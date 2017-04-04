Savunma sanayii ihracatı yılın ilk çeyreğinde 370 milyon dolar oldu

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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2017 yılının Ocak, Şubat ve Mart aylarına ilişkin açıkladığı rakamlarda savunma sanayii ihracatlarına ilişkin de bazı bilgiler paylaştı. Buna göre yılın ilk 3 aylık dönemi içinde savunma sanayii ihracatı 370 milyon dolar olarak gerçekleşmiş. Geçen yılın aynı döneminde 419 milyon dolara ulaşılmıştı.

Sektörel olarak en fazla ihracat yapılan ülke ise ABD. Toplam rakamın 167 milyon doları ABD’ye gerçekleştirilmiş. ABD’nin ardında ise 57 milyon dolar ile Almanya geliyor. İhracat yaptığımız diğer ülkeler ise İngiltere, Ruanda, Hindistan, Filipinler, İrlanda, Bahreyn, Polonya şeklinde sıralanıyor. İhracat toplamında kilogram başına gelir de geçen seneye göre %40 artmış ve 9 dolarlık yükseliş ile 30.7 dolar olarak gerçekleşmiş.

Aselsan, Roketsan, FNSS, Otokar, Nurol gibi önemli sanayii şirketleri, son dönemde yurt dışında yaptıkları anlaşmalar ile rakamlara önemli katkı sağlıyor. Geçtiğimiz yıl toplamda 1.7 milyar dolar olarak gerçekleşen savunma sanayii ihracatı için bu yılki beklenti, 6 milyar dolar olarak ifade ediliyor.

http://www.tim.org.tr/tr/basin-odasi-gundem-ihracatta-bahar-bereketi.html