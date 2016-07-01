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Oracle, Itanium davasında 3 milyar dolar tazminat ödeyecek

HP ve Oracle arasında 4 yıldan bu yana devam eden Itanium davasında nihai karar açıklandı. Yazılım devi Oracle, eski iş ortağına 3 milyar dolar tazminat ödeyecek.
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İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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HP ve Intel tarafından 2001 yılında yüksek performanslı bilgisayarları hedefleyerek piyasaya sürülen Itanium adındaki işlemci ailesi, yaklaşık 10 yıllık bir sürenin ardından piyasadan kalktı. Arkasında ise önemli bir davayı bıraktı.

HP, 2011 yılına kadar sunucularında Itanium işlemciler kullanmış ve Oracle ile de yazılım desteği konusunda ortaklık kurmuştu. 2012 yılında ise HP, ortağı Oracle’ın sözleşmelere bağlı kalmadığını iddia ederek mahkemeye başvurmuştu. Davada nihai karar verildi.

HP açtığı davada, Itanium işlemcilerin 2011 yılında üretiminin durması ile birlikte Oracle’ın da sebepsiz olarak yazılım desteğini kestiğini iddia ediyordu zira sözleşmede kullanım süresi sonuna kadar Itanium işlemcilere destek verilmesi maddesi yer alıyordu. Oracle’ın desteğini çekmesi sonrasında, HP de Itanium sunucularını kullanımdan kaldırmak zorunda kaldı. Bu da, firmaya büyük bir maliyet yükledi.

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Oracle, 2012 yılına kadar yazılım desteğini devam ettirdiğini iddia ediyor ancak Santa Clara yüksek mahkeme hakimi James Kleinberg, ilk yapılan duruşmada sözleşmenin açıkça ihlal edildiğine hükmetmişti. Dün yapılan son duruşmada ise Oracle’ın 3 milyar dolar tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi.

Google ile uzun süredir mücadele ettiği 9 milyar dolarlık davayı kaybeden Oracle için Itanium davası da büyük hayal kırıklığı oldu. Firma hem sözleşmenin ihlal edildiğine dair karar hem de tazminat kararına karşı en üst mahkemeye başvurmaya hazırlanıyor. Hali hazırda 56 milyar dolar nakit birikimi olan Oracle, bunun yaklaşık yüzde 5.4’ünü tazminat olarak verecek.

 

http://www.reuters.com/article/us-hewlett-packard-oracle-verdict-idUSKCN0ZG3C1 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
alemburda34 2 yıl
Adamlar habire baltayi tasa vuruyor
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symbiat 2 yıl
oracle "oracle" a sahip olduğu müddetçe bunlar gıdıklamaz...
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