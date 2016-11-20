Game of Thrones'un yıldızı Star Wars evrenine katıldı

Sinema tarihinin en sevilen serileri arasında yer alan Star Wars, geçtiğimiz yıl vizyona giren The Force Awakens ile uzun bir aranın ardından beyaz perdeye geri döndü. Sinemaseverlere her yıl yeni bir Star Wars filmi sunmayı planlayan Disney, The Force Awakens ile başlayan yeni üçlemenin filmlerini bir yıl arayla yayınlarken, aradan geçen bu yıllarda da Star Wars evreninde geçen münferit hikayeler anlatan antoloji filmlerini yayınlayacak.

Bu Star Wars antoloji filmlerinin ilki olan Rogue One: A Star Wars Story, önümüzde ay vizyona girecek. Rogue One'ın çıkışı yaklaşırken, bir sonraki Star Wars antoloji filmi de şekillenmeye başladı. 2018 yılında vizyona girecek olan Han Solo filmi, aradığı kadın başrol oyuncusunu Game of Thrones'ta buldu. HBO'nun sevilen dizisinde Daenerys Targaryen'i canlandıran Emilia Clarke, Han Solo filminin ana karakterlerinden birini canlandıracak.

Emilia Clarke'ın Star Wars evrenine katıldığını duyuran StarWars.com, genç oyuncunun canlandıracağı karakter hakkında ise herhangi bir detay paylaşmadı. Öte yandan Variety'nin haberine göre rol için Clarke'ın yanı sıra Kiersey Clemons (The Flash), Jessica Henwick (Iron Fist) ve Tessa Thompson (Creed) da değerlendirilmiş ancak sonunda rolü kapan Clarke olmuş.

21 Jump Street ve The Lego Movie gibi eğlenceli filmlerle adını duyuran Christopher Miller ve Phil Lord ikilisinin yöneteceği film; Star Wars evreninin en sevilen karakterlerinden biri olan Han Solo'nun gençlik yıllarını anlatacak. Harrison Ford ile özdeşleşen Han Solo'nun gençliğini Alden Ehrenreich canlandırırken, Donald Glover da Lando Calrissian'ın gençliğini canlandıracak.

http://deadline.com/2016/11/emilia-clarke-han-solo-stand-alone-film-1201857438/