Scott Kelly'nin Dünya'ya dönüşünü canlı izleyin(İniş gerçekleşti)

Rus kozmonot Mikhail Kornienko ile insan vücudunun uzun süreli uzay seyahatlarine vereceği tepkileri gözlemlemek amacıyla yaklaşık 1 yıldır Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan Scott Kelly, Rus meslektaşları Kornienko ve Sergey Volkov ile birlikte bu gece Dünya'ya geri dönüş yapıyor.



Kelly'nin bu gece sona erecek olan bu uzun süreli görevini diğerlerinden farklı kılan bambaşka bir özelliği var: Kelly bir de ikiz kardeşe sahip. Kendisi gibi astronot olan ikiz kardeşi Mark Kelly, görevin Dünya ayağını oluşturuyor. Scott Kelly'nin bu gece Yeryüzü'ne iniş yapmasıyla beraber bilim insanları iki kardeşin vücut farklılıklarını incelemeye başlayacaklar. NASA bu görevi 2-3 yıl süreceği düşünülen Mars yolculukları için önemli bir adım olarak görüyor.





Önceki görevleriyle beraber totalde 520 gün uzayda kalan Kelly'nin bu gece sona erecek olan son görevi tam 340 günlüktü. Uzun süreli görevi boyunca sosyal medya hesapları üzerinden birçok fotoğraf paylaşan Kelly'nin bu muhteşem fotoğraflarına alttaki haberimizden göz atabilirsiniz.



Ayrıca Bkz. "Astronot Scott Kelly'nin uzaydan çektiği en güzel 25 fotoğraf" Kendisinin göreviyle birlikte uzun süreli Mars yolculukları hakkında birçok bilgi edinebileceğimizi düşünen Kelly, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda,"Bu görevi gelecekteki insanlı Mars seyahatlari için bir basamak olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.Önceki görevleriyle beraber totalde 520 gün uzayda kalan Kelly'nin bu gece sona erecek olan son görevi tam 340 günlüktü. Uzun süreli görevi boyunca sosyal medya hesapları üzerinden birçok fotoğraf paylaşan Kelly'nin bu muhteşem fotoğraflarına alttaki haberimizden göz atabilirsiniz.

Astronot Scott Kelly ve kozmonot Mikhail Kornienko'nun dönüş programı bu gece TSİ 23.15'de ikilinin Soyuz kapsülüne girişleriyle başlayacak. 03.05'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılacak olan kapsül, 5.15'de yörüngeyi terk edip Dünya atmosferine girecek ve son olarak 6.27'de Yeryüzü'ne iniş yapacak.



Kelly ve Kornienko'nun dönüş macerasını sizler de NASA'nın Ustream adresi üzerinden canlı takip edebileceksiniz. Ayrıca yine Ustream yayını üzerinden ikilinin ISS'e vedalarını da izleme fırsatını yakalayacağız.

Güncelleme: Astronot ve kozmonotlar Türkiye'ye göre bu sabah saatlerinde Kazakistan'a iniş yaptılar. Scott Kelly, Mikhail Kornienko ve Sergey Volkov oldukça sağlıklı ve neşeli görünüyor olsalar da henüz yer çekimine alışamamaları nedeniyle ayağa kalkamadılar.