 370 Milyon Dolar (ilk 3 ay)
Manchester United takımının yıllık geliri = 2,2 Milyar Dolar (2200 Milyon Dolar)
Acınacak halimize gülün ülke olarak bir takımın yıllık gelirinin kat ve kat altında
İngiliz devi Manchester United, bu sezon TV gelirleri ve diğer hasılatlarla toplam 500 milyon Sterlin (yaklaşık 2.2 milyar TL) kazanacak..
fotomac.com.tr/...
Bizim millet neyin ne olduğunu bilmiyor ki (Cahillik)
Ülke 1 gram ileri gitmediğinin göstergesidir (Tırlarla silah satışı bile kurtarmamış)

ihracat hocam iç satım değil. ayrıca apple ile de kıyaslayabilirsiniz fark etmez bu kıyas her durumda saçma. o zaman tüm savunma sanayiini kaldıralım yerine tüm desteği futbola verip bir türk takımını zengin edelim. mantıklı mı şimdi bu?
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1BilimAdamı 2 yıl
Ya şimdi geçen seneye göre azalmış,ben mi yanlış okuyorum?
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Kriger 2 yıl
Türkiye'nin yazılım üreten belkide tek şirketi ASELSAN .
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kadirirdem 2 yıl
inşallah daha da iyi olacak...
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Fakirdepocu 2 yıl
Cok tatmin edici rakamlar degil ama umudu kesmemek lazim. Etrafimizda surekli savaslar oldugunu dusunursek bu alana daha fazla yatirim yapilmali ve destek verilmeli. Gerekirse elestirilmeli ama kostek olunmamali.
Ayrica ic satis rakamlari ne? icerideki piyasaya tam olarak hakim olunmadan disariya acilmak zor olmaz mi? Demek istedigim bizim ordumuz ne kadarini kullaniyor? Bunlari uretip sonradan ABD ya da baska ulkeden almak garip olur.
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