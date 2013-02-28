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Sense 5 ara yüzü, HTC One X, One X+, One S ve HTC Butterfly modellerine de gelecek

6 yıl
1,1b
1
17
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sense 5 ara yüzü, HTC One X, One X+, One S ve HTC Butterfly modellerine de gelecek
HTC'nin Android işletim sistemine sahip yeni akıllı cep telefonu modeli olan HTC One üzerinde gelen Sense 5 ara yüzü, sadece bu modele özel olmayarak eski HTC telefonlarına da gelecek.
HTC'nin resmi Facebook sitesi üzerinde sorulan " Yeni Sense 5 HTC One X modeli için gelecek mi ?" sorusuna cevap veren HTC, yeni ara yüzün önümüzdeki aylar içerisinde HTC One X, One X+, One S ve HTC Butterfly modellerine de geleceğini müjdeledi. Başka modellere gelip gelmeyeceği hakkında açıklama yapmayan firma, bu hamlesi ile Sense 5 ara yüzü ile gelen yeni özellikleri de, eski akıllı cihazları üzerine aktarmış olacak.

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jinnix 6 yıl
arkadaşlara katılıyorum one serisi daha dün çıktı ne zaman eskidi ben one S imi 3-4 sene kullanırım diyordum değiştireyim eskidi mi yaniiii :)))
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Húrin 6 yıl
sabirsizlikla bekliyoruz
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tinziri 6 yıl
HTC ŞAŞIRTTI BİZ RESMEN.. BEKLENMEYEN HAREKETLER BUNLAR..
GÜNCELLEM KONUSUNDA BİLİYOSUNUZ SİCİLLERİ KABARIK.. AMA EN AZINDAN BU DURUMDAN DERS ALMIŞA BENZİYORLAR.
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lazloo 6 yıl
HTC yazılım konusunda kendini düzeltme çabası içinde.Umarım bu yolda devam ederiler.
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strathmorea 6 yıl
DH Misafiri
Az da olsa takılma meydana geliyordu. Bu sayede daha akıcı ve daha hızlı bir arayüz bunun yanında daha az ram kullanan ve dolayısıyla işlemciye daha az yüklenen bir arayüz olacak.Bu da demek oluyor ki one x imizde daha fazla batarya performansı gösterecek. Sadece arayüzü de güncellemeyeceklerine göre 4.2 güncellemesi de bu telefonalra gelecek..Saygılar..

Ben tam tersini düşünüyorum. Sense 5 daha fazla ram tüketecektir. Ama umalım ki senin dediğin gibi olsun. 2 gün önce One x'e format attım yani fabrika ayarlarına sıfırladım temizlensin diye fakat ram tüketimi 700 mb den aşağıya halen fazla düşmüyor. Sense 5 ne kadar kaynak tüketir bilemeyiz. Telefona geldiğinde iyice bir tepkileri alıp ona göre güncellerim yada güncellemem.
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efe7182 6 yıl
keşke gelmese :)
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Evren 6 yıl
HTC butterfly kullanıyorum.İllaki getirecekler sense 5 'i
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strathmorea 6 yıl
byJuck
...bu hamlesi ile Sense 5 ara yüzü ile gelen yeni özellikleri de, eski akıllı cihazları üzerine aktarmış olacak. hangi eski cihazlardan bahsediyorsunuz :D daha dün çıktı one s , one x, X+ vs. yapmayın ya [:]

Sonuna kadar katılıyorum. One x çıkalı 10 ay kadar oldu daha, neyin eskisi bu anlamadım, one x + çıkalı 3 ay oldu olmadı. İnsanı eski psikolojisine sokmaya çalışmıyorlar mı komik oluyor artık. İnat ettim ve 4 ay önce aldığım one x imi an az 1,5 sene kullanacağım.
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HTC Specialist 6 yıl
master_axe
Sense 5 de ki haberler internet kotasını nasıl etkiler ? Bu bildirimler çok fazla kotayı etkiler mi ??

Kapatılabiliyor. Ayrıca fazla etkileyeceğini sanmıyorum.
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byJuck 6 yıl
''...bu hamlesi ile Sense 5 ara yüzü ile gelen yeni özellikleri de, eski akıllı cihazları üzerine aktarmış olacak.'' hangi eski cihazlardan bahsediyorsunuz :D daha dün çıktı one s , one x, X+ vs. yapmayın ya [>:]
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HectorBarbossa 6 yıl
Sense 5 de ki haberler internet kotasını nasıl etkiler ? Bu bildirimler çok fazla kotayı etkiler mi ??
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LilTunechi 6 yıl
Güzel bir haber bu sene yazılıma yoğunlaşmaları dileğiyle.
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rapidblaze 6 yıl
sense 4 daha iyi bence, üstelik bir arayüz güncellemesi vereceklerse sensation, evo 3D sahiplerine sense 4 versinler,jelly bean vermiyorlar bari bunu yapsınlar
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