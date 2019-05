Sea of Thieves sahipleri, oyunu üç arkadaşına hediye edebilecek

Tam Boyutta Gör

Sea of Thieves’i tek başınıza oynamaktan sıkıldıysanız ve oyunu arkadaşlarınızın da satın almasını istiyorsanız müjdeli bir haberimiz var. Sea of Thives’i üç arkadaşınızla ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.

Sea of Thieves veya Xbox Game Pass sahibi oyuncular, Sea of Thieves’i üç arkadaşına geçici olarak hediye edebilecek. Hediye kodu gönderdiğiniz oyuncular 13 Şubat tarihine kadar oyunu ücretsiz olarak oynayabilecek. Dilerse yüzde 35 indirim ile kalıcı olarak satın alabilecekler.

Sea of Thieves’i Xbox One ve PC’de oynayabilirsiniz. Ücretsiz güncelleştirmeler ile oyunun içeriği genişletilmeye devam ediliyor. Sea of Thieves, Mart 2018’de çıkışını gerçekleştirmişti. Aşağıdaki bağlantı üzerinden Sea of Thieves’i arkadaşlarınıza ücretsiz olarak hediye edebilirsiniz:

Sea of Thieves 'Arkadaşınla Ücretsiz Oyna' Kampanyası