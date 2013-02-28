Sense 5 ara yüzü, HTC One X, One X+, One S ve HTC Butterfly modellerine de gelecek

Haber Editörü
HTC'nin Android işletim sistemine sahip yeni akıllı cep telefonu modeli olan HTC One üzerinde gelen Sense 5 ara yüzü, sadece bu modele özel olmayarak eski HTC telefonlarına da gelecek.
HTC'nin resmi Facebook sitesi üzerinde sorulan " Yeni Sense 5 HTC One X modeli için gelecek mi ?" sorusuna cevap veren HTC, yeni ara yüzün önümüzdeki aylar içerisinde HTC One X, One X+, One S ve HTC Butterfly modellerine de geleceğini müjdeledi. Başka modellere gelip gelmeyeceği hakkında açıklama yapmayan firma, bu hamlesi ile Sense 5 ara yüzü ile gelen yeni özellikleri de, eski akıllı cihazları üzerine aktarmış olacak.
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GÜNCELLEM KONUSUNDA BİLİYOSUNUZ SİCİLLERİ KABARIK.. AMA EN AZINDAN BU DURUMDAN DERS ALMIŞA BENZİYORLAR.
Ben tam tersini düşünüyorum. Sense 5 daha fazla ram tüketecektir. Ama umalım ki senin dediğin gibi olsun. 2 gün önce One x'e format attım yani fabrika ayarlarına sıfırladım temizlensin diye fakat ram tüketimi 700 mb den aşağıya halen fazla düşmüyor. Sense 5 ne kadar kaynak tüketir bilemeyiz. Telefona geldiğinde iyice bir tepkileri alıp ona göre güncellerim yada güncellemem.
Sonuna kadar katılıyorum. One x çıkalı 10 ay kadar oldu daha, neyin eskisi bu anlamadım, one x + çıkalı 3 ay oldu olmadı. İnsanı eski psikolojisine sokmaya çalışmıyorlar mı komik oluyor artık. İnat ettim ve 4 ay önce aldığım one x imi an az 1,5 sene kullanacağım.
Kapatılabiliyor. Ayrıca fazla etkileyeceğini sanmıyorum.