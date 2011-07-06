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Scott Croyle: HTC firması IDEA, Red Dot ve IDA'dan tasarım ödüllerine layık görüldü

7 yıl
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Scott Croyle: HTC firması IDEA, Red Dot ve IDA'dan tasarım ödüllerine layık görüldü
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Son üç ayda ard arda gelir rekorları kıran ve 2011 yılının ikinci çeyreğinde 11 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştiren Tayvan merkezli akıllı telefon üreticisi HTC'nin önemli isimlerinden Scott Croyle, IDEA 2011, Red Dot 2011 ve IDA 2010 gibi önemli etkinliklerde HTC telefonların çeşitli tasarım ödülleri topladığını gündeme getirdi.
Her bir organizasyonu daha detaylı olacak şekilde tek tek ele alırsak, Microsoft'un yeni nesil mobil işletim sistemi Windows Phone 7'nin üç ayrı kategoride ödül kazandığı IDEA 2011'de (International Design Excellence Awards - Uluslararası Tasarım Mükemmelliği Ödülü) HTC Droid Incredible (Altın), HTC Evo 4G (Gümüş) ve HTC Legend (Bronz) ödüle layık görüldü. Amerika Endüstriyel Tasarımcılar Derneği ile Fast Company dergisinin sponsorluğunda gerçekleştirilen IDEA tarafından verilen ödüller ''Tasarım Oskarları'' olarak da görülüyor.
2011 yılının mart ayında düzenlenen Red Dot 2011 etkinliğinden üç farklı ödülü evine götürmüş. HTC Evo 4G (Best of the best - En İyinin En İyisi) ödülünü kazanmış. Buna ek olarak HTC Legend ve Aria da yüksek tasarım kaliteleri ileri sürülerek Red Dot'dan diğer iki ödülün sahibi olmuş.
Son olarak mayıs ayında düzenlenen IDA'dan (International Design Awards - Uluslararası Tasarım Ödülleri) HTC Legend'ın altın ödülü kazandığı belirtilmekte. Özetle HTC'nin başarıları da arkasına alarak yoluna devam ettiğini söylemek mümkün.

Scott Croyle: HTC firması IDEA, Red Dot ve IDA'dan tasarım ödüllerine layık görüldü
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(HTC Droid Incredible)

http://www.htc.com/www/press.aspx?id=172210&lang=1033 Yorum Yaz
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séquestre 7 yıl
Tebrik ederiz efendim..
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bilm-i yorum 7 yıl
Haketti HTC.
Cep bilgisayarcılığından gelip smartphone piyasasını altüst etmek ödüle layıktır.
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DH Misafiri 7 yıl
HTCnin son günlerdeki yükselişi dikkat çekici
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