Seagate, 1600 kişiyi işten çıkarıyor

Genelde ticaret hayatında, bir sektörün gerilemeye başladıktan sonra işçi çıkarma durumlarının kaçınılmaz olduğunu görüyoruz. Artan maliyetlerin karşılanabilmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması adına yapılan bu işten çıkarmalara son örnek Seagate.

Depolama çözümleri sektörünün dev ismi Seagate, bilgisayar pazarında yaşanan durgunluk ile birlikte başlayan mekanik disklere talep azalması nedeniyle maliyetleri düşürmek zorunda kaldı. Firma, iş gücünün yaklaşık yüzde 3’ünü yani 1600 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. Böylece yıllık 100 milyon dolar tasarruf sağlanabilecek.

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Bilgisayar pazarında son yıllarda yaşanan durgunluk nedeniyle, üreticilerin Seagate’den yaptıkları tedarikler 5 çeyrektir düşme eğiliminde. Bunun sonucunda gelirler de 5 çeyrektir düşüyor. Bu yıl firmanın borsadaki değeri de yüzde 35 civarında azaldı. SSD sektöründe de yatırımlar rakiplerinin gerisinde kalınca, Seagate için küçülme kaçınılmaz oldu. Firma, geçen yıl yaptığı planlamalarda 1000 civarında kesinti yapmayı düşünüyordu ancak bugün sayı 1600’e yükselmiş durumda.

Bilgisayar pazarında yükseliş trendine giren ikisi bir arada melez bilgisayarların sayesinde, SSD taleplerinde de artış var. Ayrıca veri transfer hızları nedeniyle oyuncu dizüstü modellerinde de SSD sürücüler sıklıkla kullanılıyor. Bu bakımdan, HDD pazarında faaliyet gösteren pek çok üretici hali hazırda SSD sektörüne büyük yatırımlar yapıyor. Samsung bu alanda liderken, Toshiba, Western Digital de onu takip ediyor. Seagate, sonbahar döneminde işten çıkarmaları tamamlamış olacak.