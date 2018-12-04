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Seagate 16TB kapasiteli disklerin testlerine başladı

HDD sektöründe son iki yıldır kapasiteleri artırmanın çalışmaları yapılıyor. Üreticiler 16TB seviyesine kadar ulaşmış durumda. 2020 yılında ise 20TB kapasite hedefleniyor.
5 ay
8,9b
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11
HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçen yıl başlarında 16TB kapasiteli disklerin geliştirme sürecine başlayan Seagate yaklaşık iki yıl aradan sonra son aşamaya geldi ve prototip sürücülerin testlerine başladı. Seagate yeni sürücülerinde HAMR tekniğini kullanıyor.

HAMR nedir?

Bugüne kadar manyetik kayıt teknolojilerinde SMR, PMR ve TDMR olarak üç farklı teknik kullanılmaktaydı. İlk dönemlerde birbirine paralel manyetik izler üzerine yazan PMR teknolojisi kullanıldı. Sonrasında ise iki boyutlu manyetik izler üzerine yazan TDMR ve birbirinin üzerine binen manyetik izler üzerine veri yazan SMR devreye girdi.

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HAMR ise ısı yardımlı manyetik kayıt teknolojisi olarak tanımlanıyor ve 1990’lı yılların sonundan bu yana Seagate teknolojiyi geliştirmekle uğraşıyordu. HAMR tekniği veri yoğunluğunu arttırırken plaka sayısını arttırmadığı için boyut yine aynı kalıyor. Böylece herhangi bir özel işlem gerekmeden sistemlere entegre edilebiliyor.

Seagate ilk 16TB kapasiteli disklerin kendi sistemlerinde kullanılacağını açıkladı. Gelecek yıl itibariyle de ortaklarına yeni sürücüleri tedarik etmeye başlayacak. HAMR tekniği ile Seagate hızlı bir ilerleme hedefliyor. 2020 yılında 20TB kapasiteli HDD ürünlerinin piyasaya çıkması beklenirken 2024 yılında ise 48TB kapasiteli HDD ürünleri görebileceğiz.

 

https://www.techpowerup.com/250203/seagate-achieves-milestone-in-hamr-hdds-16-tb-units-internally-tested Yorum Yaz
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Fashionality 5 ay en beğenilen
HDD'lerin SSD'lere kiyasla daha ucuz ve yuksek boyutlu bir alternatif olarak kalmasinda bir zarar yok bence... zaten masaustu sistemlerde ikisini bir arada kullanabiliyorsunuz... isletim sistemini daha dusuk boyutlardaki SSD'ye kurduktan sonra, diger dosyalari HDD uzerinde saklamak cok daha ekonomik bir depolama yontemi bence
HDD'lerin SSD'lere kiyasla daha ucuz ve yuksek boyutlu bir alternatif olarak kalmasinda bir zarar yok bence... zaten masaustu sistemlerde ikisini bir arada kul...
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_Dominic_Toretto_ 5 ay
Toshiba da N300 ve X300 serisinde 14 TB'a çıkmış.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Executor Arhentir 5 ay
Güzel gelişme
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SidalTokyar 5 ay
Evet güzel yenilikler, çalışmalar ama SSD'yi ucuzlatsalar ne olurdu..
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Fashionality 5 ay en beğenilen
HDD'lerin SSD'lere kiyasla daha ucuz ve yuksek boyutlu bir alternatif olarak kalmasinda bir zarar yok bence... zaten masaustu sistemlerde ikisini bir arada kullanabiliyorsunuz... isletim sistemini daha dusuk boyutlardaki SSD'ye kurduktan sonra, diger dosyalari HDD uzerinde saklamak cok daha ekonomik bir depolama yontemi bence
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ShadowWyvern 5 ay
birde sözde ssd ucuzlatma olayları var qlc(tlcden 2 kat daha az yazma ömrü var)
Hdd teknolojisi, ssdlerin yazım ömründen dolayı bitmeyecek bir teknoloji olacağı kesin yada kamera sistemlerinde sürekli olarak veri yazımının fazla olduğu yerlerde hdd devam edecektir
SSD maliyeti ne kadar düşerse düşsün gelecekte ev kullanıcıları SSD kullanmaya başlasada kurumsal firmalarda HDD'lerin kalmaya devam edeceğini düşünüyorum(SSD'ler arıza verdiğinde verilerin kurtarılma olayı yok ancak HDD'lerde arızaya göre platterda yazan veriler kurtarılabilmekte cold storage olayıda ayrı bir konu)
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BumberShoot 5 ay ShadowWyvern
Tlc de ilk çıktığında yazım ömrü düşüktü geliştirmeler yapıldıkça yazım ömürleri arttı
Qlc de şuan yeni bir teknoloji ve geliştirme yapıldıkça ömürleri ve avantajları artacak.
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gun 5 ay
Bu diskler ssd’den halen çok daha ucuz 14 tb lık bir disk 400$ ise ssd herhalde 10000$ dır.
Depolamada bunlar halen çok üstün ve bizim için önemli Dh olarak çok data az maliyette saklamamız gerek.
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esmerbuyucu 5 ay gun
İyi de siz kurumsalsınız gün bey 😅
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Bloodin 5 ay
Sırf SSD yaygınlaşmasın diye bir yerlerini yırtıyorlar, boşa uğraşıyorsun Seagate, gelecek SSD'lerde
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kayamtky 5 ay
Anlaşıldı, SSD diskler ucuzlamadıkça, biz bu HDD den kurtulamayacağız.
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interwap 5 ay
Biz diskleri soğutmaya çalışıyoruz üreticiler ısıtmaya.
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