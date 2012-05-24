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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Seagate, LaCie firmasının büyük kısmını satın aldı

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Depolama çözümleri üretiminde lider isimlerden Seagate, son kullanıcıya yönelik depolama ürünleri tasarlayan Fransız LaCie firmasının yüzde 64.5 hissesini satın aldığını duyurdu.

Bu oran LaCie tepe yöneticisi Philippe Spruch ve iş ortaklarının elinde bulunan hisselerin tamamını temsil ediyor. 

Seagate, hisse başına 4.05 Avro şeklinde talebini sunarken, ek destekle rakamın 4.17 Avro olabileceği opsiyonu eklendi. Böylece satın alma sonrası firmanın bedeli, ek destek hesaba katılmadan, firmanın 31 Mart tarihinde sona eren çeyrek yılındaki elde ettiği 49 milyon Avroluk nakit birikim de dahil olmak üzere, 146 milyon Avro civarına tekabül ediyor. 

Seagate satın almayla birlikte özellikle Japonya ve Avrupa'daki büyüme stratejilerine hız kazandıracak ve bünyesine daha güçlü mühendislik ve yazılım geliştirme yetenekleri ekleyecek.

LaCie tepe yöneticisi Spruch, satın alma sonrasında Seagate tüketici depolama ürünleri organizasyonunun başına geçecek.

LaCie işçi konseyi ile satın alma işlemini masaya yatırdıktan sonra Fransız yasalarına uygun olarak anlaşma metinleri hazırlanacak ve yılın sonlarına doğru da yetkili mercilerden onay beklenecek.

Seagate ve LaCie uzun bir süredir son kullanıcı depolama çözümleri konusunda da işbirliği halindeydi.

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Satisfaction45 6 yıl
Marvel sata kontrolcüsü yüzünden o sata 2 yi kullanan vardır.
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alpa07 7 yıl
Samsung gitti gideli hdd piyasası durgun
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7Mhz 6 yıl
Tek üretici Seagate'e doğru bir yol varsa, mıçtık demektir.
Hdd'de WD'den devam edeyim bari.
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dreamblue35 7 yıl
her kes ssd ye yatırım yaparken Seagate neden disk e yatırım yapıyor anlamıyorum artık tekel gibi bir şey oldu 2 tane disk üreticisi var bakalım hayırlısı
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eddy123 7 yıl
İyice tekelciliklerini pekiştiriyorlar desenize. Amerika bunlara da dava açsa ya wd ile seagate fiyatları sabitlemeye başladı.
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RevivaL 7 yıl
Önce hddlerini düzeltsinler bi zahmet. Millet garantiye göndermekten sıkıldı
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1963bursa 7 yıl
HDD'lerdeki fiyat artışlarından sonra satışlarını arttıracak hali yok, evelki gün bir başlık vardı 169$'lık 256 GB SSD'ye sata2 diye burun kıvaranlar vardı, 256 GB son kullanıcının işini görüyor, HDD'ler bu düşük hızlarıyla sahte sata3'leri ve fahiş fiyatlarıyla nereye gidecekler. Seagate bir şekilde uygun maliyetli SSD modeller çıkarmalı, yoksa bu yolun sonu iyi bir yere çıkacağa benzemiyor.
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