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Screening Room filmleri sinemalarla aynı anda evinize getirecek

Napster'ın kurucularından Sean Parker filmleri sinemalarla aynı anda izlememize olanak verecek bir servis üzerinde çalıştığını açıkladı. Film şirketleri de bu servise sıcak bakıyorlar.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Sinema ve Dizi
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Screening Room filmleri sinemalarla aynı anda evinize getirecek
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Napster'ın kurucularından ve Facebook'un eski başkanı Sean Parker ve SFX Entertainment'tan Prem Akkaraju filmleri sinemalarla aynı anda evimizde de izlememizi sağlayacak bir servis üzerine çalıştıklarını açıkladılar. İki "Screen Room" adlı bu serviste korsana karşı ciddi önlemler alınacağını da belirtiyorlar.
Eğer bu servis hayata geçerse filmi her izlediğimizde 50 dolar ödememiz gerekecekmiş. Cihazın kutusu ise yaklaşık 150 dolara satılacak. Açıkçası cihaz pek pahalı olmasa da filmi her izlediğimizde bu kadar para verme fikri bazı insanları bu cihazdan uzak tutabilir. Diğer taraftan sinemada çocuk sesi, telefonlarıyla oynayıp dikkatinizi dağıtan ergenler veya sesten şikayet ediyorsanız bu servis fazlasıyla ilginizi çekecektir.
Parker ve Akkaraju, Screen Room'a Universal, Fox ve Sony'nin ciddi anlamda ilgi gösterdiğini söylerken AMC ile imza aşamasına geldiklerini de belirtiyorlar. İlk aşamada bu servisin ilgi görmesi için aslan payını da bu firmalara ve sinema salonlarına vermeye hazırlar. Bu servisin hayata geçmesi için Screen Room'dan izlenen her film için 2 sinema bileti verileceği böylece sinemaların taviz parası alacaklarını vurgulanıyor. Hatta  ikili her filmden en fazla 5 dolar kazanmayı hedefliyorlar. 

http://www.engadget.com/2016/03/10/the-screening-room-movies/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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Lord Melkor 3 yıl
Böyle birşeye imkan yok. Bunu yapmak korsancıların işini kolaylaştırır
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SC0RPION 3 yıl
Korsanın önüne geçmek mi ? Daha çok kolaylaştıracak bir film seanslara girdiğinde tek seferde video yakalama kartıyla oynayan filmin kopyasını alıp CD'lere daha rahat yükleyebilir..
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serafon 3 yıl
sinema salonları biter o zaman
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rockchu 3 yıl
Zaten hali hazırda bu sistemin benzeri G. KORE de var yeni bir şey değil yani. İstenen ücret abartılı da bulunabilir sağladığı faydaya göre uygun da, bir çıksın nasıl bir şey olduğu iyice anlaşılsın üzerine daha sağlıklı yorumlar yapılabilir.
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ULYSES 3 yıl
Fiyat makul olsa düşünülebilirdi aslında. Sırf şu telefonuyla oynayanlar, yanındakiyle sohbet eden görgüsüz, saygısız, seviyesiz (daha söyleyecek çok seyim var ama kurallar engel) tipler yüzünden çok sevdiğim sinema kültüründen soğudum.
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myhotyro 3 yıl
İyiymiş, DVD'lere ve Bluray'leride tek izleniplik yapsınlar, ne öyle 15-20 $ a alıp defalarca izliyorsun.
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St Batuhan 3 yıl
En fazla 5 dolar kazanmak ve 50 dolar gibi uçuk bir ücret. Bunun faydası ne olabilir ki? Alırsın zamanı geldiğinde blu-ray izlersin ya da filmin Imax gösterimi varsa 30 liraya paşa paşa izlersin devasa perdesinde falan. Bence çok mühim değil 50 dolar gibi bir ücret için. Olur da 15 dolar gibi bir miktar koyarlar o zaman kabul de 50 çok çok uçuk.
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