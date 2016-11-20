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Game of Thrones'un yıldızı Star Wars evrenine katıldı

Game of Thrones'un genç yıldızı Emilia Clarke, Star Wars evrenine katıldı. Clarke, 2018 yılında vizyona girecek Han Solo filminin başrollerinde Alden Ehrenreich'e eşlik edecek.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,1b
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21
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Sinema tarihinin en sevilen serileri arasında yer alan Star Wars, geçtiğimiz yıl vizyona giren The Force Awakens ile uzun bir aranın ardından beyaz perdeye geri döndü. Sinemaseverlere her yıl yeni bir Star Wars filmi sunmayı planlayan Disney, The Force Awakens ile başlayan yeni üçlemenin filmlerini bir yıl arayla yayınlarken, aradan geçen bu yıllarda da Star Wars evreninde geçen münferit hikayeler anlatan antoloji filmlerini yayınlayacak.
Bu Star Wars antoloji filmlerinin ilki olan Rogue One: A Star Wars Story, önümüzde ay vizyona girecek. Rogue One'ın çıkışı yaklaşırken, bir sonraki Star Wars antoloji filmi de şekillenmeye başladı. 2018 yılında vizyona girecek olan Han Solo filmi, aradığı kadın başrol oyuncusunu Game of Thrones'ta buldu. HBO'nun sevilen dizisinde Daenerys Targaryen'i canlandıran Emilia Clarke, Han Solo filminin ana karakterlerinden birini canlandıracak.
Emilia Clarke'ın Star Wars evrenine katıldığını duyuran StarWars.com, genç oyuncunun canlandıracağı karakter hakkında ise herhangi bir detay paylaşmadı. Öte yandan Variety'nin haberine göre rol için Clarke'ın yanı sıra Kiersey Clemons (The Flash), Jessica Henwick (Iron Fist) ve  Tessa Thompson (Creed) da değerlendirilmiş ancak sonunda rolü kapan Clarke olmuş.
21 Jump Street ve The Lego Movie gibi eğlenceli filmlerle adını duyuran Christopher Miller ve Phil Lord ikilisinin yöneteceği film; Star Wars evreninin en sevilen karakterlerinden biri olan Han Solo'nun gençlik yıllarını anlatacak. Harrison Ford ile özdeşleşen Han Solo'nun gençliğini Alden Ehrenreich canlandırırken, Donald Glover da Lando Calrissian'ın gençliğini canlandıracak.

http://deadline.com/2016/11/emilia-clarke-han-solo-stand-alone-film-1201857438/ Yorum Yaz
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MALTHAEL 3 yıl en beğenilen
Film güzel olsun yeter , bunun filmde oluyor olması pek önemli değil benim için .
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serkan78689 3 yıl
Çok balon bir oyuncu
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alito 3 yıl
Emilia Clarke varsa her türlü izlenir zaten. Daha Rogue One çıkmadan merakla beklemeye başladım.
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ÇatlakMerlin 11 ay
Oyunculuğunda bir numara yok aslında. Neden bu kadar gündem olduğunu herkes biliyor. E bunu da her dönem bir kadın oyuncu yaşıyor zaten. Yetenekle destekleyemiyorsa ününü sönüp gidiyor zaten sonra.
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Rohanli_Theoden 2 yıl
ben bunu Konyalılara benzetiyorum.
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igetsky 2 yıl
Vader yoksa ne yapsalar bos goklerden gelen bir karahahahahahh
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Paorus 2 yıl
khalesiiiiiii
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sdc55 3 yıl
film daha öncekiler güzeldi şimdi güzel olacağını duşunuyorum
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okan_cehapelioglu 3 yıl
donanımhaber film sitesi oldu galiba habere bak.Adam gibi haber yayınlayın kardeşim bissürü model çıkıyor incelesinize kardeşim mi5s, mi note2 bissür telefon çıktı paranız mı yok getirin inceleyin yok illa ayağınıza gelecek model dimi beleşe gönderecekler size öyle inceleyeceksiniz ulan trilyonlar kazanıyorsunuz be ne doymaz adamlarsınız
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lovely_man1986 3 yıl
Bekleyelim görelim ama önemli olan senaryo tabiki
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drjacob 3 yıl
Emilia Clarke güzel bayan ama yetmez bize senaryo lazım en sağlam olanından
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GenkaNuank 3 yıl
Yalnız star wars bilim kurgu değil fantezi
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Guest-BF8E9B238 3 yıl
Star Wars'a 2005 yılında nokta koyulması lazımdı. Herifler para uğruna efsaneleri yok ediyor. Star Wars'un nasibi de sıradan bir bilim kurgu filmi olmaktan öte değil, fazla beklentiniz olmasın.
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