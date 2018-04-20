Savunma sanayiinde yerli motor devrimi: Zorunlu hale gelecek

Yapılan açıklamaya göre yerli imkanlarla geliştirilip üretilen füzelerde ve mühimmatlarda kullanılan farklı hacimlerdeki motorların yerli olması şartının getirileceği ifade edildi. Yani artık devlet, özel sektörden envantere katacağı savunma sanayii ürünlerinde kabul şartı ararken yerli motor gibi bir madde de koyabilecek.
Zırhlı araçlara da zorunluluk gelecek
Müsteşarın açıklamalarına göre konu sadece mühimmatlarla ilgili değil. Mühimmatlar sonrasında sıranın taktik tekerlekli zırhlı araçlarda olacağı vurgusu bir hayli dikkat çekici. Bu araçlarda da yerli motor, dişli kutusu, diferansiyel kullanma şartı getirilecek.
Tabi bu söylemler ilk kez bu kadar net olsa da hayata geçirilmesi epey zaman alacaktır. Hali hazırda TEI’nin hem insansız hava araçları hem de seyir füzelerinde kullanılabilecek motorlar üzerinde çalıştığını biliyoruz. Bu testlerin başarılı olması halinde motoru da yerli savunma sanayii araçlarımız envantere dahil olmaya başlayacaktır. İlerleyen süreçte bu konuda daha somut ifadeler kullanılması şaşırtıcı olmayacağa benziyor.
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Gaza gelmiş milliyetçi mhp li akp li sosuklar sızı...melezmi demeliydim azep.. moree..
inanan var mı? var ise bir de inandıran var. demek ki bu inanan ın beyninde güven/inanç %deleri farklı. inanç güvenin-sorgunun önüne geçmiş çünkü düşünecek gücü yok ve karmaşık oradan çıkıp sağlama yapamayacak halde.
Biz motor mu bekliyoruz? Halkı süründürüp milli motor yapsan ne olur? kar payını dağıtmadıktan sonra... millete ait kurumları Tekel, Telekom.... vs bunlar yerli ve milliydi bunlardan yap bakalım... yapabilecen mi? Tarihini oku kim yapmış, kurmuş? 1nci dünya savaşındaki düşmanlarımızın elinde şuan... milli mi? şüphem daha çok artıyor.
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