Scorsese, De Niro ve Pacino ilk kez bir film için bir arada

Sinema dünyasının en saygın isimlerinden biri olan ünlü yönetmen Martin Scorsese, yeni filmi için usta isimleri bir araya getirdi. Yıllardır gündemde olan The Irishman filmini sonunda çekmeye hazır görünen Scorsese, yeni filminde Robert De Niro, Al Pacino ve Joe Pesci ile birlikte çalışacak. The Irishman, büyük ustalar De Niro ve Pacino'nun birlikte yer aldığı üçüncü film olurken, Pacino ve Scorsese'nin ise birlikte çalıştığı ilk film olacak.

Charles Brandt'in I Heard You Paint Houses isimli kitabından beyaz perdeye uyarlanacak olan The Irishman, Scorsese'yi organize suç filmlerine geri döndürecek. Film, Frank “The Irishman” Sheeran adlı mafya tetikçisinin gerçek hayat hikayesini anlatacak. İtalyan mafyasının en ölümcül tetikçilerinden biri olan Sheeran, esrarengiz bir şekilden ortadan kayboluşu yıllarca tartışma konusu olan Jimmy Hoffa'nın da cinayetini itiraf etmişti.

Paramount stüdyosu tarafından finanse edilmesi beklenen The Irishman'in bütçesinin yaklaşık 100 milyon dolar olması bekleniyor. Bu tarz bir film için son derece yüksek olan 100 milyon dolarlık bütçenin önemli bir kısmının "Benjamin Button" teknolojisi için kullanılacağı söyleniyor. Brad Pitt'in Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi filminde aynı karakteri çocukluktan yaşlılığa kadar canlandırmasını sağlayan bu teknoloji, De Niro ve Pacino gibi yaşlı oyuncuların geçmişte geçen sahnelerde de yer almasını sağlacak.

http://deadline.com/2016/05/martin-scorsese-the-irishman-coming-together-deniro-pesci-pacino-paramount-1201749235/