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Sena, GoPro Hero3 ve Hero3+'a özel olarak hazırladığı Bluetooth ses paketini tanıttı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sena, GoPro Hero3 ve Hero3+'a özel olarak hazırladığı Bluetooth ses paketini tanıttı
Aksiyon kamerası ile motosiklet, spor ve iş sahalarına özel Bluetooth kulaklık modelleri hazırlayan Sena, GoPro Hero3 ve Hero3+'a özel olarak geliştirdiği yeni Bluetooth ses paketini tanıttı.
Aksiyon kamerası denildiği zaman akla gelen ilk firmalardan GoPro'nun Hero3 ve Hero3+ modelleri için hazırlanan "Sena Bluetooth Audio Pack", kameraların arkasına LCD ekran, Wi-Fi ve batarya adaptörleri gibi bağlanıyor ve cihazların Bluetooth destekli kablosuz mikrofonlar ile kullanılmasına imkan tanıyor. Bluetooth mikrofonlardan (Birden fazla) aldığı ses sinyallerini videoların içerisine kaydedebilen ürün, firmanın kendi ürünleri yanında piyasada yer alan diğer mikrofonlarla da çalışma gösterebiliyor ve böylece kişileri kablolu mikrofon karmaşasından kurtarıyor. Tam olarak 2.5 saatte dolan lityum polimer bataryasıyla 3 saat konuşma ve 3 ay bekleme süresi ortaya koyabilen Sena Bluetooth Audio Pack, açık alanda 100 metre kullanım mesafesi sunabiliyor ve 21 gram ağırlığıyla rahatlıkla taşınabiliyor. Ses adaptörünün ayrıca suya karşı dayanıklı özel bir haznesi de (Ayrı satılıyor) bulunuyor.
Sena'nın popüler aksiyon kameraları GoPro Hero3 ve Hero3+ için hazırladığı Bluetooth Audio Pack aparatı, 99 Euro fiyat etiketiyle buradan satın alınabiliyor.
 
Sena, GoPro Hero3 ve Hero3+'a özel olarak hazırladığı Bluetooth ses paketini tanıttı

http://senabluetooth.com/product/cameras/sena-bluetooth-pack-for-gopro/#tab-specifications Yorum Yaz
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carman 5 yıl
güzel umarım buna uygun su geirmez kılıf ta yapılır
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