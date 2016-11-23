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Scorsese'nin merakla beklenen yeni filmi Silence'ın ilk fragmanı yayınlandı

Usta yönetmen Martin Scorsese'nin merakla beklenen yeni filmi Silence'ın ilk fragmanı yayınlandı. Filmin bu yılın Oscar yarışında en önemli adaylardan biri olması bekleniyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Goodfellas, The Departed ve The Wolf of Wall Street gibi unutulmaz filmleri sinema dünyasına kazandıran usta yönetmen Martin Scorsese, önümüzdeki ay vizyona girecek yeni filmi Silence ile sinemaseverleri bir kez daha büyülemeye hazırlanıyor. Gösterime girmesine sadece bir ay kalmış olmasına rağmen şu ana kadar filmden çok az görüntü paylaşan Paramount, nihayet Silence'ın ilk fragmanını yayınladı.
Japon yazar Shusaku Endo'nun 1966 yılında yayınlanan ödüllü romanından uyarlanan Silence; 17.yüzyılda geçiyor ve akıl hocalarını bulmak için Feodal Japonya'ya giden iki Cizvit rahibin hikayesini anlatıyor. Yabancıların, özellikle de Hristiyanların hoş görülmedeği bir dönemde Japonya'ya giden bu iki genç rahibi oldukça zorlu bir yolculuk bekliyor.
Scorsese'nin 20 yılı aşkın süredir çekmek istediği ve daha önce bir kaç kez yapım aşamasına başlanan Silence, uzun bir bekleyişin ve sayısız ertelemenin ardından nihayet bu yıl sinemseverler ile buluşacak. 23 Aralık 2016'da ABD'de kısıtlı sayıda sinemda gösterime girecek olan film, ABD genelinde ve birçok ülkede 2017'nin Ocak ayında vizyona girecek. Filmin Türkiye vizyon tarihi ise henüz belirlenmiş değil.
Başrollerinde Andrew Garfield, Adam Driver, Liam Neeson, Ciaran Hinds ve Tadanobu Asano'yu izleyeceğimiz Silence'ın bu yılın Oscar yarışında önemli bir aday olması bekleniyor.

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GrıezmaNN 3 yıl en beğenilen
Kylo Ren ve Spiderman beraber Ra's Al Ghul'u kurtarmaya çalışıyorlar.
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mementopolis 3 yıl
"Ertuğrul 1890" Dururken sen kimsin... Japon Yazar'a Saygilar.
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brshr 3 yıl
Yine büyük umutlarla gelen ancak hikayesi misyonerlikten öteye gidemeyecek olan bir film daha geliyor.
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GrıezmaNN 3 yıl en beğenilen
Kylo Ren ve Spiderman beraber Ra's Al Ghul'u kurtarmaya çalışıyorlar.
1 Yanıt Yanıtla +8
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