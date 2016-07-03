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Seagate, 1600 kişiyi işten çıkarıyor

Depolama çözümleri sektörünün dev ismi Seagate, bilgisayar pazarında yaşanan durgunluk ile birlikte başlayan mekanik disklere talep azalması nedeniyle maliyetleri düşürmek zorunda kaldı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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Genelde ticaret hayatında, bir sektörün gerilemeye başladıktan sonra işçi çıkarma durumlarının kaçınılmaz olduğunu görüyoruz. Artan maliyetlerin karşılanabilmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması adına yapılan bu işten çıkarmalara son örnek Seagate.

Depolama çözümleri sektörünün dev ismi Seagate, bilgisayar pazarında yaşanan durgunluk ile birlikte başlayan mekanik disklere talep azalması nedeniyle maliyetleri düşürmek zorunda kaldı. Firma, iş gücünün yaklaşık yüzde 3’ünü yani 1600 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. Böylece yıllık 100 milyon dolar tasarruf sağlanabilecek.

Ayrıca Bkz. "Oracle, Itanium davasında 3 milyar dolar tazminat ödeyecek"

Bilgisayar pazarında son yıllarda yaşanan durgunluk nedeniyle, üreticilerin Seagate’den yaptıkları tedarikler 5 çeyrektir düşme eğiliminde. Bunun sonucunda gelirler de 5 çeyrektir düşüyor. Bu yıl firmanın borsadaki değeri de yüzde 35 civarında azaldı. SSD sektöründe de yatırımlar rakiplerinin gerisinde kalınca, Seagate için küçülme kaçınılmaz oldu. Firma, geçen yıl yaptığı planlamalarda 1000 civarında kesinti yapmayı düşünüyordu ancak bugün sayı 1600’e yükselmiş durumda.

Bilgisayar pazarında yükseliş trendine giren ikisi bir arada melez bilgisayarların sayesinde, SSD taleplerinde de artış var. Ayrıca veri transfer hızları nedeniyle oyuncu dizüstü modellerinde de SSD sürücüler sıklıkla kullanılıyor. Bu bakımdan, HDD pazarında faaliyet gösteren pek çok üretici hali hazırda SSD sektörüne büyük yatırımlar yapıyor. Samsung bu alanda liderken, Toshiba, Western Digital de onu takip ediyor. Seagate, sonbahar döneminde işten çıkarmaları tamamlamış olacak.

 

http://thenextweb.com/insider/2016/06/30/seagate-cutting-1600-jobs-demand-hard-drives-spin/ Yorum Yaz
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Kefelon 3 yıl en beğenilen
Bilgisayar pazarında yaşanan durgunluktan ziyade WD'nin daha çok tercih edilen bir marka haline gelmesi bence Seagate'e daha büyük bir darbe vurdu.
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fuujitsu 3 yıl
%3 ü 1600 kişi mi ediyor ?
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idombayci 3 yıl
ankaland
yahuu bu seagate anlamış değilim.. sürücü pazarında en eski şirketlerden biri olmasına rağmen neden ssd işinde o kadar geride kaldı.. halbuki şu anda en iyi ssd yi seagate üretmeliydi.. benim araba üretip otomobil üreticilerinin iflas etmesi gibi saçma bir şey..

Seagate zaten samsung satın aldı. Samsung markasıyla ssd zaten var. Arçeliğin beko gibi ürünleri gibi belki ileride olur.
Ayrıca beter olsun diyorum. İki tane farklı zamanlarda seagate harici disk ve normal hdd aldım. Garantisi bile dolmadan bozuldu. Disk raw oldu olarak görünüyor. Silemiyorsun, kopyalayamıyorsun. Rezil oldu 1 tb lik diskler çöp olarak kutuda duruyor.
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Volkanbaba 3 yıl idombayci
Samsung, Seagate'yi satın almadı. Tam aksine Seagate Samsungun HDD bölümünü satın aldı. Samsung hdd pazarından çıkarak ssd'ye yöneldi.
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ankaland 3 yıl
yahuu bu seagate anlamış değilim.. sürücü pazarında en eski şirketlerden biri olmasına rağmen neden ssd işinde o kadar geride kaldı.. halbuki şu anda en iyi ssd yi seagate üretmeliydi.. benim araba üretip otomobil üreticilerinin iflas etmesi gibi saçma bir şey..
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huseyinadukeeee 3 yıl
Onlar bir yolunu bulur
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ydagli42 3 yıl
Yazık bir sürü insan benim gibi işsiz kalacak.
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Turkforce 3 yıl
Piyasa uzmanları doluşmuş yine...
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canguler917 3 yıl
yeni şeylere adapte olamazsan küçülür küçülür yok olursun. bknz: nokia
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fuujitsu 3 yıl
%3 ü 1600 kişi mi ediyor ?
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Patren 3 yıl
ssd yönelmeleri lazım
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Kefelon 3 yıl en beğenilen
Bilgisayar pazarında yaşanan durgunluktan ziyade WD'nin daha çok tercih edilen bir marka haline gelmesi bence Seagate'e daha büyük bir darbe vurdu.
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