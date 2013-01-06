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Sense 5 sürümüne ait olduğu öne sürülen görseller internete sızdırıldı

6 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC'nin Android platformundaki en popüler arayüzlerden birisi kabul edilen Sense yazılımı, One serisiyle birlikte 4.0 versiyonuna geçmiş, One+ ile birlikte biraz daha iyileştirilmiş 4.1 versiyonu karşımıza çıkmıştı.

HTC'nin yeni yılla birlikte M7 kod adlı cihazında Sense arayüzünün 5. versiyonuna yer vereceği iddia edilmişti. HTC'nin yeni arayüzünde kilit ekranı ve kendi uygulamalarının yeniden düzenleneceği ve daha kolay bir kullanıma sahip olacağı belirtiliyor. Çin kaynaklı bir site ise, yeni Sense arayüzüne ait olduğunu iddia ettiği görselleri internette paylaştı.

Görseller arayüzün numara çevirme modülü ve klavyesine ait. Fazla bir detay görülmese de HTC'nin daha minimalize edilmiş bir tasarım şeması kullandığı anlaşılıyor. 

Görseller ne kadar gerçeğe yakın bilinmiyor. Ancak eğer doğruysa kaynağın elinde daha fazla görüntü olabileceği ihtimali de ortaya çıkıyor. Bu durumda ilerleyen günlerde daha fazla Sense 5 sızıntısı görebiliriz. 

http://www.techorz.com/smartphones/htc-sense-5-dial-keyboard-leaked/ Yorum Yaz
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K_Spartakus 6 yıl
çakma sense ile gerçek sense'i bir tutuyorsunuz ya , adamı gülmekten öldürüyorsunuz :)
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redoano 6 yıl
Bir de görüntüler gerçek değil gibi, sitedeki diğer görüntülerde telefon ikonu falan görünüyor, biliğin cm ikonları.. Sense'nin ikonları hiçbir zaman aynı olmadı standart androidle, hiçbir zaman olacağını da sanmıyorum.
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redoano 6 yıl
karafaruk19
Batmadin bir türlü hatice

O batsa sen ne kazanacaksın amele
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kemaloztin 6 yıl
Ve yine güzel bir arayüz
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La Belle Indifference 6 yıl
pocketnow.com/...
eğer doğruysa sense'in de içine etmişler
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bigbooss 6 yıl
bir sürü telefon kurcaladım hiçbirinin ara yüzü sense gibi değil. sense başka bir şey.
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alemburda34 6 yıl
renkler yumuşak hafif bir izlenim veriyor
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Ciddi Kedii 6 yıl
Batmadin bir türlü hatice
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saltooo 6 yıl
sense çok iyi
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Fx_57,5 6 yıl
htc açısından sense ve güzel ve kaliteli kasa yapısı olmasa çoktan bitmişti htc.halen bu iki artısının nimetleriyle devam ediyor yola.
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