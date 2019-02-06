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Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sea of Thieves sahipleri, oyunu üç arkadaşına hediye edebilecek

Microsoft tarafından başlatılan kampanya ile Sea of Thieves sahipleri, üç arkadaşına oyunu ücretsiz olarak hediye edebiliyor. Kampanyaya katılım bağlantısı haberimizde.
3 ay
3b
1
10
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Sea of Thieves sahipleri, oyunu üç arkadaşına hediye edebilecek
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Sea of Thieves’i tek başınıza oynamaktan sıkıldıysanız ve oyunu arkadaşlarınızın da satın almasını istiyorsanız müjdeli bir haberimiz var. Sea of Thives’i üç arkadaşınızla ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.

Sea of Thieves veya Xbox Game Pass sahibi oyuncular, Sea of Thieves’i üç arkadaşına geçici olarak hediye edebilecek. Hediye kodu gönderdiğiniz oyuncular 13 Şubat tarihine kadar oyunu ücretsiz olarak oynayabilecek. Dilerse yüzde 35 indirim ile kalıcı olarak satın alabilecekler.

Sea of Thieves’i Xbox One ve PC’de oynayabilirsiniz. Ücretsiz güncelleştirmeler ile oyunun içeriği genişletilmeye devam ediliyor. Sea of Thieves, Mart 2018’de çıkışını gerçekleştirmişti. Aşağıdaki bağlantı üzerinden Sea of Thieves’i arkadaşlarınıza ücretsiz olarak hediye edebilirsiniz:

Sea of Thieves 'Arkadaşınla Ücretsiz Oyna' Kampanyası                


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MustafaC53 3 ay en beğenilen
Click bait yapmışsın editör, utanmıyor musun ?
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Umutcan 3 ay
3 arkadaşına süreli demo verecek demek daha doğru. Eğlencelik güzel oyun ama
o kadar online oyun süresi harcanabilecek bir oyun da değil gibi geldi. O paraları haketmez muhtemelen.
Türkiye'de oyun alırken 10 kere düşünmek lazım.
3 arkadaşına süreli demo verecek demek daha doğru. Eğlencelik güzel oyun amao kadar online oyun süresi harcanabilecek bir oyun da değil gibi geldi. O paral...
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Eeltorm 3 ay
Çünkü oynayan yok.
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wolferto 3 ay
apex gbi bi oyun free ken bu oyunun bu fiyata cikmasi komedi
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ungalath 3 ay
45 gün 1 liraya oynayabiliyorsun zaten ne anlamı var satın almanın ?
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Xiaomiseverim 3 ay
Böyle başlık mı olur heyecanlandım bu yaptığınız ayıptır sitenin seviyesi her geçen gün düşüyor bilin ki bu sektör tekelinizde değil hattınız var diye alışkanlık diye burada birçok kişi şansınızı zorlayıp durmayın kendinize gelin iki adım sonra webtekno var
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ThePscho 3 ay
Oyunun adını bile ilk kez duydum. Ya ben cahilim ya oyun kötü.
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GoldPunch 3 ay
6 gün için mi?
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Umutcan 3 ay
3 arkadaşına süreli demo verecek demek daha doğru. Eğlencelik güzel oyun ama
o kadar online oyun süresi harcanabilecek bir oyun da değil gibi geldi. O paraları haketmez muhtemelen.
Türkiye'de oyun alırken 10 kere düşünmek lazım.
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Xboxxuser 3 ay
yeni bir şeyler yaptılar sanırım oyuna, denetmek istiyorlar. Oyun çıkalı bir yıl oldu, yeni yeni bir şeyler yapıyorlar 😄 2 ay önce Game pass ten indirdim 2 saat dayanabildim oyuna. Görev çeşidi 2 filan ve iskelet dışında bir şey yoktu :) sonra indirmek için geçen 1 günüme üzüldüm. Bu herkeste böyle olmuş, şimdi yenileseler bile kimse denemek istemez tabi ilk başta böyle bi oyun yapıp aaa oyun parası alırsan.
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MustafaC53 3 ay en beğenilen
Click bait yapmışsın editör, utanmıyor musun ?
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qoqoCAN 3 ay
Sea of Thieves’i üç arkadaşına geçici olarak hediye edebilecek.
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Eeltorm 3 ay
Çünkü oynayan yok.
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