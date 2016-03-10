Screening Room filmleri sinemalarla aynı anda evinize getirecek

Napster'ın kurucularından ve Facebook'un eski başkanı Sean Parker ve SFX Entertainment'tan Prem Akkaraju filmleri sinemalarla aynı anda evimizde de izlememizi sağlayacak bir servis üzerine çalıştıklarını açıkladılar. İki "Screen Room" adlı bu serviste korsana karşı ciddi önlemler alınacağını da belirtiyorlar.

Eğer bu servis hayata geçerse filmi her izlediğimizde 50 dolar ödememiz gerekecekmiş. Cihazın kutusu ise yaklaşık 150 dolara satılacak. Açıkçası cihaz pek pahalı olmasa da filmi her izlediğimizde bu kadar para verme fikri bazı insanları bu cihazdan uzak tutabilir. Diğer taraftan sinemada çocuk sesi, telefonlarıyla oynayıp dikkatinizi dağıtan ergenler veya sesten şikayet ediyorsanız bu servis fazlasıyla ilginizi çekecektir.

Parker ve Akkaraju, Screen Room'a Universal, Fox ve Sony'nin ciddi anlamda ilgi gösterdiğini söylerken AMC ile imza aşamasına geldiklerini de belirtiyorlar. İlk aşamada bu servisin ilgi görmesi için aslan payını da bu firmalara ve sinema salonlarına vermeye hazırlar. Bu servisin hayata geçmesi için Screen Room'dan izlenen her film için 2 sinema bileti verileceği böylece sinemaların taviz parası alacaklarını vurgulanıyor. Hatta ikili her filmden en fazla 5 dolar kazanmayı hedefliyorlar.

http://www.engadget.com/2016/03/10/the-screening-room-movies/?ncid=txtlnkusaolp00000595