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Sega Football Manager Mobile 2016 indirmeye sunuldu

Sega'nın PC platformundaki beğenilen futbol menajerlik oyunu Football Manager 2016, mobil sürümüyle iOS ve Android kullanıcılarının da ilgisini çekmeye çalışacak.
3 yıl
2,7b
1
12
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Sega Football Manager Mobile 2016 indirmeye sunuldu


Football Manager 2016 Mobile'da 14 farklı ülkenin takımlarının ve liglerinin yer aldığı oyunda, favori kulübünüzü en iyi şekilde yöneterek başarıdan başarıya koşmanız konu ediliyor. Futbolcularınıza taktik vermek ve maçı yönetmek dışında antrenman programları hazırlamak, isabetli transferler de yapmanız gerekiyor. Takımınız tarzınıza göre bir oyun stili geliştiriyor. Siz de başarılarınıza göre bronz, gümüş ve altın rozetler kazanıyorsunuz. 

Yeni başlayan menajerler için ücretsiz transferlerin olduğu bir başlangıç paketi sunulurken, yardımcı koçlar ile yükünüzün bir kısmını hafifletebiliyorsunuz. Ayrıca kendi yıldızlarınızı yetiştirip diğer takımlara kiralayarak gelir elde edebiliyorsunuz. 

Sega'nın menajerlik oyununun diğerlerinden farkı simülasyon oyunların kuşbakışı ve noktalar halinde oynanması. Bu da sistem grafiklerine çok fazla yük bindirmiyor. Elden geçirilen arayüz ve sadeleştirilen kontroller ile hareket halinde de oyunu oynamak mümkün. Oyun 24 TL fiyat etiketine sahip. 


 

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Nastyobi 3 yıl
Normalini beleş oynarken telefondan 24 tl verilecek bi oyun değil :D
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SHADOW 3 yıl
Bu kadar para bu oyuno cok.
Apksini indirin bence.ama emege saygi da onemli tabii karar sizin.ben apksini editlemeyi dusunuyorum.
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resolument 3 yıl
Oyun üst düzeyde yabancı dil bilgisi gerektirmiyor, bir şekilde oynanıyor ama Türkiye liginin olmaması.. insan gerçekten hayret ediyor.
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mmmashm 3 yıl nefendim
nefendim

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vay namussuzlar vay brezilyada belçikada çok mu satıyorlarmış
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***Leopard*** 3 yıl
Hem pahali,hemde boyle oyunlar telefonda zevk vermiyor

Bir onceki versiyonunu oynamistim gecen sene,2 mac yapip sildim

Tablette belki biraz daha iyi deneyim sunar
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Patren 3 yıl
24 tl etcek bir oyun degil
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-Mctolga- 3 yıl
Haber icin tskler indiricem
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mmmashm 3 yıl
oynayanlardan yorum alabilir miyiz acaba?
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28ky28 3 yıl
Oyun 1-2 gun önce çıkmıştı,keşke haberleri daha çabuk verebilseniz :)
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