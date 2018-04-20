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Savunma sanayiinde yerli motor devrimi: Zorunlu hale gelecek

Yerli savunma sanayii için en büyük eleştirilerden biri olan yerli motor konusunu çözüme kavuşturacak önemli bir adım geliyor. Müsteşarlık bu konuda atılacak önemli bir adımı duyurdu.
1 yıl
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Savunma sanayiinde yerli motor devrimi: Zorunlu hale gelecek
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Savunma sanayiinde uzun yıllardır yapılan yatırımların meyvesi toplanmaya devam ederken müsteşarlık da dışarı bağımlılığı azaltacak önlemleri yavaş yavaş hayata geçiriyor. Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, bu konuda yaptığı bir açıklamada yerli motor konusunda önemli bir şartı hayata geçireceklerini duyurdu.


Yapılan açıklamaya göre yerli imkanlarla geliştirilip üretilen füzelerde ve mühimmatlarda kullanılan farklı hacimlerdeki motorların yerli olması şartının getirileceği ifade edildi. Yani artık devlet, özel sektörden envantere katacağı savunma sanayii ürünlerinde kabul şartı ararken yerli motor gibi bir madde de koyabilecek.


Zırhlı araçlara da zorunluluk gelecek 

Müsteşarın açıklamalarına göre konu sadece mühimmatlarla ilgili değil. Mühimmatlar sonrasında sıranın taktik tekerlekli zırhlı araçlarda olacağı vurgusu bir hayli dikkat çekici. Bu araçlarda da yerli motor, dişli kutusu, diferansiyel kullanma şartı getirilecek.


Tabi bu söylemler ilk kez bu kadar net olsa da hayata geçirilmesi epey zaman alacaktır. Hali hazırda TEI’nin hem insansız hava araçları hem de seyir füzelerinde kullanılabilecek motorlar üzerinde çalıştığını biliyoruz. Bu testlerin başarılı olması halinde motoru da yerli savunma sanayii araçlarımız envantere dahil olmaya başlayacaktır. İlerleyen süreçte bu konuda daha somut ifadeler kullanılması şaşırtıcı olmayacağa benziyor.

Aşağıdaki videoda TEI tarafından İHA'lar için üretilmiş motorun ilk çalıştırılma testlerinden görüntüler yer alıyor. İlgili görüntüler bir yıldan daha eskidir. Aynı motor hali hazırda İHA'larda testlere başlamış durumda. 

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mu5tafa 1 yıl
Güzel gelişme. Yerli malı yurdun malı herkes onu kullanmalı..
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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magicool 1 yıl
seçim olmasa boyle haberi duymayız bile,seçim bitsin ne motorun kendisini nede haberini görebilecegiz bunada sukur,sonra 2023 seçiminde silbaştan
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stalker(1979) 1 yıl
Motoru yerli yapsan bu sefer motoru yaparken kullanılan madenler Türkiye'den çıkarıldı mı muhabbeti başlar. onuda yapsan bu sefer başka bir şey uydururlar. Yani kimseyi mutlu edemiyorsun bu dünyada. Belki de dertleri mutlu olmak değil?
Motoru yerli yapsan bu sefer motoru yaparken kullanılan madenler Türkiye'den çıkarıldı mı muhabbeti başlar. onuda yapsan bu sefer başka bir şey uydururlar. Yani...
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Wi Fi 11 ay
DonanımHaber trollerinin, gezicilerin ve diğer malumlarin diyecek çok şeyi olurdu ama büyük bir şok yaşıyorlar sanırım, zaten yalancı çoban oldular, artık haklı bile olsalar kaale alan yok...
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unforgiven1127 1 yıl
Yaparsin yaptim buyur dersin. Kimsenin motor, araba, ucak yapilmasina hayir dedigi yok. Sikinti yillardir yerli ucagimizin goklerde olmasi ama bir turlu goremeyisimizde, yerli arabada her gun son virajin donulmesinde... kafanizi acip icine zorla koyamayiz tabi bu bilgileri, sizinde az dusunup yardimci olmaniz lazim.
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DH Misafiri 1 yıl
Ya arkadasim secim.zamani basliyorsunuz yerli mili atmalara arkadasim sizde biliyorsunkuzki bu ikdidar yerlide milli hic birsey uretemez
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DH Misafiri 1 yıl
hollowman.ilk önce bir amerikan nikinden vazgeçinsiz.sonra yerli ve milli olun...
Gaza gelmiş milliyetçi mhp li akp li sosuklar sızı...melezmi demeliydim azep.. moree..
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DH Misafiri 1 yıl
Seçim zamanı donanımhaberin böyle haber yapmasından dolayı kendimi sizi takip ettiğim için kınıyorum. Ve takip etmeyi bırakıyorum. Kendinizde yalan olduğunu biliyorsunuz
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Gt95 1 yıl DH Misafiri
Dediğim Gibi Gerçekler acıdır alışın artık bunlara 90 yıldır sizi takip ediyoruz Türkiye yi kendi tekelinize almışsınız bu artık önümüzdeki senelerde olmayacak benim seviyeme çıkamazsın 90 yılık yalanlar ile doldurulmuşsun ölene kadarda böyle gidersin
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agent1453 1 yıl
Ecek Acak haberlerini sürekli olarak seçimler yaklaşırken duymak zorunda mıyız,bir seferde şu yapıldı deyin,hep palavra.
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ufo 1 yıl
Zirhli Mercedeslere de yerli motor taksinlar gorelim. Ancak hava civa
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isakoc 1 yıl
Heykeller yaptık. Daha iyi değil mi
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firat_kilic 1 yıl
yaptıkları köprüden euro ile geçirip sonra milli motor yapıyoruz diyorlar...
inanan var mı? var ise bir de inandıran var. demek ki bu inanan ın beyninde güven/inanç %deleri farklı. inanç güvenin-sorgunun önüne geçmiş çünkü düşünecek gücü yok ve karmaşık oradan çıkıp sağlama yapamayacak halde.
Biz motor mu bekliyoruz? Halkı süründürüp milli motor yapsan ne olur? kar payını dağıtmadıktan sonra... millete ait kurumları Tekel, Telekom.... vs bunlar yerli ve milliydi bunlardan yap bakalım... yapabilecen mi? Tarihini oku kim yapmış, kurmuş? 1nci dünya savaşındaki düşmanlarımızın elinde şuan... milli mi? şüphem daha çok artıyor.
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21Temmuz 1 yıl
Buralar mis gibi BLOK kokuyor.
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