Savunma sanayiinde yerli motor devrimi: Zorunlu hale gelecek

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Savunma sanayiinde uzun yıllardır yapılan yatırımların meyvesi toplanmaya devam ederken müsteşarlık da dışarı bağımlılığı azaltacak önlemleri yavaş yavaş hayata geçiriyor. Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, bu konuda yaptığı bir açıklamada yerli motor konusunda önemli bir şartı hayata geçireceklerini duyurdu.





Yapılan açıklamaya göre yerli imkanlarla geliştirilip üretilen füzelerde ve mühimmatlarda kullanılan farklı hacimlerdeki motorların yerli olması şartının getirileceği ifade edildi. Yani artık devlet, özel sektörden envantere katacağı savunma sanayii ürünlerinde kabul şartı ararken yerli motor gibi bir madde de koyabilecek.





Zırhlı araçlara da zorunluluk gelecek

Müsteşarın açıklamalarına göre konu sadece mühimmatlarla ilgili değil. Mühimmatlar sonrasında sıranın taktik tekerlekli zırhlı araçlarda olacağı vurgusu bir hayli dikkat çekici. Bu araçlarda da yerli motor, dişli kutusu, diferansiyel kullanma şartı getirilecek.





Tabi bu söylemler ilk kez bu kadar net olsa da hayata geçirilmesi epey zaman alacaktır. Hali hazırda TEI’nin hem insansız hava araçları hem de seyir füzelerinde kullanılabilecek motorlar üzerinde çalıştığını biliyoruz. Bu testlerin başarılı olması halinde motoru da yerli savunma sanayii araçlarımız envantere dahil olmaya başlayacaktır. İlerleyen süreçte bu konuda daha somut ifadeler kullanılması şaşırtıcı olmayacağa benziyor.

Aşağıdaki videoda TEI tarafından İHA'lar için üretilmiş motorun ilk çalıştırılma testlerinden görüntüler yer alıyor. İlgili görüntüler bir yıldan daha eskidir. Aynı motor hali hazırda İHA'larda testlere başlamış durumda.