Seagate, LaCie firmasının büyük kısmını satın aldı

Depolama çözümleri üretiminde lider isimlerden Seagate, son kullanıcıya yönelik depolama ürünleri tasarlayan Fransız LaCie firmasının yüzde 64.5 hissesini satın aldığını duyurdu.





Bu oran LaCie tepe yöneticisi Philippe Spruch ve iş ortaklarının elinde bulunan hisselerin tamamını temsil ediyor.





Seagate, hisse başına 4.05 Avro şeklinde talebini sunarken, ek destekle rakamın 4.17 Avro olabileceği opsiyonu eklendi. Böylece satın alma sonrası firmanın bedeli, ek destek hesaba katılmadan, firmanın 31 Mart tarihinde sona eren çeyrek yılındaki elde ettiği 49 milyon Avroluk nakit birikim de dahil olmak üzere, 146 milyon Avro civarına tekabül ediyor.





Seagate satın almayla birlikte özellikle Japonya ve Avrupa'daki büyüme stratejilerine hız kazandıracak ve bünyesine daha güçlü mühendislik ve yazılım geliştirme yetenekleri ekleyecek.





LaCie tepe yöneticisi Spruch, satın alma sonrasında Seagate tüketici depolama ürünleri organizasyonunun başına geçecek.





LaCie işçi konseyi ile satın alma işlemini masaya yatırdıktan sonra Fransız yasalarına uygun olarak anlaşma metinleri hazırlanacak ve yılın sonlarına doğru da yetkili mercilerden onay beklenecek.





Seagate ve LaCie uzun bir süredir son kullanıcı depolama çözümleri konusunda da işbirliği halindeydi.