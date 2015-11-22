Sega Football Manager Mobile 2016 indirmeye sunuldu





Football Manager 2016 Mobile'da 14 farklı ülkenin takımlarının ve liglerinin yer aldığı oyunda, favori kulübünüzü en iyi şekilde yöneterek başarıdan başarıya koşmanız konu ediliyor. Futbolcularınıza taktik vermek ve maçı yönetmek dışında antrenman programları hazırlamak, isabetli transferler de yapmanız gerekiyor. Takımınız tarzınıza göre bir oyun stili geliştiriyor. Siz de başarılarınıza göre bronz, gümüş ve altın rozetler kazanıyorsunuz.





Yeni başlayan menajerler için ücretsiz transferlerin olduğu bir başlangıç paketi sunulurken, yardımcı koçlar ile yükünüzün bir kısmını hafifletebiliyorsunuz. Ayrıca kendi yıldızlarınızı yetiştirip diğer takımlara kiralayarak gelir elde edebiliyorsunuz.





Sega'nın menajerlik oyununun diğerlerinden farkı simülasyon oyunların kuşbakışı ve noktalar halinde oynanması. Bu da sistem grafiklerine çok fazla yük bindirmiyor. Elden geçirilen arayüz ve sadeleştirilen kontroller ile hareket halinde de oyunu oynamak mümkün. Oyun 24 TL fiyat etiketine sahip.







