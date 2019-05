Sense 5 ara yüzü, HTC One X, One X+, One S ve HTC Butterfly modellerine de gelecek

HTC'nin Android işletim sistemine sahip yeni akıllı cep telefonu modeli olan HTC One üzerinde gelen Sense 5 ara yüzü, sadece bu modele özel olmayarak eski HTC telefonlarına da gelecek.

HTC'nin resmi Facebook sitesi üzerinde sorulan " Yeni Sense 5 HTC One X modeli için gelecek mi ?" sorusuna cevap veren HTC, yeni ara yüzün önümüzdeki aylar içerisinde HTC One X, One X+, One S ve HTC Butterfly modellerine de geleceğini müjdeledi. Başka modellere gelip gelmeyeceği hakkında açıklama yapmayan firma, bu hamlesi ile Sense 5 ara yüzü ile gelen yeni özellikleri de, eski akıllı cihazları üzerine aktarmış olacak.