Sense 5 sürümüne ait olduğu öne sürülen görseller internete sızdırıldı





HTC'nin Android platformundaki en popüler arayüzlerden birisi kabul edilen Sense yazılımı, One serisiyle birlikte 4.0 versiyonuna geçmiş, One+ ile birlikte biraz daha iyileştirilmiş 4.1 versiyonu karşımıza çıkmıştı.





HTC'nin yeni yılla birlikte M7 kod adlı cihazında Sense arayüzünün 5. versiyonuna yer vereceği iddia edilmişti. HTC'nin yeni arayüzünde kilit ekranı ve kendi uygulamalarının yeniden düzenleneceği ve daha kolay bir kullanıma sahip olacağı belirtiliyor. Çin kaynaklı bir site ise, yeni Sense arayüzüne ait olduğunu iddia ettiği görselleri internette paylaştı.





Görseller arayüzün numara çevirme modülü ve klavyesine ait. Fazla bir detay görülmese de HTC'nin daha minimalize edilmiş bir tasarım şeması kullandığı anlaşılıyor.





Görseller ne kadar gerçeğe yakın bilinmiyor. Ancak eğer doğruysa kaynağın elinde daha fazla görüntü olabileceği ihtimali de ortaya çıkıyor. Bu durumda ilerleyen günlerde daha fazla Sense 5 sızıntısı görebiliriz.

http://www.techorz.com/smartphones/htc-sense-5-dial-keyboard-leaked/